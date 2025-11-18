【新竹食記】阿香小吃 - 從早餐賣到晚餐，種類超多的銅板價在地小吃

阿香小吃位在新竹西大路上，在google擁有1700則評論4.3顆星，從早上6點賣到晚上8點，陪伴新竹人度過無數個早餐、午餐、晚餐和消夜的時光，店內有上百種飯麵小菜湯品，價格極為平實很受到在地人喜愛，這間吃完如果胃部還有空間，可以去吃一下隔壁也是很厲害的臭很大臭豆腐，兩家名店一次收集。

開車前往可停Times 新竹國光街停車場或竹光國民運動中心地下停車場，步行約8~10分鐘。

▲阿香小吃有兩個店面，外帶區位在西大路大馬路上，內用區位在西大路的709巷內。當天闆娘看到小朋友馬上給了他們糖果，非常親切。

▲巷口有張貼阿香內用區，看到這個巷子勇敢走進去就對了。

▲很少看到小吃店內用區是自己獨棟的店面，規模真的頗大！

▲內用區有三條長型座位，右邊是靠窗座位，環境相當乾淨明亮，完全沒有小吃店的油膩感。

▲自助區提供餐具和各式醬料，餐具皆使用消毒器消毒過，醬料也罩在蓋子內，這種重視衛生的店家不多了。

▲內用可直接掃QR code點餐付款，可使用行動支付或刷卡，不會用手機也有傳統紙本菜單。

▲阿香小吃菜單：有乾麵、湯麵、飯、水餃、燙青菜、燉品、湯類、小菜、煎蛋、甜品，品項多達109樣真的狂！

▲用完餐記得自行將餐具廚餘做回收分類。

▲白菜滷 45元：白菜滷有完全滷透，白菜和湯汁清甜，上層有滿滿的金針菇，很真材實料。

▲滷肉飯45元+ 滷蛋15元：魯肉飯配菜是筍乾，滷蛋是另外加點，魯肉肥瘦各半，醬汁鹹香感明顯，並加了些辣椒醬提味，如果有小朋友要吃須提醒不要加辣。

▲麻醬麵 60元 + 滷蛋 15元：配菜是小白菜，乾麵麵條使用寬白麵，口感軟硬適中，麻醬有加入黑芝麻，讓芝麻香氣更加明顯，光聞到味道就超開胃。

▲炸醬麵 60元：炸醬麵的配菜是豆芽菜、韭菜，最後放上蔥花，炸醬使用瘦絞肉，沒有多餘的軟骨，鹹度適中，將麵拌開後超香。

雞蛋糕短評：有兩間店面，大馬路的是外帶店面，內用店內在巷內可直接手機掃碼點餐付款，餐點可做詳細客製化，用餐座位寬敞乾淨，店員非常親切友善，看到小朋友還會招待糖果，店內食物極為平價CP值高，魯肉飯、麻醬麵、炸醬麵都是熱門食物。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★★☆



【阿香小吃美食資訊】

地址：新竹市北區西大路705號

電話：035227743

官網：line

營業時間：06:00–20:40

外送：無

線上預定：iding

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無(可行動支付)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



​

​​

