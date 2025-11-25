> 美食 > 早來才吃得到的紐西蘭鹹派！Arrowtown Bakery 箭鎮烘焙店一出爐就秒殺。

到紐西蘭南島旅行一定要吃鹹派，而箭鎮的 Arrowtown Bakery 更是經典中的經典。每天早上店門口滿是咖啡香與酥派香氣，熱門口味甚至中午前就賣光，真的不得不早來。

箭鎮早晨最熟悉的香氣　老字號烘焙店至今仍大排長龍

說到紐西蘭鹹派，Arrowtown Bakery 絕對是箭鎮最具代表性的老字號烘焙坊。每天早上，當地居民會習慣買杯咖啡、帶上一顆熱騰騰的鹹派再開始一天的生活，遊客也會特地走一趟，只為了那份香味。店裡每天新鮮出爐麵包、可頌、甜點與鹹派，而其中 Steak & Cheese Pie 和 Chicken & Mushroom Pie 更是被稱為箭鎮的「味覺傳奇」。

店鋪就在箭鎮老街中心　吃完還能順路散步淘金

Arrowtown Bakery 位在箭鎮老街最熱鬧的位置，周邊是維多利亞風格的店屋、咖啡館與藝品店，整條街漫步起來超舒服。距離皇后鎮車程約 20 分鐘，停車不難找。吃完鹹派後還能順道走去 Lakes District Museum 或沿著 Arrow River 河畔散步，心情好時甚至可以試試看「淘金」的觀光小樂趣，是旅行途中很輕鬆的一段行程。

主角中的主角　經典三款鹹派一上架被搶光

店內最吸引人的就是紐西蘭經典鹹派，人氣口味包括 Steak & Cheese Pie、Chicken & Mushroom Pie、以及早餐必點的 Bacon & Egg Pie。外皮金黃喀滋、內餡濃郁飽滿，搭上 Flat White 更是一絕。因為太熱門，許多口味都常在中午前就售完，店家也會提醒遊客「想吃請早點來，不然只能摸摸鼻子」。

牛排起司濃郁爆汁　雞肉蘑菇滑順柔香　一口就愛上

Steak & Cheese Pie 幾乎是每個紐西蘭人心中的國民派，使用當地放牧牛肉，肉塊經長時間燉煮後柔嫩多汁，搭上起司後香味爆滿。咬下去外皮酥香、內餡湯汁瞬間流出，滿嘴都是幸福感。Chicken & Mushroom Pie 則奶香濃郁、雞肉彈嫩，蘑菇香氣與肉汁融合得剛剛好，是另一款人人都會買的經典。

綠咖哩鹹派的偶遇最難忘　旅行的運氣就藏在那一口

我們原本想買泰式綠咖哩雞肉派，卻剛好遇上前面兩位客人把最後的買走。正覺得可惜，沒想到對方竟願意分給我們一口。濃郁的綠咖哩香與派皮的酥度完美結合，辣香之後又帶著奶香，是意外吃到的驚喜。更巧的是，那位旅人竟然是正在紐西蘭打工的台灣人，旅行中的偶遇，就是這麼令人開心。

鹹派好吃價格合理　南島旅行路線務必排進去

Arrowtown Bakery 的鹹派是我們這趟旅程中吃到數一數二好吃的紐西蘭美食，不只是經典派香，是那種吃一口就會想說「好險有來」的驚喜。價格合理、風味扎實，如果你有安排皇后鎮或南島行程，務必抽時間行駛到箭鎮，把這家店排入早餐或午餐，是會讓旅程更完整的一站。

Arrowtown Bakery

營業時間： 7:00–15:00
溫馨提醒： 熱門派中午前常售完，建議早點來！
電話：+6434421587
地址：14 Buckingham Street, Arrowtown 9302紐西蘭

