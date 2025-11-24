【台北食記】北門鳳李冰 - 在地老字號古早味冰店，招牌李鹹冰酸甜好滋味

北門鳳李冰藏身在忠孝東路四段216巷33弄內，雖然位在巷弄中的巷弄，但還是抵擋不了滿滿的人潮，生意極好，他們的招牌「鳳李冰」是鳳梨冰和李鹹冰的組合，吃起來酸酸甜甜還能吃到鳳梨果肉，店內還有多種口味冰品可做混搭，在附近餐廳用完餐不妨繞過來吃一下這家老字號冰店解解饞。
開車前往可停僑安地下停車場步行約6分鐘，搭乘捷運至忠孝敦化站下車，3號出口出步行約6分鐘。
▲北門鳳李冰位在一處民宅內，要不是門口的紅色招牌根本不知道這裡是知名的冰店。
▲店內和戶外庭院都有用餐區，店內坐滿就需坐到庭院凳子區拿著吃，人多時須照的地上紅色箭頭排隊購買，當天隔壁桌有很多都是外國觀光客，已經紅到國外去了。
▲北門鳳李冰菜單：店內菜單是使用黑板手寫，除了鳳李冰和荔枝冰不可混搭外，其他口味都可選兩種混搭，一次可以吃到兩種口味。
▲冰品是裝在冰櫃內的冰桶，現點現挖。
▲櫃檯上有個透明壓克力盒子，直接將錢放入即可。
▲李鹹冰+花生冰 60元：我們選了李鹹冰和花生冰兩種口味，一個紙碗被裝得滿滿的，兩種口味各一半。
▲花生冰口感綿密，甜度適中，有濃郁的花生香氣，身為花生控的我當然不會錯過。
▲李鹹冰內可以吃到紫蘇梅的果肉，蜜餞的香氣很明顯，吃起來酸酸甜甜，味道極好，果然是店內招牌必吃之一，吃完油膩的大餐後非常解膩也解渴。
雞蛋糕短評：招牌鳳李冰是李鹹冰和鳳梨冰的搭配，也可以選其他兩種口味自行混搭，冰品是泡泡冰的類型，比綿綿冰更加扎實，李鹹冰使用紫蘇梅製作吃起來鹹鹹甜甜，花生口味有米漿的香氣，用餐區有室內座位和庭院戶外凳子區。
用餐環境★★★☆
餐點★★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★☆
【北門鳳李冰美食資訊】
地址：臺北市大安區忠孝東路四段216巷33弄9號
電話：0227118862
官網：facebook
營業時間：12:00–21:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
