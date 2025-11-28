濟州島最新網美咖啡廳！Super Flower超浮誇鮮花主題咖啡廳，浪漫沉浸式花藝空間。

濟州島網美咖啡廳新開店！Super Flower花藝咖啡廳，橘子咖啡與客製紀念品，必拍沉浸式咖啡廳。







濟州島旅遊又有全新的網美咖啡廳可以拍！2025 年最新開幕的Super Flower（슈퍼플라워），以「滿室盛開的鮮花」作為獨特主題，成為目前濟州島最具話題性的花藝咖啡廳，這間咖啡廳不只外觀吸睛，內部空間更是採用大量鮮花佈置，宛如一座浪漫的秘密花園，讓顧客一踏入就彷彿走進了花海溫室，是情侶、姐妹旅行或 IG 達人進行濟州旅遊時，絕對不能錯過的最新景點。







濟州島隱藏版的鮮花主題溫室Super Flower Café

Super Flower以「花藝」作為品牌核心，而非簡單的乾燥花或小型佈置，而是採用大量的鮮花打造出極具視覺震撼的空間。從入口、天花板到吧檯周邊，都能看到盛開的花束與花牆，營造出宛如進入一座祕密花園的氛圍。這間咖啡廳的位置有點隱密，它位於倫敦貝果地下一樓用餐區的對面，找到入口後，會有一位服務人員引導顧客以自助式點餐機點餐，目前主要以飲品為主。

視覺與感官饗宴：宛如電影場景的入店儀式感

在點完餐後，接下來的體驗更是充滿驚喜與儀式感。服務人員會引導顧客先觀賞一段光影電影，顧客需要穿過黑幕進入。在電影播放過程中，空中會揮舞著花瓣飛舞的光影，營造出夢幻的沉浸式體驗。當觀影結束，投影牆會瞬間變成透明玻璃，透出咖啡廳本身滿山滿谷的鮮花佈置，整個視覺效果極度震撼，讓許多顧客直呼簡直像電影場景般浪漫。







浮誇花藝與海景共存：沉浸式體驗的設計細節

Super Flower的佈置極為浮誇，店內除了保留行走動線以外，其餘空間幾乎都被鮮花覆蓋。最特別的是，一側牆壁崁入了高清大螢幕電視，循環播放著鮮花影片，打造超沉浸式的感官體驗。此外，另一邊的落地窗還能遠眺美麗的濟州島海景，顧客在參觀完花藝空間後，還可以沿著步道散步，享受海風與風景。這間咖啡廳成功結合了花藝、科技與自然海景三大元素，讓整體氛圍美得不像話。









橘子咖啡與客製紀念品：延續品牌風格的周邊服務

《Super Flower》的飲品同樣延續了品牌的風格，兼具美觀與風味。十分推薦必點的橘子咖啡（6300 韓元），飲品底部是新鮮的橘子汁，搭配美式咖啡，上方還有以鮮花為主題的精緻裝飾，不僅視覺效果佳，喝起來也十分清爽。除了鮮花裝飾外，咖啡廳還提供了以濟州島和花為主題的各種周邊商品，甚至還有親自製作鑰匙圈及包包的客製紀念品體驗，讓顧客可以親手挑選配飾搭配，珍藏屬於自己的濟州旅遊紀念品。





Super Flower(수퍼플라워)咖啡廳資訊

營業時間：09:00~19:00

地址：제주 제주시 구좌읍 동복로 85 지하1층

電話：0507-1372-6641



