【台北市泉源公園溫泉泡腳池園區】世界唯二含有鐳元素的青磺泉，北投三大免費泡腳池中溫度最高的足湯，享受

北投一日遊溫泉之旅我們來到免門票的「台北市泉源公園溫泉泡腳池園區」，位於北投義方國小旁的公園區，擁有河形人工溫泉泡腳池，泉質是含有微量「鐳」元素的青磺泉，幾近透明無色。也是北投三大溫泉泡腳池中溫度最高的足湯，出水口約60度的高溫，泡完足湯非常舒服，還可以沿著磺港溪林蔭小徑散步，舒心又愜意。這次入住北投老爺酒店，順便來個北投溫泉景點小旅行，從北投捷運站只要約15-20分就可以走到這裏了，順便北投三大溫泉泡腳池，泉源公園溫泉泡腳池、硫磺谷泡腳池、復興公園泡腳池都收集，非常棒的北投一日遊必遊景點!

名稱：台北市泉源公園溫泉泡腳池園區

地址：台北市北投區珠海路155號(義方國小正對面)

開放時間：08:00–12:00, 13:00–18:00 週一公休

電話：0983 060 947

泉源公園溫泉泡腳池 交通停車

停車場： 路邊付費停車場

路邊付費停車場 交通資訊：

開放時間，早上八點到下六點，星期一公休哦

泉源公園溫泉泡腳池 空間環境

泉源公園就在義方國小對面，鄰近郵政訓練中心，一旁就是公車站牌

因為附近很多社區，所以很多附近的居民就常來這裏，很方便

三大溫泉池中，復興公園是距離新北投捷運站最近的，泉源公園溫泉泡腳池一旁有公車站牌，下車就到了也很方便，硫磺谷稍遠一些，以開車來說比較方便

泉源公園溫泉泡腳池 透明無色青磺泉

泡足湯之前先用手壓幫浦水沖洗一下

這裏的水溫高達60幾度，底部漆成藍色打造清爽涼快的“錯覺”

這裏的泉源又稱「青磺」，都是人體有好處的溫泉

一般青磺泉在各地不算少見，但含有微量「鐳」元素的青磺泉，全世界只有北投和日本玉川2處才有

河流造型泡腳池搭配木造涼亭～不但整潔又吸睛!!

建議大家攜帶的用品：拖鞋、毛巾和短褲，不然很容易弄溼褲子

復興公園和泉源公園的泉質都屬於「青磺」，水質比較透明!!

感覺就是一般的熱水，但這可是不折不扣的溫泉啊

靠出水口旁的阿伯很厲害哦，因為溫度很高，幾乎都是泡到雙腳通紅，但泡完腳古溜古溜的，很不錯

泉源公園旁邊有個小籃球場，還有一條靠磺港溪的林蔭步道，很適合來逛逛走走再泡個足湯哦

免費溫泉足湯推薦

泉源公園溫泉泡腳池 附近溫泉景點

