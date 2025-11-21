> 旅遊 > 泰國曼谷最新展覽│走進侏儸紀世界沉浸式體驗展│恐龍栩栩如生超逼真的│Asiatique 河濱碼頭夜市│風景如畫湄南...

泰國曼谷最新展覽│走進侏儸紀世界沉浸式體驗展│恐龍栩栩如生超逼真的│Asiatique 河濱碼頭夜市│風景如畫湄南...

tiger Walker 玩樂季
2025-11-21 10:14文字：大海愛上藍天 

大海愛上藍天

IMG_8869 (2).jpg

來泰國曼谷千萬不能錯過超Asiatique河濱碼頭夜市，這裡超有度假氛圍，就位在泰國最美的湄南河畔，不僅有摩天輪和旋轉木馬拍照可以搭乘拍照，還可以沿著河岸散步超浪漫的，各式遊輪水上船可搭，不管你要購物逛街吃美食，吃喝玩樂一應俱全，還有最新侏儸紀世界沉浸式體驗展，讓你一秒進入史前侏儸紀世界，使用高科技仿生機器人，帶來超逼真的恐龍體驗，讓你彷彿置身電影般的場景，還有現場人員帶領，來一場驚心動魄的恐龍探險之旅。

IMG_9015 (2).jpg

IMG_8864 (1).jpg

IMG_8844 (2).jpg

IMG_8845.jpg

Asiatique為泰國最大的夜巿，這裡不像一般的夜巿，集結了購物、餐飲和娛樂，成為泰國必遊的旅遊熱點。

IMG_9063 (1).jpg

 IMG_9065 (2).jpg  

這裡超有度假風，座落於湄南河畔，還有一整排景觀座位區，不管你要逛市集、餐廳、小吃都有，讓我們在購物之餘，還能享受美味的餐點。影片分享

IMG_9073 (2).jpg

 IMG_9075 (2).jpg IMG_9076 (2).jpg
 IMG_9077 (2).jpg

IMG_9036 (1).jpg

IMG_9038 (2).jpg

IMG_8846 (2).jpg

IMG_8848 (2).jpg IMG_8850.jpg
IMG_8847 (2).jpg

泰國曼谷最新展覽：侏儸紀世界沉浸式體驗展，戶外有座椅區可以休憩，超Chill的空間。 

 IMG_9017 (3).jpg

 

 IMG_8857.jpgIMG_8851 (2).jpg

 IMG_8859 (1).jpg 

IMG_8889.jpg

IMG_8892 (1).jpg 

一秒帶你穿越時空，來到侏儸紀公園，跟隨著工作人員一起進入，展開一場與恐龍的驚奇冒險之旅。影片分享

IMG_8888.jpg

IMG_8890.jpg IMG_8891 (1).jpg

 

首先搭船前往努布拉島(Isla Nublar)，進入侏羅紀恐龍電影場景。

IMG_8893.jpg IMG_8895 (2).jpg

打開那道神秘巨門，穿越叢林，置身電影場景般的實境體驗。影片分享

IMG_8901.jpg IMG_8904 (1).jpg

 

可以近距離接觸恐龍，還可以跟高聳腕龍、恐龍寶寶、迅猛龍拍照合影。

IMG_8909.jpg IMG_8910 (1).jpg

IMG_8911 (1).jpg IMG_8914 (1).jpg

IMG_8916 (2).jpg IMG_8918 (1).jpg

IMG_8922 (2).jpgIMG_8919 (1).jpg

恐龍栩栩如生超逼真的，連爸媽都驚嘆不已～

IMG_8924 (1).jpg IMG_8925 (1).jpg

IMG_8929 (1).jpg

IMG_8935 (4).jpg

IMG_8936 (3).jpg 

恐龍寶寶互動區：可以與超可愛的恐龍寶寶零距離互動拍照，超好玩的。

IMG_8937 (2).jpg

IMG_8939 (3).jpgIMG_8940 (2).jpg

IMG_8941 (2).jpgLINE_ALBUM_泰國_251107_3.jpg

IMG_8945 (1).jpg IMG_8949 (1).jpg

IMG_8954 (3).JPG IMG_8956 (3).JPG

 

在工作人員的帶領下，闖入一關又一關的險境，走進侏儸紀世界沉浸式體驗展。影片分享

IMG_8959 (2).jpg IMG_8962 (3).jpg

最終關卡：霸王龍追擊逃生震撼登場，完成一場從巨獸魔掌下逃脫的驚險任務。

IMG_8963 (3).jpg IMG_8964 (2).jpg

IMG_8969 (1).jpgIMG_8927 (3).jpg

IMG_8970 (2).jpg IMG_8973 (1).jpg

IMG_8976.jpg IMG_8977 (1).jpg
 IMG_8979 (1).jpg IMG_8981 (3).jpg
 IMG_8983 (2).jpg IMG_8985 (1).jpg
 IMG_8986 (2).jpg

挑戰成功後，還可以來實驗室，可以看到恐龍蛋孵化過程，影片分享

IMG_8987 (2).jpg

IMG_8994 (2).jpg

IMG_8990 (2).jpg

 

IMG_9007 (1).jpgIMG_8998 (2).jpg

IMG_8996.jpg IMG_8997 (1).jpg

最後還有各種拍照場景可以合影留念。

IMG_8999 (3).jpg IMG_9002 (1).jpg

IMG_9004 (1).jpg IMG_9005 (1).jpg
 IMG_9006 (1).jpg

IMG_8843 (3).jpg

IMG_8885 (1).jpg

IMG_8862 (1).jpg

旁邊就有Big C可以大肆採買。影片分享

IMG_8886.jpg

IMG_8863 (1).jpg

 IMG_8865 (1).jpg IMG_8866 (1).jpg
 

IMG_8871.jpgIMG_8874 (1).jpg

IMG_8873 (3).jpgIMG_8872 (1).jpg

 IMG_8875 (1).jpg IMG_8876 (3).jpg
 IMG_8877 (3).jpg IMG_8878 (2).jpg
 IMG_8879 (2).jpg IMG_8880 (1).jpg
 IMG_8882 (3).jpg IMG_8883 (3).jpg
 IMG_9018 (1).jpg IMG_9021 (1).jpg
 IMG_9023.jpg IMG_9025 (1).jpg

走出侏儸紀世界，進入真實世界，感覺一切變得明亮起來～

IMG_9026 (2).jpg IMG_9028 (2).jpg

這裡到處都有座位區可以休憩，眼前的美景讓人驚豔～

IMG_9029 (1).jpg IMG_9031 (2).jpg

IMG_9033.jpg IMG_9034 (1).jpg

LINE_ALBUM_泰國_251107_2.jpg

IMG_9035 (1).jpg

 IMG_9039 (2).jpg IMG_9041 (1).jpg

好喜歡這裡的氛圍，感覺讓我待一整天也可以～ 

IMG_9043 (2).jpg  IMG_9045 (1).jpg

IMG_9050.jpg IMG_9052 (1).jpg
 IMG_9054 (1).jpg IMG_9055 (1).jpg

沿著河岸散步超浪漫的，還有各式遊輪水上船可搭，不管你要購物逛街吃美食，吃喝玩樂一應俱全。

IMG_9056 (3).jpg IMG_9061 (1).jpg

 IMG_9068 (3).jpg IMG_9069 (1).jpg
 IMG_9070 (2).jpg IMG_9078 (1).jpg
 IMG_9079 (3).jpg IMG_9080 (3).jpg
 IMG_9081 (3).jpg IMG_9085 (2).jpg
 IMG_9086 (3).jpg IMG_9088 (2).jpg
 IMG_9089 (2).jpg IMG_9090 (1).jpg
 IMG_9091 (2).jpg IMG_9092 (1).jpg
 IMG_9093 (1).jpg IMG_9094 (1).jpg
 IMG_9096.jpg IMG_9098 (1).jpg

河畔玻璃屋景觀餐廳

IMG_9099 (2).jpg IMG_9102 (2).jpg

摩天輪、旋轉木馬拍照美式氛圍，超有度假的感覺～影片分享

IMG_9103 (2).jpg IMG_9105 (1).jpg

IMG_9106 (1).jpg IMG_9107 (1).jpg
 IMG_9108 (2).jpg IMG_9109 (1).jpg
 IMG_9111.jpg IMG_9112 (1).jpg
 IMG_9114 (1).jpg IMG_9115 (3).jpg
 IMG_9119 (1).jpg IMG_9122.jpg
 IMG_9123 (2).jpg IMG_9124 (1).jpg
 IMG_9126 (2).jpg IMG_9127 (2).jpg

IMG_9129 (2).jpg IMG_9133 (2).jpg

IMG_9136 (3).jpg IMG_9137 (3).jpg

IMG_9138 (2).jpg IMG_9141.jpg

IMG_9143 (1).jpg IMG_9145 (1).jpg

來泰國曼谷千萬不要錯過這美侖美煥，多彩多姿的Asiatique 河濱碼頭夜市。

IMG_9128 (1).jpgIMG_9146 (2).jpg

IMG_9149 (1).jpg  

侏儸紀世界沉浸式體驗展地點： Asiatique The Riverfront (碼頭夜市)
地址： 2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120, Thailand

IMG_9208 (2).jpg

泰國曼谷新飯店│Cassia Rama 9 Bangkok Hotel曼谷卡西亞拉瑪九號酒店│五星級樓中樓公寓式飯店│頂樓高空無邊際泳池│360度高空觀景台和無敵百萬夜景│平價奢華高空美景飯店

IMG_7387 (1).jpg 

曼谷水上之旅｜長尾船遊湄南河｜東方威尼斯美景｜鄭王廟曼谷寺廟｜泰國曼谷必遊景點

IMG_7772 (3).jpg

泰國必遊景點|大城動物園|必看三大表演|吉普車近距離與長頸鹿合影|與老虎獅子合影|近距離餵長頸鹿|泰國親子景點

IMG_7537 (1).jpg

【2025 最新曼谷必吃】朱拉隆功美食一條街/米其林必比登推薦/朱拉隆功美食攻略/曼谷平價住宿Koon Hotel Sukhumvit素坤逸坤飯店

IMG_8431 (2).jpg

泰國芭達雅必遊景點│將軍山觀景台│芭堤雅的制高點│360度絕美山海美景│步行約10分鐘登頂│芭達雅公園海灘度假村│搭乘單軌列車欣賞芭堤雅絕美海景

IMG_8523 (2).jpg

泰國芭達雅最新網美景點│漁人村海鮮市場Pattaya Fisherman Village│歐美鄉村風格漁人碼頭│雙層郵輪7-11旗艦概念店│芭達雅全新打卡熱點 

IMG_8164 (3).jpg

泰國芭達雅平價五星級飯店│Mandarin Eastville Pattaya芭達雅東城文華飯店│雙戶外泳池度假飯店│超大房型還有浴缸及獨立景觀陽台│東方美學日式禪風│芭達雅CP值高飯店

文章標籤
侏儸紀世界沉浸展侏儸紀世界沉浸式體驗展Jurassic World: The Experience泰國新景點泰國曼谷新景點河畔觀光市集ASIATIQUE河畔觀光市集ASIATIQUE泰國必去景點曼谷河濱碼頭夜市Asiatique 河濱碼頭夜市泰國旅遊曼谷旅遊景點
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
桃園最新免費展覽│桃園市立圖書館總館│戶外綠色螺旋空中花園開放│諸葛四郎展│無字繪本展│桃知道世界無字書大獎展│桃園室內最佳親子景點
大海愛上藍天
2025桃園最新免費展覽│桃知道 Geleven Plaza│MONDAY BRUCE 星期一的布魯斯好想下班特展│十月限定療癒展覽│桃園室內展覽
大海愛上藍天
2022台北最新打卡點│台北表演藝術中心│北藝青鳥│免費參觀回路至12月底│頂樓戶外觀景天台│一窺後台3大劇場神秘面紗│全球唯一圓球造型鏡框式劇場
大海愛上藍天
台北最新美拍景點|双融域AMBI SPACE ONE|全台首創5G沉浸式體驗平台|超美的幻境藝術空間|好玩好拍好美展覽|走進繪本繽紛花花世界
大海愛上藍天
2023鶯歌最新親子景點│新北巿美術館│新朋友沉浸式展覽│在怪獸餐廳上菜│免費搭小火車繪畫戲水玩沙│好玩好拍好藝術展覽
大海愛上藍天
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊