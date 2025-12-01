只開三天卻爆滿！中式古風老宅「繡球麵店」回歸，辣度、香氣與人情味都原封不動。

繡球麵店原址為北屯「日子」，回歸後僅在五六日營業，仍吸引不少熟客排隊。老宅保留中式古風，搭配小菜櫃與現煮麵食，呈現極具特色的麵館氛圍。

繡球麵店位於台中中興街，開店前即可看到店員在門口登記候位。空間以老宅結構為基礎，保留木質窗框、皮影元素與古風裝飾，呈現安靜沉穩的中式氣息。入口處設置小菜櫃，提供多款現做小菜，依序挑選後由工作人員安排座位。

小菜均一價五十元 樸實風味最能開胃

小菜區以均一價五十元呈現，包含醋溜土豆絲、煙燻豆包等常見品項。小菜份量適中，風味清爽，搭配麵食更能平衡整體口感。櫃內品項依季節與備料狀況變動，皆為當日出品。

雞白肉片酸辣涼粉 香辣過癮、份量充足

酸辣涼粉以雞白肉片搭配厚實涼粉，淋上濃郁辣油，酸香明亮、辣度鮮明。涼粉吸附醬汁後入口帶勁，辣度後勁逐漸堆疊，是風味強烈、份量飽足的一款冷麵料理。端上桌後辣油浮得漂亮又狂，入口先是爽，後勁才跟上來，嗜辣人吃到後面還是覺得震撼。但份量超多，一個人絕對飽。

蒜香油封鮮蝦拌麵 蒜香濃厚與鮮味交融

蒜香油封鮮蝦拌麵以去殼鮮蝦與蒜香醬汁為主味，蝦肉彈牙、醬汁飽含蒜與海鮮香氣。麵條吸附醬汁後口感潤滑，味道層次完整，是店內人氣極高的品項之一。

菜單品項簡潔 六款麵食自由搭配小菜

繡球麵店提供湯麵、拌麵、小菜與湯品，葷素共食皆可。蔬食者可選擇松露白胡麻拌麵，季節限定品項則依現場櫥櫃為主。另有招牌獅子頭等熱食選擇，可依個人喜好加點。

古風麵館的週末風景 保留味道也保留人情

繡球麵店雖僅在週末營業，卻以老宅氣息、小菜櫃前的人潮與現煮麵香，形成屬於中興街的獨特日常。簡單的麵與小菜不作多餘裝飾，卻能讓人一坐下就感受到熟悉的味道與節奏，是週末最值得探訪的麵館之一。

繡球麵館

地址：台中市西區中興街102號

營業：五、六、日 11:00–14:00、17:00–20:00

電話：0975-892-139

備註：不接受預約、現場候位、寵物友善、無白開水與兒童座椅