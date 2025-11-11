台北中山—la mole taipei｜意圖使人發胖的美好事物 義大利紅蝦評鑑一蝦榮耀｜行天宮、榮星花園、建國北路

從還是學生以來，我都是個義大利麵控，從學生小資時期的百元平價義大利麵，到出社會後不斷尋覓正統地道的口味。義式料理，總是在我的待吃清單上無限增生。

而自從知道義大利紅蝦評鑑（Gambero Rosso）後，都會參考臺灣名單一一攻略。它是源自義大利、極具權威的美食指南，創立於1986年，將餐廳分為高級餐廳跟家庭餐館兩種，分別以叉子跟蝦子作標註，最高榮譽是三叉和三蝦，和米其林有高度相似之處，但以義大利菜來說，義大利紅蝦評鑑（Gambero Rosso）又更具公信力些。

「la mole taipei」則分別於2018年及2019年榮獲一蝦榮耀，義籍主廚Simone Bussone擅長北義料理，尤以皮埃蒙特傳統菜色更為拿手，沒有華麗的擺盤和用料，取而代之的是經典的調味及美味度。

--

走進榮星花園對面的小巷中，「la mole taipei」就默默佇立在商辦與住家中。有一個小前院，置放著一些長桌長椅，天氣好時就可以作為露天戶外座位。

「la mole taipei」的裝潢佈置並不是走精緻華麗風格，比較像是走進一間歐式酒館，十分溫馨。不用穿著正裝，也不用正襟危坐，更不用輕聲細語；不僅裝潢，連服務生都是專業且親切，像是到很會料理下廚的朋友家作客般輕鬆。

座位約有五十席，但不要以為位置多就可以隨意walk in用餐，如果沒有事先預約可是很有機會向隅。

半開放式的廚房可以看到裡頭的廚師們俐落的料理，當然，也能看到義籍主廚Simone Bussone不斷穿梭在內外場。

主廚擅長料理北義皮埃蒙特菜色，其特色是使用在地食材和傳統烹調手法，純樸簡單卻不失細節。2017年創立「la mole taipei」，2018年就獲得義大利紅蝦評鑑（Gambero Rosso）一蝦榮耀，絕對不簡單。

顯眼的綠牆上，寫著一段標語，讓我會心一笑：“生命中美好的事物要嘛是不道德的，要嘛是非法的，要嘛就是那些會使你發胖的。”

對我來說，「la mole taipei」就是讓我發胖的那個美好事物。

--

--

▲餐前麵包

點餐後，店家會先送上一盤自製麵包，共有兩種類型、三種沾醬可以自由搭配。

外酥內鬆軟，咀嚼後麵粉的麥香明顯，我個人喜歡佛卡夏沾巴薩米克醋跟橄欖油；法棍切片抹奶油。

▲流口水馬鈴薯麵疙瘩 $520

「la mole taipei」的麵疙瘩一上桌，就超乎了我這井底之蛙的想像。

和一般傳統小吃麵疙瘩有著截然不同的差異，不僅外觀呈現正方體的塊狀，取代湯頭跟炒料的，則是金黃濃稠的起司醬。

麵疙瘩使用馬鈴薯泥製成，口感軟糯又帶些筋性，細細品嚐，還有著馬鈴薯泥的細沙感，十分特別且有趣，是我第一次嚐到的口感。

而搭配的起司則是藍紋起司與帕瑪森起司的混合，濃度極高、奶香四溢，且是富有深度層次的風味，讓人不禁一吃再吃。

藍紋起司是以青黴菌發酵而成，鹹味跟帶有辛辣嗆口的特色，讓世人對他的評價兩極，但對我來說，它在這道麵疙瘩裡扮演至關重要的角色，也是義大利經典的正統做法。

除此之外，上頭些許的堅果碎替麵疙瘩原始的一致口感增色不少，也和起司的堅果香氣融為一體，很是合拍，是男友P至今仍念念不忘的一道料理。

▲野菇手工香腸肉末白醬水管麵佐新鮮黑松露 $580

常見的市售白醬都是奶白色，而「la mole taipeil」的色澤則是因為起司跟松露而呈現偏深的奶咖色，收汁也近乎完美，還沒入口就知道會是我喜歡的義大利麵類型。

寬大的水管麵富有嚼勁，是帶有些微麵芯的al dente狀態，紋路與中間空洞處，可以填滿富風味的醬汁。

醬汁奶香味十足，加上現刨新鮮松露的獨到香氣、野菇的鮮脆、香腸粗絞肉的辛香料與肉感，整體不僅口感極其豐富，也是有既經典又有深度的口味，是款我時不時會回味的美味義大利麵，甚至在我心中到了很難超越的境界，調味比例拿捏非常到位。

▲嫩煎紐西蘭羊排與烤時蔬（4支）$920

這道紐西蘭羊排，沒有奢華的配菜跟醬料，可以說是實實在在的直球對決。

羊排肉質極其軟嫩，羊羶味並不重；一旁有附上海鹽、第戎芥末，還有自製蜜餞，我每一種都嚐過，各有不同風味，都很喜歡。但其中最為特別的是自製蜜餞，甜中帶酸的滋味和水果香氣，和羊肉的油脂很是合拍。

▲卡斯特雷洛榛果巧克力蛋糕 $250

平凡無奇的外表，像是杯子蛋糕一般；但一切開卻別有洞天，半熟的榛果巧克力傾瀉流出，有夠邪惡、有夠療癒。

原以為整體甜度會很高，但實際上約是75%巧克力搭配榛果的香氣，不會太過膩口；但由於份量不小，建議兩個人分食恰好，是道家常暖心又美味的甜點。

--

la mole taipei/ FB/ IG

地址：台北市中山區建國北路二段151巷12號

電話：02-2516-6028

營業時間：周一至周四18:00-22:30；週五週六12:00-15:00、18:00-22:30（周日公休）

※備註：酌收10%服務費 / 每人酌收水資$50 / 每人低消一份餐點

（用餐日期：2025/2）



--

