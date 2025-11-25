台式咖哩飄香四十年！鴨頭正二代赤肉羹與咖哩飯是台北人專屬的懷舊滋味。

寧夏夜市永遠不缺排隊名店，但鴨頭正二代的魅力，是那碗台式黃咖哩與赤肉羹帶出的老味道。從小吃到大的甜香咖哩、熱鬧夜市的氣息，都在這裡一次被喚醒。

鴨頭正二代位在寧夏夜市中段，靠近民生西路入口走進來就能看到人潮聚集。攤位雖小，但排隊永遠跑不掉，從老客人、附近居民到觀光客都會特地來吃上一碗。夜市的露天座位沒有冷氣、也常需要併桌，卻也是最對味的吃法。油煙香、喧鬧聲、盛飯與舀湯的節奏，全都是台灣夜市最迷人的生活感。

銅板價依舊佛心 餐點樸實卻耐吃耐回訪

雖然物價逐年調整，但鴨頭正二代還是維持在能讓人無痛點餐的區間。滷肉、羹湯、咖哩飯都是夜市裡最受歡迎的台式經典，份量給得大方、不小氣。這裡沒有過度包裝，就像老店該有的樣子：樸實、直接、誠懇。

甜香台式黃咖哩是主角 赤肉軟嫩不柴超懷舊

赤肉咖哩飯一端上桌，螢光感的台式黃咖哩立刻喚起滿滿懷舊記憶。咖哩加入洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔熬煮，偏甜、濃稠、完全不辣，大人小孩都能吃。赤肉用瘦肉部位，但處理得相當柔嫩，醬汁豪邁淋滿整碗白飯，每一口都香甜順口。這種簡單卻扎實的風味，就是台北人從小吃到大的味道。

赤肉羹熱呼呼最對味 勾芡湯頭搭烏醋香酸甜剛剛好

怕咖哩太厚重的人，通常會再點一碗赤肉羹一起配。羹湯有著淡淡柴魚與蔬菜甜味，勾芡比例剛好不黏口。赤肉羹同樣使用整塊瘦肉裹薄粉，咬下去紮實又滑順，加上一點烏醋後酸香提味，與偏甜的咖哩飯形成完美平衡。濃、淡、甜、酸一次集滿，就是台灣羹類最迷人的風味。

四十年夜市老味道多年未變 想念台式咖哩就來這裡

鴨頭正二代之所以能在寧夏夜市屹立不搖，是因為那份真材實料與不曾改變的古早味。即使環境簡單、夏天會爆汗、排隊永遠跑不掉，但吃到那口甜甜的台式咖哩與紮實赤肉羹時，仍會有「啊，這就是台北的老味道」的感動。是會讓人隔一陣子就想回來報到的夜市經典。