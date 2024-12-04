小資女有福了，想吃美美的早餐盤，想要有儀式感，按食吃吐司套餐均一價100元！不僅擺盤精緻，東西也很好吃耶，尤其是煉乳法式吐司，不會太甜，有濃濃的蛋香，咬下去軟綿綿相當細緻，列為必點，法式套餐除煉乳法式吐司還附飲料、生菜沙拉、水果、脆薯等居然只要100元，難怪Google評論高達五顆星，另外推薦它的蘿蔔糕炒蛋，加上它的特製辣椒，簡直就是絕配，老闆服務親切又不收服務費，為花蓮CP值高值得推薦早午餐店。

外觀超顯目的，橘色的招牌寫著"按食"加上白色的吐司，光門口就超好拍的～

最新DM，實際DM以店家為主，價格幾乎都是銅板價，最新推出酥皮厚片60元

室內工業風，用餐環境寬敞舒適。

比起室內我更愛戶外的座位區，可以感受花蓮的空氣和美～

招牌必點：法式套餐100元(煉乳法式吐司+生菜沙拉+水果+脆薯），附紅茶可補差價更換其他飲品。

在這個什麼都漲的時代，還可以品嚐網美法式早午餐只要100元含飲料，是不是物超所值。

特地點新品酥皮厚片60元，我點奶酥口味的厚片，加上酥皮濃湯上面的酥皮，沒想到兩個加起來味道一定都不違合，很好吃耶～

招牌必點：蘿蔔糕35元＋蛋10元＝45元，上面的沾醬和辣椒自己加的，敢吃辣的建議一定要加老闆的特製辣椒，超好吃的～

里雞肉蛋餅45元，炸甜不辣35元，外酥內軟灑上胡椒，讓人一口接一口停不下來～

兩人平均約百元初就可以享用美味的料理，是間會想讓人一訪再訪的早餐店。

坐在戶外用餐還可以欣賞花蓮的山景，花蓮的山真的好美喔～影片分享

花蓮吉安鄉好山好水，白雲䨱蓋山頭，形成最美麗的風景。

按食吃吐司-早午餐店：花蓮縣吉安鄉建國路二段375-3號；營業時間：06:00-14:00（周一、周五公休）

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