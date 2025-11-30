公館客家香氣飄滿街！在地人氣餐廳「福樂麵店」，炒粄條與福菜肉片湯一吃就懂為何爆滿。

苗栗公館的「福樂麵店」以家常客家味走紅，炒粄條與福菜肉片湯最受歡迎。乾淨明亮的後方座位區加上免費停車，成為旅人午餐的安心選擇。

福樂麵店在苗栗公館一帶小有名氣，靠著扎實的客家家常味吸引許多遊客專程前往。假日走進店前，熱氣與油香混著粄條的香氣，從廚房一路飄出來，是那種讓人看一眼就想推門入座的味道。Google評論始終維持高分，對第一次來訪的旅人來說，這裡已是行程裡穩定可靠的一站。

穿過前場的小店動線 後方用餐空間意外寬敞明亮

不少人初訪時都以為福樂麵店只有前方那幾張桌子，但跟著服務人員穿過廚房後，後方用餐區的亮度讓人一瞬間覺得心情放鬆。大片白牆、乾淨桌面、兩人到圓桌的座位配置都安排得清楚不擁擠。家族旅行或三五好友聚餐都能輕鬆落座，不會有鄉下小店的擁擠感，加上免費停車空地就在旁邊，更讓外地客覺得體貼。

主食與熱炒品項豐富 客家家常味道一次吃齊

福樂麵店的菜單延伸出完整的客家家常線條，從炒麵、炒粄條，到控肉、豆腐與福菜湯品都有。假日有低消與時間限制，但整體節奏仍然舒適。點餐後不久，鍋氣與油香從廚房傳來，熟悉的家常香氣像是預告接下來的味道都會很紮實。

炒粄條越吃越順口 厚實Q彈是福樂最受歡迎的味道

炒粄條端上桌時帶著微焦的油亮色澤，粄條的厚度讓口感更明顯，Q彈中有一點軟度，是非常「在地感」的客家做法。豆芽菜給得大方，增加了清脆層次，雖然對部分客人而言份量稍多，但整體仍然是許多老客人回訪時的第一選擇。

控肉偏瘦呈現乾爽質地 但鹹香調味仍是家常印象

客家控肉以瘦肉比例較高的切法呈現，入口較為緊實，帶點乾爽口感。雖不像肥肉比例高的控肉那樣軟嫩，但鹹香調味仍然保留傳統家常的熟悉味道。適合偏好不油膩版本的客人點來搭配白飯。

鳳梨蝦球清爽不膩 私房豆腐外酥內嫩最有驚喜

蝦球的尺寸不算小，裹粉薄、油感不重，鳳梨的甜香讓整體更清爽。相比之下，私房豆腐更像是隱藏亮點，外層微酥、裡面柔軟，是那種一端上桌就會被大家夾走的家常小菜。炒時蔬則維持乾淨清爽，當天的高麗菜脆度恰好，是很稱職的配角。

酸鹹輕爽不壓味 福菜湯一上桌就被喝到見底

客家風味的福菜肉片湯是整桌料理裡最受歡迎的一品。湯頭帶著微微酸香，鹹度柔和，不會厚重。肉片薄而滑口，搭配福菜的香氣，讓整體喝起來非常涮口。這是那種會讓家人互相問「還要不要再加一碗」的招牌湯。

家常味道最能留下餘韻 熟悉鹹香讓人吃完還想念

福樂麵店沒有太浮誇的料理技巧，但靠著舒適環境、穩定味道與親切的客家風味，讓人吃完後覺得滿意。若你正計畫一趟苗栗旅行，這裡會是午餐時段最可靠的選擇之一，既方便停車，又能吃到紮實的家常味，是不少遊客回訪時都會再安排的在地風景。

福樂麵店

營業時間：10:00-14:00 17:00-20:00(周一休)

營業地址：苗栗縣公館鄉福基村121號

營業電話：037-224-455

粉絲專頁：福樂麵店