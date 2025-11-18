【新北美食】小日子sweet life-土城義食餐廳-不限時、不收服務費的暖心家常味,溫馨家庭風格的義大利麵餐廳



這是一家不用花太多錢，用餐不限時、

不收服務費，價格親民、份量也很夠，

想簡單吃一頓、又不想傷荷包的選擇。

Ruby和朋友兩個人點了，小日子雙人套餐 $769

一次就能吃到兩份主餐、附湯、飲品，

一份脆薯，份量對兩個人來說剛剛好。

蒜香白酒蛤蜊義大利麵 $200

蒜香味道清爽不膩，蛤蜊給得算有誠意，

味道算是滿家常口味。

西西里海鮮義大利麵（紅醬）$259

紅醬酸甜度剛剛好，海鮮料有中卷、蛤蜊、九孔和蝦子，

味道偏中規中矩，喜歡吃海鮮的這道可點。

玉米蘑菇濃湯 $60

喝起來滿像好市多的玉米濃湯，奶香滑順，玉米香甜、

蘑菇香氣淡淡的，讓人一口接一口的熟悉味道。



脆薯$70 / 梅子可樂 $40 ，

帶點酸甜的梅子香氣，混著可樂氣泡感，喝起來很清爽。

整體來說，這是一間讓人放鬆、

能慢慢聊天的家常義大利麵店，走的是平價、實在路線。

想簡單吃義大利麵又不想花太多錢，這裡會是很不錯的選擇！



【店家資訊】

?小日子sweet life-土城義食餐廳

? FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

?新北市土城區清水路127號

☎️02 2265 5066

⏰AM11:30~PM15:00 / PM17:00~PM20:30 (週三公休)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、?‍?愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行?，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





?‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

?‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

?‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

?‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信? tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝??。