泰國曼谷最新展覽│走進侏儸紀世界沉浸式體驗展│恐龍栩栩如生超逼真的│Asiatique 河濱碼頭夜市│風景如畫湄南...

來泰國曼谷千萬不能錯過超Asiatique河濱碼頭夜市，這裡超有度假氛圍，就位在泰國最美的湄南河畔，不僅有摩天輪和旋轉木馬拍照可以搭乘拍照，還可以沿著河岸散步超浪漫的，各式遊輪水上船可搭，不管你要購物逛街吃美食，吃喝玩樂一應俱全，還有最新侏儸紀世界沉浸式體驗展，讓你一秒進入史前侏儸紀世界，使用高科技仿生機器人，帶來超逼真的恐龍體驗，讓你彷彿置身電影般的場景，還有現場人員帶領，來一場驚心動魄的恐龍探險之旅。

Asiatique為泰國最大的夜巿，這裡不像一般的夜巿，集結了購物、餐飲和娛樂，成為泰國必遊的旅遊熱點。

這裡超有度假風，座落於湄南河畔，還有一整排景觀座位區，不管你要逛市集、餐廳、小吃都有，讓我們在購物之餘，還能享受美味的餐點。影片分享

泰國曼谷最新展覽：侏儸紀世界沉浸式體驗展，戶外有座椅區可以休憩，超Chill的空間。

一秒帶你穿越時空，來到侏儸紀公園，跟隨著工作人員一起進入，展開一場與恐龍的驚奇冒險之旅。影片分享

首先搭船前往努布拉島(Isla Nublar)，進入侏羅紀恐龍電影場景。

打開那道神秘巨門，穿越叢林，置身電影場景般的實境體驗。影片分享

可以近距離接觸恐龍，還可以跟高聳腕龍、恐龍寶寶、迅猛龍拍照合影。

恐龍栩栩如生超逼真的，連爸媽都驚嘆不已～

恐龍寶寶互動區：可以與超可愛的恐龍寶寶零距離互動拍照，超好玩的。

在工作人員的帶領下，闖入一關又一關的險境，走進侏儸紀世界沉浸式體驗展。影片分享

最終關卡：霸王龍追擊逃生震撼登場，完成一場從巨獸魔掌下逃脫的驚險任務。

挑戰成功後，還可以來實驗室，可以看到恐龍蛋孵化過程，影片分享

最後還有各種拍照場景可以合影留念。

旁邊就有Big C可以大肆採買。影片分享

走出侏儸紀世界，進入真實世界，感覺一切變得明亮起來～

這裡到處都有座位區可以休憩，眼前的美景讓人驚豔～

好喜歡這裡的氛圍，感覺讓我待一整天也可以～

沿著河岸散步超浪漫的，還有各式遊輪水上船可搭，不管你要購物逛街吃美食，吃喝玩樂一應俱全。

河畔玻璃屋景觀餐廳

摩天輪、旋轉木馬拍照美式氛圍，超有度假的感覺～影片分享

來泰國曼谷千萬不要錯過這美侖美煥，多彩多姿的Asiatique 河濱碼頭夜市。

侏儸紀世界沉浸式體驗展地點： Asiatique The Riverfront (碼頭夜市)

地址： 2194 Charoen Krung Rd, Wat Phraya Krai, Bang Kho Laem, Bangkok 10120, Thailand