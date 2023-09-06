平價小吃推薦！「廣日炒麵」選擇很多元，價格超親民，而且下午沒休息！有各式小菜、爌肉飯、炒麵、米粉選擇，升級便當飽足感更夠！老闆自製的辣椒醬超過癮～ - 阿華田的美食日記

近期很喜歡的平價小吃店就是這間「廣日炒麵」，一碗麵最便宜30元就能吃到，料比湯還多的湯品也只賣你25元！「廣日炒麵」的小菜好吃且份量又多，一定要來幾盤！整體菜單選擇很多元，價格也都很親民，超豐盛的便當也只要70元~90元的價格！重點是還有免費冷氣吹，這點超加分！店內還有超多老闆自製的小魚乾辣椒醬、辣蘿蔔、醬油辣椒醬、蒜泥醬等等，加一匙美味度大大提升！「廣日炒麵」以薄利多銷方式經營，特別深受在地小資族、學生族、家庭客喜愛。

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「廣日炒麵」就位在台灣大道與五權路交叉路口附近，騎樓的店面挺顯眼好找的，周圍有多個收費停車場，但建議找路邊停車格比較便宜。

「廣日炒麵」內用還有免費冷氣吹整個超加分，兩夫妻一起經營，手腳很俐落，整間店隨時保持整潔，用餐起來特別舒適。真的是間低調但餐點都蠻好吃的小吃店，牆面上還有掛上玖壹壹樂團的合照，聽老闆說他們因為公司就在附近，所以是這裡的常客呢！

▲廣日炒麵菜單價格

那天點了滿滿一桌，竟然500元有找，有肉、有菜超滿足！

．糖醋豆乾/糖醋小黃瓜 $30

．醋麻辣豬耳朵 $35

．隔間肉 $55

接著是小菜部分，個人蠻喜歡酸酸甜甜的「糖醋豆乾」，還帶有蔥香，搭配小魚乾辣椒醬超搭超開胃！

酸甜脆口的「糖醋小黃瓜」也是非常消暑開胃，來一盤準沒錯！

再來大推「醋麻辣豬耳朵」，很喜歡他酸辣帶有椒麻的香氣，脆脆的口感也很討喜。

．隔間肉 $55

「隔間肉」量給的不少，加入薑絲、酸菜在裡頭，旁邊還有醬油膏可以沾著吃，肉質也還不錯。「滷蛋」很入味且不會乾口，好吃真心推薦必點。

真的是第一次看到那麼多調味料的小吃店！廣日炒麵提供小魚乾辣椒、辣蘿蔔乾、東泉辣椒、醬油辣椒、蒜泥、 辣椒粉，全都是老闆手工製作的。

敢吃辣的朋友，很推薦你「小魚乾辣椒」，使用朝天椒製作，還加入黑豆鼓下去，加飯、加麵都很讚！微辣推薦「辣蘿蔔乾」，蘿蔔大塊又厚實，爽脆鹹香的口感也是下飯好朋友！喜歡的話店內也有販售整罐的唷！

這一鍋爌肉不得了！看得我口水直流啊～～

．控肉便當 $90

．三杯雞便當 $90

真心推薦可以升級便當，只要加價$35元，就會多高麗菜、筍乾、蘿蔔片以及超入味的油豆腐、貢丸，整個營養更均衡，飽足感也更夠。

這控肉放入嘴裡輕輕一抿就斷開，還能選擇肥肉多或瘦肉多，但記得主動告知。

三杯雞是選用去骨雞腿肉滷製而成，肉質鮮嫩且不乾柴，麻油、老薑香氣很夠，再搭配甜甜的酸菜更下飯。

．瓜仔肉飯(小) $35 ．滷蛋 $15

「瓜仔肉飯」上頭淋上滿滿彈牙的肉燥以及香甜蔭瓜，還有附酸菜，建議再加些辣蘿蔔乾整個更過癮，一碗只要$35元，就能給你滿滿小確幸！我還有再加點一顆滷蛋，這樣更滿足～

．麵+米粉(大) $40

想吃米粉又想吃麵的人，點「麵+米粉」就對了！麵條跟米粉先用滷汁燙過更入味，再淋上瓜仔肉燥，還有脆口豆芽菜，嗜辣朋友再加點小魚乾辣椒下去，整個讓你一口接一口。

來「廣日炒麵」用餐，推薦一定要點湯來喝，真的是料多實在且價格又親民！

．爆皮筍仔湯 $35

「爆皮筍仔湯」料都快比湯還多了，爆皮就是炸豬皮，口感相當Q軟，還有滿滿的筍乾，湯覺得不夠喝也能免費加湯！

．腸子綜合湯 $55

再來推這碗「腸子綜合湯」，裡面有大小腸、粉腸、隔間肉、豬皮，給你一次滿足，還有加入酸菜、薑絲，每一口都是料，整個好滿足。

「廣日炒麵」價格雖然便宜，但餐點的份量並不馬乎，除了一般的飯、麵之外，也能加$35元升級成便當，多了一盤青菜，還有油豆腐、貢丸，最便宜的炒麵便當只要$50元，CP值真的很高！當天點了滿滿一桌也不覺得傷荷包，最棒的是下午時段沒有休息，隨時都能來用餐！難怪深受小資族、學生族的喜愛～