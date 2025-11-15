西門打狗霸「一鍋兩吃」新潮吃法，椒香辣子雞與花雕雞鍋雙重滿足。

西門町打狗霸台式熱炒火鍋主打「一鍋兩吃」的創意吃法，讓饕客一次解鎖火鍋的溫潤與熱炒的爆香滋味。這裡交通方便，是火鍋控和重口味愛好者的西門町聚餐首選。

對於有選擇障礙的火鍋控來說，如果想吃火鍋又想來點台式熱炒的香氣，那麼西門町的「打狗霸台式熱炒火鍋」絕對值得收藏。這家店主打「一鍋兩吃」的創意吃法，讓你一次擁有火鍋的溫潤湯頭與熱炒的爆香滋味。無論是一人開鍋還是揪朋友聚餐都非常適合，許多網友都說：「來打狗霸，一次解鎖火鍋魂加熱炒魂」。

交通與環境氛圍

打狗霸昆明店位於臺北市萬華區昆明街46號，從捷運西門站步行五分鐘內即可抵達，交通超方便。整體裝潢走復古台式風格，使用木質桌椅和柔和燈光，營造出溫馨又有質感的環境。店內座位舒適寬敞，從一人座到八人座都有，適合一個人靜靜享受火鍋或親朋好友熱鬧開鍋。許多藝人也曾來此用餐，牆上還能看到滿滿的簽名與合照。

創意核心：一鍋兩吃

打狗霸最棒的亮點就是「一鍋兩吃」。首先將主食以乾炒的方式享用，當主食吃到差不多的時候，店員會送上熱騰騰的雞湯，這時就可以把湯倒進鍋裡，瞬間從乾炒鍋變成火鍋模式。湯底吸收了花雕雞或椒香辣子雞的精華，越煮越香，完美演繹「一鍋兩吃」的真諦。

酒香花雕雞鍋：秋冬暖心首選

酒香花雕雞鍋是一款秋冬必吃的暖心系鍋物。這款鍋物一上桌就香氣四溢，店家以花雕酒提香，搭配大塊雞腿肉與薑片慢燉。湯頭喝起來濃郁卻不嗆，充滿淡淡酒香與雞肉的鮮甜。最療癒的是滑嫩的雞肉吸滿湯汁，肉質軟嫩入味，不論男女老少都能接受。

椒香辣子雞鍋：重口味愛好者天堂

椒香辣子雞鍋完全是重口味愛好者的天堂。這道料理是將雞肉大火快炒後，加入花椒、乾辣椒、蒜片，讓椒香、麻香、辣香三重奏瞬間在嘴裡炸開。雞肉外層微酥、內裡鮮嫩，吃起來辣中帶麻，超下飯，讓人越吃越涮嘴。

肉品選擇與口感層次

在肉品選擇方面，去骨雞腿肉是亮點，肉質厚實軟嫩多汁，醬汁完美滲透纖維，入口即化又帶香氣。培根牛肉油花均勻，翻炒時香氣撲鼻，煮火鍋時吸收湯汁精華，帶有牛肉特有的甘味口感。梅花豬肉則紮實彈嫩，肉香濃郁，提供另一種飽滿的咬感層次。而培根豬油脂豐富，翻炒後外層微焦，入口帶有彈性與脆度。

豐盛菜盤與必點副餐

每一鍋都會附上一份豐盛的菜盤，裡頭有蔬菜、豆腐、菇類、火鍋料應有盡有，色彩繽紛又新鮮。說到副餐，滷肉飯絕對是必點。滷汁鹹甜適中，肥瘦均勻的豬肉丁燉得入味，每一口都香氣滿溢。搭配火鍋湯汁或炒鍋的醬香，口感層次更加豐富，是吃火鍋時的小確幸。

超值優惠活動資訊

打狗霸近期推出了超值優惠活動。從10月16日到11月15日，新品鍋物（如椒香辣子雞鍋、酒香花雕雞鍋）享有嘗鮮價85折優惠。此外，從10月16日到12月23日，只要消費個人鍋，即送下次抵用券100元，一鍋送一張。這張抵用券可以使用到2026年1月15日，讓人越吃越划算。

打狗霸-昆明店

電話：02-23313677

地址：臺北市萬華區昆明街46號

營業時間：11:00–14:00、16:00–21:30(週一至週五)，11:00–21:30(週六日)