濟州神級火光秀！FloWave Cafe 熔岩瀑布夜演震撼全場，最狂沈浸系咖啡廳非來不可。

濟州 FloWave Cafe 以火山熔岩為靈感，白色建築與岩漿造景營造沉浸氛圍。入夜後獨有的落火儀式更加震撼，是旅人近期最關注的話題咖啡廳。

FloWave Cafe 位於濟州市區，以濟州火山地形為核心意象，打造如熔岩般流動的建築線條。白色量體、玻璃帷幕與岩石造景交織出強烈視覺氛圍，也是韓綜《換乘戀愛》的拍攝地之一。入夜後更因落火儀式吸引旅人專程造訪，是濟州近期最具話題性的咖啡廳。

海浪意象延伸空間語彙 白色建築流動如同浪潮

FloWave 名稱源自 Flow 與 Wave，空間設計同樣圍繞「流動」概念。建築以白色基調延展至水景、植栽與火山岩地形，入口至室內呈現柔和曲線，像踏入一座以海浪與熔岩共構的藝術展館。整體氛圍靜謐而沉浸，與濟州自然景觀相互呼應。

自助點餐與專屬活動購票 落火棒可同步於機台選購

店內採自助點餐機操作，語言選項含中文，流程清楚易懂。點餐完成後取得號碼單，取餐時需留意韓文號碼播報。若想參加落火棒儀式，也可於機台選購，每兩支為一組。現場會提供紙張讓旅人寫下願望，再將落火棒綁上指定位置等待點燃。

沉浸式座席配置 弧形空間與透明帷幕引入光線

FloWave 的座位採自由選位。弧形室內空間搭配大面積玻璃帷幕，使採光與戶外造景直接延伸至室內。戶外的火山造景可供拍照或綁上落火棒，是白天與夜晚都很受歡迎的區域。若提前於 Naver 預約包廂，可享有更獨立的視野與完整造景角度。

落火儀式隨夜幕展開 光影與音樂共同完成視覺演出

落火秀為 FloWave 的最大亮點，表定從19點開始，實際以天候與現場狀況調整。儀式開始後燈光全暗，火苗自綁滿落火棒的繩索緩緩落下，搭配音樂節奏，工作人員敲擊繩索製造火花，加強光影效果。表演長度約三至四首歌，視覺層次豐富，是旅人到訪最期待的重點。

夜色中的火山景象 以主題構築濟州的全新體驗

FloWave 不提供大片海景，但入夜後以火光、建築與音樂構成獨特氛圍。視覺張力與主題設定完整，使其成為濟州深受關注的話題咖啡廳。若規劃行程，不妨選在傍晚後抵達，感受火山熔岩般的夜間演出，也能看見濟州咖啡文化的另一種風貌。

FloWave Cafe(플로웨이브)餐廳資訊

營業時間：16:00~22:00

地址：제주 제주시 한림읍 장원길 63-12 플로웨이브 카페

電話：0507-1305-9367