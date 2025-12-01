> 美食 > 【新竹食記】空ㄟCafé 新竹店 - 超好拍摩洛哥建築，寬闊戶外草皮散步、欣賞夜景超浪漫

空ㄟCafé是來自宜蘭礁溪空ㄟ農場的新分店，位置在湖口茶園的高地，可以居高臨下俯瞰湖口和大桃園景觀，入夜燈後滿滿的城市燈火更是浪漫指數破表，餐廳建築外觀是暗紅色的摩洛哥風格，連頂樓的圓形小閣樓都可以參觀，還有寬闊戶外草原，很適合帶毛小孩或小朋友跑跑跳跳，店內提供各式飲料餐點，披薩和鬆餅都頗有水準完全不雷，雖然飲品和食物單價較高但很值得阿！

上山建議走湖心路較大條，當天給google導航走後方的祥喜路298巷路非常小又難會車，出發前要注意一下！

▲店內提供寬廣的戶外停車場，車位很多不用擔心停車問題。

 

▲空ㄟCafé 菜單：可使用手機掃碼點餐付款，菜單飲品有多樣特調果汁、咖啡和酒類，熱食有披薩、焗烤、鬆餅和炸物，用餐時間90分鐘。

 

▲走到門口就被眼前的暗紅色摩洛哥風格建築吸引，加上夜間燈光的投影更是浪漫。

 

▲門口有候位等待區，會有專人幫忙帶位。

 

▲一樓有長型沙發座位，可以坐4~6人，窗外離夜景較遠。

 

▲店內有許多義大利元素，每個角落都好好拍。

 

▲跟著溦公主的腳步到二樓，看看樓上有什麼驚喜吧！

 

▲二樓靠窗座位可以看到夜景。

 

▲頂樓戶外區也有非常多露天座位，但冬天天氣太冷大家還是窩在室內。

 

▲從樓上往下看的夜景也很讚阿！

 

▲三樓有個圓形小閣樓，從小閣樓的窗外拍也非常好看。

 

▲回到一樓往外走，可以看到有專門的披薩師傅正在製作窯烤披薩，後方有個大型烤爐。

 

▲一樓外側也有寬闊的用餐區，聽著音樂看著夜景氛圍好極了。

 

▲自助區提供各式醬料、橄欖油、奶油球可自行取用。

 

▲店內還有一隻可愛的店貓，非常溫馴很願意讓人摸摸。

 

▲一樓戶外區也有用餐座位，每組座位還有一盞小燈。

 

 

 

▲一樓戶外區有寬闊的草原，蜿蜒的小徑鏡頭是一望無際的夜景，還能看到遠處桃園機場飛機起降，視野很遼闊。

 

蜂蜜水果鬆餅 350元：鬆餅烤得外酥內軟，附上蜂蜜和奶油搭配，冰淇淋是莓果口味有濃郁果香，其他水果有奇異果、鳳梨、葡萄、柳丁、葡萄柚、蘋果等，非常豐盛。

 

瑪格麗特披薩 280元：瑪格麗特是蛋奶素，餅皮烤得蓬鬆有微焦感，並散發淡淡焦香，內餡的起司和番茄融合得很好，起司非常香濃，很意外景觀餐廳能有如此水準的披薩！

 

熱帶水果茶 250元(去冰)：有蘋果、金桔、檸檬、柳丁等水果，雖然是濃縮果汁但甜度適中，水果品質很好都有滿滿的水份和甜度。

 

鹹味焦糖鮮奶茶 220元(去冰)：表層有綿密的奶泡和焦糖，建議用嘴巴從杯子邊緣直接喝，可以先嘗到鮮奶的奶香和焦糖的甜，漸漸的再感受到鹹和奶茶的茶香，味道層次分明，奶茶控一定要點起來。

 

檸香蘋果 250元：是結合蘋果香甜與檸檬清新的花草茶飲，口味溫和無咖啡因，一大壺可以喝很久，喝完還可以熱水回沖。

 

雞蛋糕短評：空ㄟCafé是宜蘭空ㄟ農場的分店，建議走湖新路上山，當天照著google導航走祥喜路298巷非常狹小很難會車，店內有寬闊停車場，整體餐點價格稍高，當天吃了披薩和鬆餅都很好吃完全不雷，用餐氛圍營造得很好，夜景視野很棒，還能到餐廳頂樓拍照，很適合情侶浪漫的約會。


用餐環境★★★★★
餐點★★★★  
服務★★★☆
CP值★★★


【空ㄟCafé 新竹店美食資訊】

地址：新竹縣湖口鄉祥喜路298巷155號
電話：035691688
官網：facebook  
營業時間：15:00–23:00(周一~周四、周日)、15:00–00:00(周五、周六)
外送：無
線上預定：無
停車場：有
服務費：有(10%)
洗手間：有
刷卡：有(可行動支付)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

5