新北萬里超美海景步道│湖海灣觀海休憩步道│獅子公園│橫誇基隆與乘新北欣賞無敵山海美景│喵喵咖啡大武崙沙灘...

常來萬里，居然沒發現獅子公園旁有條隱藏版海景步道，跨越新北和基隆，公園設備完善有停車場、涼亭、洗手間和Ubike站等，我們沿著濱海步道一路騎到大武崙沙灘，不用10分鐘即可到達，途經湖海灣鋼拱橋、三個觀海平台、喵喵咖啡等，一邊是山一邊是海，飽覽海天一色、海蝕礁岩，還可以遠眺基隆嶼看大船入港，步道平緩好走，讓人忘卻煩憂，將絕美山海美景一次收藏。

一條短而美的觀海休憩步道就位在湖海灣，跨越新北市萬里區和基隆市交界。影片分享

路過千萬不要錯過新北超美的海景步道-湖海灣觀海休憩步道又叫西濱公路觀海休憩步道。

步道起點就在萬里獅子公園。 可在此租借Bbike騎乘湖海灣，此處礁岩長年經海水沖蝕成特殊地質奇景。

萬里獅子公園觀海美景第一排，設有涼亮可以休憩，成為西濱公路觀海休憩步道。

湖海灣觀海休憩步道平坦好走、風景優美、我們從萬里獅子公園出發，沿著海岸線從萬里到騎到基隆大武崙沙灘，一邊是一望無際的海岸線，一邊是高聳的山壁。飽覽海天一色風光外，還可遠眺基隆嶼，為新北最佳自行車步道。

沿途設有觀景平台可以休憩看海。

途經觀景平台，可以居高臨下欣賞美景。

海景第一排觀海休憩步道，超舒壓的～影片分享

中間通過湖海灣鋼拱橋

基隆與新北交界處，從這裡過去就是基隆巿。

往下騎乘約一分鐘即可到達喵喵咖啡。

超美的海景步道～

喵喵咖啡-基隆最佳中繼休憩站。

沿途還可以欣賞海蝕平台特殊地質景觀。

今日終點站：大武崙沙灘

下回來萬里可以選擇騎自行車漫遊，你會發現台灣不一樣的美～

萬里獅子公園：新北市萬里村北部濱海公路台2線52公里處

萬里美食推薦2023【萬里必吃銅板美食】樂透小吃排骨酥麵/金邊美食料理/元昌必買黃金地瓜吐司/瑪鋉路美食一條街

萬里最新海景飯店【群策翡翠灣溫泉飯店】海景第一排藍白地中海建築/萬里翡翠灣沙灘旁/走路一分鐘就到沙灘/北海岸最佳度假聖地

2023萬里免費泡湯景點|大鵬足湯公園|萬金自行車道|中山溫泉公園|夏日限定隱藏版美食紅棗嬸涼麵|頂寮秘境沙灘|北海岸最新玩法

北海岸必遊景點|駱駝峰|萬里寧靜小漁村|台版海岸村恰恰恰|野柳地質公園

新北萬里秘境|鏡湖|一處被遺忘的人間仙境|隱覓於深山小湖泊|幽靜小村莊環湖步道

2022連假特輯【連假出遊景點懶人包】推薦2021打卡景點/ 北部推薦旅遊景點/小資女出遊完勝秘笈

全台最美海岸線在萬里│新北絕美秘境│維納斯海岸線│駱駝峰稜線步道│螃蟹主題公園│碧海藍天跟我們一起看海去

2021新北森林系步道推薦【精選十大健行登山步道】走進大自然裡深呼吸/新北最療癒森林步道秘境大公開/來趟忘憂森林之旅吧

基隆最新打卡點【松萱休閒咖啡館】外木山沙灘海景第一排／座擁基隆無敵海景/喵喵咖啡遊客服務站/絕美觀景台欣賞海天一色美景

北海岸超值吃到飽【野柳薆悅酒店漁人廚房】看海景吃海鮮/自助海鮮百匯吃到飽不到400元/新北CP值高吃到飽餐廳

北海岸最浪漫景點|萬里情月老廟|愛神丘比特|全台唯一愛神快遞|情人最佳約會聖地

萬里海景咖啡廳【藍藍海咖啡】峇里島風情咖啡館/龜吼漁港小秘境/180度無敵海景咖啡廳/充滿幸福滋味下午茶饗宴