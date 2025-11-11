宜蘭傳統小吃推薦-復元行季節限定一串心！口味多樣搭配特製沾醬好吃到停不下來啦，美味的大腸包香腸加蘋果...

宜蘭美食小吃,一串心,台式下午茶點心,復元行,大腸包小腸,烤香腸,蘋果泡菜

大家吃過宜蘭的一串心吧？做法其實很簡單但口味也很多樣化！用油豆腐夾上一塊煮熟的豬頭皮或是香腸粉腸，加上香菜或是蒜苗等香料後拿枝竹籤串起來！一串心就做好啦～但重點是沾醬！好吃的特製沾醬可以讓看似無奇的一串心大加分喔！最近在臉書社群看到有店家自薦賣一串心以及大腸包小腸，用得還是自己做的香腸以及蘋果泡菜！！！看了一下地點，我從中壢到羅東上課的話提前在宜蘭下交流道去買再走省道回羅東，還算順路啦～走！來去吃吃久違的台式下午茶點心吧！（狂奔

復元行-季節限定一串心大腸包小腸

0939298151

宜蘭縣宜蘭市林森路198號 請點我開始復元行導航

營業時間15:00~18:00或完售，小吃部份固定每週日公休，只營業到農曆年前，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：開車來建議停到驛車房-慈安站（喜互惠特約停車場），一小時好像30元的樣子～走過去大約五分鐘而已，如果有在喜互惠消費的話有折扣喔。

店家環境

其實我剛到的時候也有點懷疑，因為就是一個很簡單的小桌子擺著一大盒一串心，然後旁邊再加個炭爐在烤香腸跟米腸而已。但跟攤位的小姐聊了一會才曉得，原來她們家就是復元行啦，早上的時候專賣粿類或糕點類，現在剛好是淡季，所以下午三點後就會在自家門口賣一串心等台式下午茶點心。

菜單品項

簡單的攤子就賣一串心，烤米腸烤香腸跟豬頭皮而已～聽老闆說最近會再推烤豬肉，有空再來試試看！（對了，長腸堡目前停售中喔～因為買不到好吃的長麵包堡所以乾脆不賣了，感覺有點可惜

喔！看起來就很好吃！而且每支一串心夾的主要食材都不太一樣耶～

粉腸大家吃過嗎？也是宜蘭的傳統小吃之一，腸衣裡灌的是蕃薯粉跟豬肉～吃起來又Q又彈牙有點像吃果凍一樣。

也有夾她們自家做的香腸跟豬頭皮，豬肝還有雞胗跟豬肺耶！我很愛吃黑白切裡的豬肺，吃起來有點啵啵的口感。但畢竟沒吃過，所以我先要了一份三串的一串心，小姐問我要吃什麼口味？原來這裡的一串心是依照夾在油豆腐裡的食材不同來做口味分類的！好的那我要粉腸雞胗還有豬頭皮各一！大姐夾了三支放在小袋子裡再加入她們自己調的醬料，我就站在旁邊吃了起來…

默默吃完三支之後我跟她們說，麻煩給我27支一串心然後分兩盒裝！一盒12支一盒15支這樣分裝！因為班主任不能只顧自己吃飽就好，還得買回去嘉獎一下英文班跟課輔班的夥伴們嘛！

然後抱著小女孩的小姐說她們家的香腸自己做的很好吃，然後大腸包小腸還會附自製的蘋果泡菜也不錯吃喔～好的那來兩份幫我切一下，再加一份烤豬頭皮吧！

雖說每個人的口味都不同啦，但我們美語班跟課輔班的老師們都覺得這家的一串心超好吃！

一串心：3串25元

口味有豬頭皮，豬肺，豬肝，粉腸，雞胗以及她們自家做的香腸共六種，可以挑口味啦但我覺得都很好吃！

記得一定要沾這個醬汁！會讓人涮嘴到一支接一支的吃喔～～～如果要吃辣的話可以請闆娘幫你另外裝小包的辣椒醬，也很香。

大腸包小腸：一組70元

因為是給夥伴們分著吃，所以直接請店家幫我烤好後剪一剪再裝盒子，看著就挺誘人的～（口水

跟大家報告一下啊，她們家的香腸真的好吃，帶點微微的高梁酒香～用炭火烤熟後那個香氣更迷人，而且吃起來一點都不油呢！

所有的老師都超大推這個蘋果泡菜的，還有人希望下次買的時候問問看能不能加購泡菜～我就問妳們都不覺得主任很忙嗎？（謎之音：反正期中考結束了嘛，應該挺閒的沒錯！

烤豬頭皮：大份50元

剛烤好的時候我吃了兩塊，很好吃～可惜我買回來後又放了快兩個小時才開動，所以冷了後就有點油，但QＱ的還是挺不錯的啦。