新北萬里超美海景步道│湖海灣觀海休憩步道│獅子公園│橫誇基隆與乘新北欣賞無敵山海美景│喵喵咖啡大武崙沙灘...

常來萬里，居然沒發現獅子公園旁有條隱藏版海景步道，跨越新北和基隆，公園設備完善有停車場、涼亭、洗手間和Ubike站等，我們沿著濱海步道一路騎到大武崙沙灘，不用10分鐘即可到達，途經湖海灣鋼拱橋、三個觀海平台、喵喵咖啡等，一邊是山一邊是海，飽覽海天一色、海蝕礁岩，還可以遠眺基隆嶼看大船入港，步道平緩好走，讓人忘卻煩憂，將絕美山海美景一次收藏。
一條短而美的觀海休憩步道就位在湖海灣，跨越新北市萬里區和基隆市交界。影片分享
路過千萬不要錯過新北超美的海景步道-湖海灣觀海休憩步道又叫西濱公路觀海休憩步道。
步道起點就在萬里獅子公園。 可在此租借Bbike騎乘湖海灣，此處礁岩長年經海水沖蝕成特殊地質奇景。
萬里獅子公園觀海美景第一排，設有涼亮可以休憩，成為西濱公路觀海休憩步道。
湖海灣觀海休憩步道平坦好走、風景優美、我們從萬里獅子公園出發，沿著海岸線從萬里到騎到基隆大武崙沙灘，一邊是一望無際的海岸線，一邊是高聳的山壁。飽覽海天一色風光外，還可遠眺基隆嶼，為新北最佳自行車步道。
沿途設有觀景平台可以休憩看海。
途經觀景平台，可以居高臨下欣賞美景。
海景第一排觀海休憩步道，超舒壓的～影片分享
中間通過湖海灣鋼拱橋
基隆與新北交界處，從這裡過去就是基隆巿。
往下騎乘約一分鐘即可到達喵喵咖啡。
超美的海景步道～
喵喵咖啡-基隆最佳中繼休憩站。
沿途還可以欣賞海蝕平台特殊地質景觀。
今日終點站：大武崙沙灘
下回來萬里可以選擇騎自行車漫遊，你會發現台灣不一樣的美～
萬里獅子公園：新北市萬里村北部濱海公路台2線52公里處
