新竹竹北早餐【踢鐵板韓式早午餐】招牌必點爆漿花生吐司/加69元升級套餐/Google評論送餅乾/竹北CP高早午餐

2025-11-25 08:20文字：大海愛上藍天 

新竹竹北有間超人氣早午餐-踢鐵板韓式早午餐，這裡提供多樣式早餐，不管你要中式早餐蘿蔔糕、韓式炸雞辣炒年糕拉麵、鐵板燒吐司、蛋餅等應有盡有，招牌必點爆漿花生吐司，看著滿滿的花生醬流出超邪惡的，平日內用飲品第二杯招待，滿400可以玩扭蛋抽獎，Google評論送一包餅乾，有吃有喝有玩，想吃不一樣的早午餐就來踢鐵板。

踢鐵板＋40元起就能升等套餐，成為竹北CP高早午餐。 

美好的早晨就是要來一份不一樣的早餐。

地點位在博愛街上，鵝黃色大門超顯目的。

滿400元可以參加扭蛋抽獎一次。

最新DM，實際DM以店家為，採線上點餐。 

室內有一桌純白色座位區超美的。

平日內用飲品第二杯招待有紅茶、綠茶、奶茶可選，Google評論送一包餅乾。

這裡有一整排的餅乾任你選。

招牌必點：花生角角吐司60元，花生醬超多，看著滿滿的花生醬流出超邪惡的～

每人平均約百元初就可以吃到各種鐵板料理。

招牌必點：芋泥奶酥吐司75元，自製芋泥完全不會太甜，搭配厚片奶䣷，甜甜鹹鹹的相當美味。

芋泥肉鬆蛋餅75元，酥皮蛋餅，擺盤精緻美味，蘿蔔糕45元，敢吃辣一定要搭配它的魚乾辣拌醬，超夠味的。

小朋友吃的超開心的～

加55元升等E套餐，有葡式蛋塔和25元飲品一杯。 

加65元升等D套餐，有地瓜球和25元飲品一杯。CP值超高。

周邊景點：磨菇城堡遊戲場。

踢鐵板 TeppanYaki 韓式早午餐：新竹縣竹北市博愛街175號1樓；營業時間：平日：06:30-13:30；假日：06:30-15:00（周二公休）

新竹竹北新開早餐【 Coffee&Egg 台元分舖】享受不一樣的台式早餐/文青網美風早餐/招牌必點大阪燒餃子/新竹CP值高早餐

新竹IG打卡早午餐【倆人倆早午餐】文青露營風網美早餐/超牌必點脆皮蛋餅醬炒肉絲炒蘿蔔糕/竹北銅板美食/享受超Chill早晨時光 

新竹IG打卡早午餐【米庫早午食堂】東區巷弄內文青風早餐店/招牌必點隱藏版蛋餅/厚切吐司11點前才有 

新竹森林系景觀餐廳【叉子咖啡】隱身在新竹公園內白色咖啡廳/超美的獨立包廂用餐環境//新竹CP值高餐廳 

新竹森林系咖啡廳【春室一池咖啡】新竹超美景觀餐廳/新竹公園內隱藏版網美咖啡廳/新竹巿玻璃工坊免費參觀  

竹北火鍋推薦【同樂食鍋】99元升級一斤爆滿蛤蜊鍋/最新優惠活動送肉或蛤蠣至少15個/飲料冰淇淋無限吃到飽/新竹CP值高的火鍋店 

新竹免費景點【台灣昆蟲館新竹館】可以近距離欣賞水豚君/世界第三大陸龜/新竹親子共遊室內景點 

新竹景點|新竹動物園|沒有籠子的距離|森林食堂野餐市集|純白色玻璃屋餐廳|可愛動物陪你用餐 

2023新竹最新打卡點|湖口服務區|Hello Kitty陪你用餐喝咖啡|Sanrio characters歡樂時光|必拍五大場景|全台最萌休息站服務區 

新竹免費親子景點|湖口好客文創園區|客家圓樓紅磚建築|袖珍記憶拼圖館|懷舊復古風湖口老街|古早味童玩免費體驗 

新竹大肉盤高CP值火鍋店【五鮮級平價鍋物-竹北環北店】海陸鍋最低140元起/只要加35元即可升級海陸鍋/以親民的價格享受五星級料理 

新竹秘境【尖石天湖農園】2017尖石溫泉季/隱藏於深山世外桃源/露營最佳盛地/尖石溫泉美食免費一日遊 

新竹度假聖地【六福村主題遊樂園】偽出國秒飛阿拉伯城堡童話王國/參加動物派對/大人小孩都適宜遊樂設施 

新竹森林系景觀餐廳【歇心茶樓】唯美古色古香客家茶樓/獅頭山最佳休憩站/品嘗客家在地美食/水濂洞步道 

北埔老街必吃美食│機車豆花/好豆味豆花│非基改的好味道│超人氣排隊美食│北埔茶金之旅 

新竹超夯秘境│雲夢山丘│擁有超美Window 開機小山丘│美如仙境世外桃源│假日限定全家出遊好去處 

新埔新開餐廳【老牌粄條x泰平勝食】新埔必吃老牌粄條/復古文青風餐廳/CP值高客家美食 

苗栗新景觀餐廳│橙香森林│被果園包圍夢幻森林玻璃屋│橙香隧道、愛心長廊、大草坪、山中盪鞦韆、採橘子│帶小孩放風約會好所在 

新竹峨眉推薦景點|水濂橋步道|水濂洞梵音寺|獅頭山最大天然岩洞|一線天|青山綠水森林浴步道  

北埔老街│全台古蹟密度最高的老街│北埔冷泉瀑布│北埔熱門IG打卡景點│新竹必遊景點 

新竹景點【青蛙石天空步道/金勇蕃茄農場/小熊博物館】2019新竹旅遊景點推薦/新竹關西必吃銅板美食/新竹輕旅行 

