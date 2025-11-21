> 旅遊 > 【台北市泉源公園溫泉泡腳池園區】世界唯二含有鐳元素的青磺泉，北投三大免費泡腳池中溫度最高的足湯，享受

北投一日遊溫泉之旅我們來到免門票台北市泉源公園溫泉泡腳池園區，位於北投義方國小旁的公園區，擁有河形人工溫泉泡腳池，泉質是含有微量「鐳」元素的青磺泉，幾近透明無色。也是北投三大溫泉泡腳池中溫度最高的足湯，出水口約60度的高溫，泡完足湯非常舒服，還可以沿著磺港溪林蔭小徑散步，舒心又愜意。這次入住北投老爺酒店，順便來個北投溫泉景點小旅行，從北投捷運站只要約15-20分就可以走到這裏了，順便北投三大溫泉泡腳池泉源公園溫泉泡腳池硫磺谷泡腳池復興公園泡腳池都收集，非常棒的北投一日遊必遊景點!

  • 名稱：台北市泉源公園溫泉泡腳池園區
  • 地址：台北市北投區珠海路155號(義方國小正對面)
  • 開放時間：08:00–12:00, 13:00–18:00 週一公休
  • 電話：0983 060 947

泉源公園溫泉泡腳池 交通停車

  • 停車場：路邊付費停車場
  • 交通資訊：

開放時間，早上八點到下六點，星期一公休哦

泉源公園溫泉泡腳池 空間環境

泉源公園就在義方國小對面，鄰近郵政訓練中心，一旁就是公車站牌

因為附近很多社區，所以很多附近的居民就常來這裏，很方便

三大溫泉池中，復興公園是距離新北投捷運站最近的，泉源公園溫泉泡腳池一旁有公車站牌，下車就到了也很方便，硫磺谷稍遠一些，以開車來說比較方便

泉源公園溫泉泡腳池 透明無色青磺泉

泡足湯之前先用手壓幫浦水沖洗一下

這裏的水溫高達60幾度，底部漆成藍色打造清爽涼快的“錯覺”

這裏的泉源又稱「青磺」，都是人體有好處的溫泉

一般青磺泉在各地不算少見，但含有微量「鐳」元素的青磺泉，全世界只有北投日本玉川2處才有

河流造型泡腳池搭配木造涼亭～不但整潔又吸睛!!

建議大家攜帶的用品：拖鞋、毛巾和短褲，不然很容易弄溼褲子

復興公園泉源公園的泉質都屬於「青磺」，水質比較透明!!

感覺就是一般的熱水，但這可是不折不扣的溫泉啊

靠出水口旁的阿伯很厲害哦，因為溫度很高，幾乎都是泡到雙腳通紅，但泡完腳古溜古溜的，很不錯

泉源公園旁邊有個小籃球場，還有一條靠磺港溪的林蔭步道，很適合來逛逛走走再泡個足湯哦

免費溫泉足湯推薦

泉源公園溫泉泡腳池 附近溫泉景點

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活台北市泉源公園溫泉泡腳池園區文章推薦給你知道。

店家/景點資訊

  • 店家名稱：台北市泉源公園溫泉泡腳池園區
  • 所在地址：臺灣台北市北投區珠海路155號
  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 08:00-18:00
  • 店家電話：0979 185 878
  評價：★★★★★

 

評論

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3位網友投票評論
關於本文評論的商家、商品、景點、議題、方法，你給幾顆星呢？
歡迎一起點擊星號參與評論唷！

