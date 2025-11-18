台中麵線也能這麼狂！自由配料+老母雞湯麵線，海陸雙重享受一次滿足！！

台中麵線控看過來！這次小涼發現一間超特別的麵線店——有糊同享，主打老母雞湯麵線，湯頭清爽甘醇、搭配滑順手工麵線，每一口都能感受到湯頭的鮮甜。更特別的是，店家提供麵線自由配，想加新鮮中卷、台東鮮蝦或其他配料都可以，海鮮控絕對會愛上！接下來就跟大家分享小涼這次的點餐體驗～

有糊同享就位在南屯的大墩路上，開車的朋友建議找找門口附近的停車格或後方有個收費停車場喔！

有糊同享的內觀給人一種溫暖又舒服的感覺。店內空間不算大，但座位安排寬敞，光線明亮，木質桌椅帶點簡約質感，讓人一坐下就覺得很放鬆。牆面或角落有些小巧的裝飾點綴，整體氛圍簡單清爽，適合和朋友或家人一起來享用熱騰騰的麵線，又不失親切感～

小凉發現外帶的顧客還滿多的說~~

就算一個人來店內用餐也不奇怪，這一區面路邊；還可以邊吃邊看看街邊風景呢

有糊同享的菜單主打老母雞湯清麵線，湯頭以老母雞慢火熬煮，搭配手工麵線，香濃又順口。點餐方式也很特別：先選大小碗（小碗可選最多2份配料、大碗最多3份配料），再挑選主配料，最後再加上調味料（醋漬蒜、祖傳辣椒醬、香菜），自由配的方式在外面真的很少見，小凉個人超喜歡！除了麵線，店內也有販售飲料，無論是內用、外帶，店家也提供附近外送服務，或者透過外送平台都很方便，消費方式除了現金，也支援多種電子支付。

站在櫃台旁就能看到店家再準備客人的餐點囉！！

主配料都擺在櫃台旁，小涼發現店家準備的份量其實不多，一問之下才知道，原來店家很用心，每次都是大約一份量，用完就再煮新的，這樣才能確保每位顧客吃到的都是最新鮮、最甜美的味道！左下角還有店家自製的醋漬蒜，真的很特別～

紹興滷大腸，這滷製六小時的大腸看起來好可口。

第一次來或是想要對自己好點，就來碗主廚推薦＂海陸滿料套餐＂吧！！

有糊同享的特別之處在於，會加入店家自製的醋漬蒜頭，帶出微酸香氣；敢吃辣的還能加上一點祖傳辣椒醬，再配上香菜點綴，整體風味層次更豐富。搭配以老母雞湯熬煮的麵線，湯頭濃郁卻不油膩，讓整碗麵線更加美味又有記憶點。

中卷搭配麵線一起吃更是一絕！彈牙的中卷遇上滑順的麵線，口感層次豐富，每一口都有海味的鮮甜與老母雞湯頭的香濃交融，清爽又滿足，讓人一口接一口停不下來。

這一碗海陸滿料套餐是大碗的喔！

選用台東乾淨海域養殖的鮮蝦，新鮮度真的一吃就知道！簡單川燙就能帶出蝦子自然的鮮甜與海味，肉質紮實又帶點Q彈，和一般的蝦子完全不一樣。搭配麵線一起吃，濃郁湯頭融合蝦的鮮香，每一口都超有層次，越吃越涮嘴～

不得不說，有糊同享的滷大腸真的很不一樣！DM上寫著用米酒、陳年紹興酒、還有丸莊螺寶醬油慢滷6小時，光想就超香～大腸保留了咀嚼感，但完全不韌口，重點是完全沒有腥味，每一口都滷得入味又鮮香，就連不吃大腸的姊妹也一次就愛上！

我只能說有糊同享在選擇麵線的配料都很有誠意，就連魚羹也選用台東鬼頭刀旗魚羹且調料純粹，一整個海味滿滿。

這台東鬼頭刀旗魚羹滑嫩又帶彈性，魚漿鮮甜清爽，每一口都能感受到海味的純粹，簡單卻超有層次～

外面大部分的大腸麵線都是柴魚湯頭，但有糊同享卻用老母雞熬煮湯底，喝起來清爽甘醇不油膩，完全保留了雞湯的自然香氣。搭配手工麵線的滑順彈牙，每一口都能感受到湯頭的鮮甜和麵線的口感，再加上店家自製的醋漬蒜點綴，整碗麵線吃起來比一般大腸麵線更有層次，也更特別～如果喜歡吃辣的朋友，一定要加上店家自製的祖傳辣椒醬，整個風味又再升級，更過癮！

姊妹不吃大腸，我們就選了老母雞湯麵線，還加了新鮮中卷、台東鮮蝦，甚至還搭了海鮮麵線這種外面比較少見的組合！這裡的麵線可以自由配料，點餐方式超方便又有彈性，每一口都能吃到海鮮的鮮甜和湯頭的甘醇，真的很滿足～

相對的，選兩種配料的份量就會比海陸滿料要來的多喔！！

台東鮮蝦就有五尾了～～對愛吃海鮮的朋友來說，這真的是一大福音！不像一般只能選大腸麵線或蚵仔麵線，現在可以自由搭配各種新鮮海味，吃起來超過癮～

有糊同享店內飲料就只有販售兩種：洛神花茶和冬瓜茶。

這瓶洛神花茶選用台東純天然、無添加的洛神花熬煮，酸甜中帶著淡淡果香與花香，喝起來清爽又順口，在這微涼的天氣裡來一杯，整個人都覺得放鬆又舒服～

他們家的冬瓜茶用古法手工熬煮，香氣濃郁又不甜膩，喝起來清爽回甘～搭配麵線一起超對味！

內用的顧客在品嘗完麵線的美味以後，記得餐盤要順手拿到回收區喔！！！

電話：04-2323 6288

地址：台中市南屯區大墩路864號

營業時間：11:00~14:00、16:00~19:00(週六只營業午餐時段、週日公休)

臉書粉絲頁：有糊同享

