【AFURI阿夫利拉麵】招牌柚子鹽味超清爽！東京必吃的人氣拉麵店

東京超人氣名店「AFURI阿夫利拉麵」有別於傳統濃厚的拉麵風味，招牌柚子鹽味湯頭清爽卻風味十足，自從推出以來可說是風靡日本。因為太有特色，所以超商也可以看到聯名款的泡麵!! 目前絕大多數的分店都集中在東京，其他北海道、香港也有少少的分店。如果有到東京一遊的朋友，千萬不能錯過AFURI阿夫利拉麵，文內也有列出阿夫利拉麵分店資訊及菜單!!

名稱：AFURI 南町田Grandberry Park店

地址：東京都町田市鶴間3-4-1，南町田グランベリーPARK。

營業時間：10:00-22:00

AFURI阿夫利拉麵｜分店 目前AFURI在日本國內共設有19家分店，主要集中於東京與關東地區。熱門店舖包含：東京的新宿、原宿、惠比壽、中目黑、六本木、麻布十番、南青山、三軒茶屋、南町田、立川，以及神奈川縣的橫濱與北海道的二世谷等地 澀谷區 恵比寿店 (Ebisu) : 東京都渋谷区恵比寿1-1-7 117ビル 1F 創業地之一，營業時間較晚。 澀谷區 原宿店 (Harajuku) : 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-63-1 グランデフォレスタ 1F 位於原宿與千馱谷之間。 目黑區 中目黒店 (Nakameguro) : 東京都目黒区上目黒1-23-1 中目黒アリーナ 1F 靠近中目黑車站。 新宿區 新宿LUMINE 1店 : 東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ1 B2F 位於百貨公司地下美食街。 新宿區 新宿住友ビル店 : 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル B1F 位於新宿摩天大樓地下。 新宿區 AFURI 辛紅 : 新宿 東京都新宿区歌舞伎町1丁目 靖国通り下新宿サブナード地下街内 005区画 專門提供辛辣口味的拉麵。 港區 六本木交差点店 : 東京都港区六本木4-9-4 UFビル4 1F 靠近六本木十字路口。 港區 六本木ヒルズ店 (Roppongi Hills) : 東京都港区六本木6-4-1 六本木ヒルズメトロハット/ハリウッドプラザ B2F 位於六本木之丘。 港區 麻布十番店 (Azabu-Juban) : 東京都港区麻布十番1-8-10 VORT麻布十番Ⅲ 1F 靠近麻布十番車站。 港區 南青山店 : 東京都港区南青山5丁目6-4 ハイトリオ南青山 B1F 位於時尚的南青山區域。 世田谷區 三軒茶屋店 (Sangenjaya) : 東京都世田谷区三軒茶屋2-12-11 靠近三軒茶屋車站。 千代田區 有楽町店 (Yurakucho) : 東京都千代田区有楽町２丁目９−１ ルミネストリート 位於有樂町LUMINE商場附近。 香港 尖沙咀店 : 尖沙咀 THE ONE 2樓 香港 銅鑼灣店 : 香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場6樓 這裏有更詳細的官網店址 : https://afuri.com/findus/

AFURI阿夫利拉麵｜菜單價位

「AFURI阿夫利拉麵」湯頭有「淡麗」（清淡、雞油適中）和「まろ味」（濃醇、雞油較多）可以選擇

AFURI 在日本的分店大多採取食券機點餐模式，部分分店是完全無現金支付（僅接受信用卡或電子支付）。

AFURI阿夫利拉麵｜空間環境

AFURI阿夫利拉麵以獨特的柚子鹽味招牌湯頭聞名日本!! 也因為太有特色，所以超商也跟他們合作出了泡麵

這次是來南町田Grandberry Park outlet 買東西時，順便享用的美食

因為購物中心佔地比較寬廣，店址位置在東京史奴比博物館旁比較好找

餐廳內部清爽大方，也有不少檯前的一人座位。下方有籃子可以置物

也有類似卡座的雙人座位

座位區前，調味料、筷子、面紙、冰水，一應俱全

AFURI阿夫利拉麵｜心得評價

柚子鹽拉麵

點了一碗招牌柚子鹽+叉燒雞肉雙組合的拉麵，麵條就選招牌的極細麵

第一口當然要品嚐加入了新鮮柚子汁提味加上以雞骨、海鮮和蔬菜熬製而成，清澈的淡麗風格高湯。

每一口都是清新的柚子香與雞骨海鮮高湯的完美結合，吃了真的會上癮，果然令人驚豔!!

炭火炙燒的叉燒，肉質軟嫩，香氣十足，肥而不膩，也很好吃

蒸煮的雞肉也是肉質細嫩清爽不膩

以入全麥粉製成極細麵，口感Q彈，吸附清爽的湯頭，爽口好吃!!!

其實是先吃過它的泡麵，然後才有機會一嚐它的本味，真的很棒很有特色!! 有機會遇到的朋友一定要嚐嚐