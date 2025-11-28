海鮮控必訪！礁溪人氣餐廳「添喜海鮮小吃」熱炒澎湃又新鮮，家庭聚餐的絕佳選擇。

添喜海鮮小吃是礁溪在地人推薦的聚餐熱炒店，環境寬敞、備有電梯，帶長輩與推車都零負擔，多道海鮮料理新鮮有水準，是礁溪聚會的人氣選擇。

礁溪這間「添喜海鮮小吃」是許多在地人推薦的聚餐首選，從熱炒、海鮮到家常菜品項齊全，不論家庭聚會、朋友小聚或公司部門聚餐都很實用。更貼心的是店內備有電梯，帶長輩、推娃娃車或行動不便者都能輕鬆抵達用餐區，對大小團體都十分友善。這次走訪實際品嚐多道菜色，從經典熱炒到海味湯品，整體表現穩定，難怪一直深受礁溪在地客青睞。

有電梯的熱炒店，帶長輩與推車家庭都吃得安心

添喜海鮮小吃位在礁溪德陽路上，外觀就是親切的在地海鮮熱炒店，但最加分的一點，是店內備有電梯。帶爸媽、長輩，或是推嬰兒車的家長，都不用為了上下樓梯傷腦筋，整個聚餐過程輕鬆許多。對常需要揪三代同堂、或公司部門聚會的人來說，這種設施真的就是選店時的關鍵。

寬敞明亮的用餐環境，聚會氛圍輕鬆不壓迫

店內空間相當寬敞，桌距不會太擠，走動、上菜都算順暢。大圓桌、小桌都有，無論是兩、三個人吃晚餐，還是一大桌家族聚會，都能找到合適座位。簡單明亮的用餐環境搭配熱鬧的出菜節奏，很符合大家對「宜蘭熱炒店」的想像——不花俏，但好坐、好聊、好點菜。

新鮮海味上桌，中卷、蛤蠣、鮮蚵一次滿足

炒中卷選用每日新鮮直送的中卷，大火快炒後保留Q彈脆口的口感，調味不會太重，主要是襯托出海味本身的鮮甜；是到熱炒店幾乎不會後悔的一道基本盤。炒蛤蠣則是鍋氣滿滿的代表，薑絲、蒜頭、九層塔下去爆香，一上桌香味就先贏一半，每顆蛤蠣都飽滿多汁，吃起來相當過癮。

鮮蚵湯走清爽路線，選用大顆鮮蚵搭配薑絲、香菜提味，湯頭清甜不腥，適合搭配重口味熱炒一起平衡味蕾，也是很多熟客每次來都會點的一碗。

酥炸小點最涮嘴，從月亮蝦餅到水晶魚都很下酒

月亮蝦餅走真材實料路線，厚度有誠意，外皮炸得金黃酥脆，一咬下去是紮實的蝦肉香氣，而不是空心的粉漿；無論配白飯或當下酒菜都很適合。水晶魚則是那種一上桌就會不小心吃光的炸物，小白魚裹粉酥炸到酥脆，入口沒有腥味，只有香氣和爽脆感，很容易一口接一口，是蠻多人喜歡的配酒小點。

家常熱炒下飯王，重口味菜色聚餐很好點

蔥蛋看起來樸實，但厚度、火候都掌握得不錯，外層微酥、裡面保有嫩度，青蔥給得大方，吃得到蛋香與蔥香，帶點家常菜的溫度。牛肉海瓜子是店裡比較有特色的組合，軟嫩牛肉片搭配鮮甜海瓜子大火快炒，加上蒜頭、辣椒、蔥段提香，整盤鹹香夠味，很適合配飯。魚香茄子軟嫩入味，醬汁帶酸甜與微辣，算是標準的下飯菜；宮保雞丁辣度不會太猛，多了花生的香脆點綴，喜歡經典熱炒的人可以一起點來分享。黃金豆腐則是偏小品路線，外酥內嫩、鹹香開胃，單吃或配白飯都OK，是大人小孩都容易接受的一道。

整體表現穩定，適合各種聚餐場合的礁溪熱炒選擇

整體來說，添喜海鮮小吃在菜色種類、份量與口味上都維持不錯的穩定度，海鮮新鮮、熱炒順口，價位以聚餐熱炒店來看也算合理。加上有電梯、空間寬敞、出菜節奏俐落，無論是帶長輩、小孩的家庭聚餐，或和朋友、同事約一桌吃海鮮，都相當實用。如果你正想在礁溪找一間「好點菜、好聚餐、帶誰來都方便」的店，添喜海鮮小吃會是可以放心列入名單的一間。

添喜海鮮小吃

電話：03-9874579

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路91號