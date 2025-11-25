> 旅遊 > 峽谷晨霧伴著山色微亮！皇后鎮溫泉以峽谷視野與玻璃湯屋帶來紐西蘭最沉靜的暖意享受。

紐西蘭旅遊紐西蘭溫泉皇后鎮皇后鎮溫泉
2025-11-25 文字：捲毛阿偉 

捲毛阿偉

在峽谷邊的玻璃湯屋中看山景、聽河谷風聲，是皇后鎮最迷人的放鬆方式。Onsen Hot Pools 以私人空間與自然景致，帶來南島旅途中最靜謐的泡湯時刻。

清晨霧氣沿著山坡緩緩散開，Onsen Hot Pools 的玻璃屋靜靜面向峽谷，一邊泡湯一邊看著山林與河谷綿延，是皇后鎮最令人著迷的放鬆方式。旅客能在熱氣與微風交錯中，享受紐西蘭南島最浪漫的泡湯時光。

私人湯屋呈現峽谷景色，玻璃屋設計展現皇后鎮獨有的山水魅力

皇后鎮溫泉是當地最受歡迎的私人湯屋體驗，整排湯池以木質建築串起，彷彿懸掛在 Shotover 河峽谷之上。每間湯屋皆採用全景玻璃窗設計，只要按下按鈕，整面窗便會滑開，山景、河谷與風聲瞬間引入室內，讓旅客在三十七至三十九度的天然加熱泉水中徹底放鬆，這份沉浸式的體驗也讓皇后鎮溫泉被稱為紐西蘭最美的私人湯屋之一。

小徑串連山谷景致，大眾運輸與自駕都能輕鬆抵達

皇后鎮溫泉位於皇后鎮外圍，距離市中心約十分鐘車程。停車後沿著綠意小徑前行，即能看見木質建築出現在視野中；岔路標示了平緩步道與較陡的山徑，旅客可依體力選擇路線。沿途視野逐漸開闊，峽谷的起伏與山坡上的植被相互交錯，讓抵達湯屋前的步行時光也成為旅程的一部分。



線上預約流程清楚方便，高需求時段建議提前安排

皇后鎮溫泉提供線上預訂服務，旅客可選擇時段與湯屋方案，完成付款後即可收到確認信。黃昏時段最為搶手，尤其是假日或旺季旅遊時，更建議提前一至兩週預約。若同行友人未泡湯，大廳也提供休息空間，從窗邊望出去的角度能看見剛玩過的噴射快艇軌跡，構成皇后鎮特有的旅遊節奏。

湯屋配置講究細節，柔和光線與木質香氣打造沉浸式體驗

湯屋以木質調為主體，空間乾淨舒適。左側設有置物架與衣物掛勾，另一側則是簡潔的淋浴間，建議旅客自備盥洗用品，以便提升使用習慣的舒適度。大浴巾整齊地放置在架上，方便泡湯後使用。池邊的按鈕能控制燈光、窗戶開合、遮雨棚與池水按摩模式，只需簡單操作便能調整最適合的泡湯氛圍。夜幕降臨後，湯池邊的柔光亮起，玻璃外的山色沉入夜色，峽谷間只剩溫泉蒸汽緩緩升起，是皇后鎮最浪漫的片刻。

果汁與小點增添泡湯儀式，山景與溫度讓旅程更完整

泡湯可加選飲品與小點，包含果汁、咖啡、氣泡酒及餅乾或冰淇淋等選擇，讓整段體驗更像私人 SPA。暖意在胸口與指尖慢慢散開，旅客能在木質平台上短暫休息，讓身體重新適應氣溫，這份緩慢節奏正是皇后鎮溫泉最迷人的魅力。

旅客評價肯定景色與體驗，皇后鎮旅遊必排的放鬆行程

皇后鎮溫泉以壯麗景色與絕佳隱私聞名，是紐西蘭蜜月旅行與自由行旅客最常推崇的放鬆行程。白天看山景舒心，傍晚迎著金色夕光更顯浪漫；夜晚則能在星空下泡湯，在寂靜峽谷間感受完全不被打擾的時刻。泡完湯再安排皇后鎮噴射快艇或附近美食，就是最經典的皇后鎮一日遊節奏。



皇后鎮溫泉

時間：09:00–23:00
地址：160 Arthurs Point Road, Arthurs Point, Queenstown 9371紐西蘭 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
