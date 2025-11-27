> 美食 > 先喝道｜冬季妃常喜歡你新品登場，超濃太妃糖奶蓋一喝上癮！

tiger Walker 玩樂季
2025-11-27 15:32文字：肉依小姐吃什麼 

肉依小姐吃什麼

2025.11.27

這個真的有在過份了！【先喝道】居然把太妃糖做成厚奶蓋，沒想到這組合認真有料欸，這次推出冬季新品妃常喜歡你系列，將三款經典茶飲結合香甜太妃糖 ，在冷冷的冬天帶來一絲溫暖！
肉依小姐吃什麼

先喝道 新品資訊

【先喝道】全新系列主軸，以「冬日戀人，三種愛的模樣」「冬日的愛，有太妃的香氣」「從曖昧到永恆，愛，都藏在太妃裡」為特色，打造出濃濃冬日浪漫氣息。

【先喝道】的妃常喜歡你系列的基底茶可三選一，包含錫蘭紅茶（守護派戀人/相處過程的溫柔陪伴）蜜桃風味茶（浪漫派戀人/熱烈放的告白瞬間）伯爵茶（純真派戀人/青澀又溫柔的守護），代表著不同風格的戀愛。

先喝道 飲品介紹

太妃風味厚奶霜錫蘭紅茶?75元
▼奶蓋控必喝的太妃風味厚奶霜錫蘭紅茶，頂頭鋪上厚厚一層超霸氣，還灑滿脆脆的椪糖，一入口香濃的太妃糖襲來，甜甜焦糖味很討喜，搭配底部的錫蘭茶香，中和了甜度喝起來超涮嘴！

太妃風味伯爵茶拿鐵?75元
▼我最愛的的太妃風味伯爵茶拿鐵，柑橘果韻融合了焦糖奶香 ，甜甜暖暖不會膩口，順滑風味實在太迷人！

太妃蜜桃風味奶茶?65元
▼冬天必喝的太妃蜜桃風味奶茶，基底茶蜜桃風味果香迷人，伴隨馥郁的奶茶香氣，熱熱喝很有暖心暖胃的效果！

先喝道新品 飲用心得

身為奶蓋控認真大推這杯！【先喝道】全新系列真的好好喝，尤其是濃郁柔順的太妃糖奶蓋，讓人忍不住一口口停不下！

先喝道 店家資訊

