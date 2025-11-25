新竹竹北早餐【踢鐵板韓式早午餐】招牌必點爆漿花生吐司/加69元升級套餐/Google評論送餅乾/竹北CP高早午餐

新竹竹北有間超人氣早午餐-踢鐵板韓式早午餐，這裡提供多樣式早餐，不管你要中式早餐蘿蔔糕、韓式炸雞辣炒年糕拉麵、鐵板燒吐司、蛋餅等應有盡有，招牌必點爆漿花生吐司，看著滿滿的花生醬流出超邪惡的，平日內用飲品第二杯招待，滿400可以玩扭蛋抽獎，Google評論送一包餅乾，有吃有喝有玩，想吃不一樣的早午餐就來踢鐵板。
踢鐵板＋40元起就能升等套餐，成為竹北CP高早午餐。
美好的早晨就是要來一份不一樣的早餐。
地點位在博愛街上，鵝黃色大門超顯目的。
滿400元可以參加扭蛋抽獎一次。
最新DM，實際DM以店家為，採線上點餐。
室內有一桌純白色座位區超美的。
平日內用飲品第二杯招待有紅茶、綠茶、奶茶可選，Google評論送一包餅乾。
這裡有一整排的餅乾任你選。
招牌必點：花生角角吐司60元，花生醬超多，看著滿滿的花生醬流出超邪惡的～
每人平均約百元初就可以吃到各種鐵板料理。
招牌必點：芋泥奶酥吐司75元，自製芋泥完全不會太甜，搭配厚片奶䣷，甜甜鹹鹹的相當美味。
芋泥肉鬆蛋餅75元，酥皮蛋餅，擺盤精緻美味，蘿蔔糕45元，敢吃辣一定要搭配它的魚乾辣拌醬，超夠味的。
小朋友吃的超開心的～
加55元升等E套餐，有葡式蛋塔和25元飲品一杯。
加65元升等D套餐，有地瓜球和25元飲品一杯。CP值超高。
周邊景點：磨菇城堡遊戲場。
踢鐵板 TeppanYaki 韓式早午餐：新竹縣竹北市博愛街175號1樓；營業時間：平日：06:30-13:30；假日：06:30-15:00（周二公休）
