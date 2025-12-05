【日本鳥取咖啡巡札之15-米子美食】服部珈琲工房.自家焙煎珈琲佐整顆林擒烤蘋果燒冰淇淋

服部珈琲工房 米子站(官網):鳥取県米子市新開5-1-9，電話:+81 859-32-9010，營業時間:08:30-17:30

「莫名我就喜歡妳，深深的愛上妳」當2015年我第一次踏上這個以為只有「砂丘」，全日本人口最少的鳥取縣時，絕不會想到我就此被圈粉，在接下來的10年連續18訪，光是鳥取就寫了100篇，僅此於東京和北海道的140餘篇。現在，不管何時、不管誰問，我最愛日本那個地方，我的答案都是「鳥取」，連一秒都不會遲疑。不要再問我鳥取除了砂丘還有什麼，我可以告訴你，你要的所有日本元素鳥取通通有。如果還想問，那可以參考參考「靠鳥取生活」這個資料庫平台，裡面有3、400篇依GOOGLE MAP分類的鳥取的詳細旅遊資訊可以參考。好，回到今天這篇的主題，鳥取咖啡巡札第15家。結論:這整顆的林擒烤蘋果好吃得亂七八糟，我吃過最好吃，沒有之一。焦糖香蕉咖啡果凍聖代也不錯，咖啡也很捧，山陰有名的咖啡品牌，老屋改建的風格也喜歡。

服部珈琲工房是山陰品牌的咖啡店，本店在島根的松江市，目前整個山陰共有九家，島根六家，鳥取三家，其中米子市有兩家，另一家在鳥取市。米子的另一家是服部珈琲工房 観音寺店。

順便說一下的是2025年5月後，虎航「米子/桃園」(每周兩班)正式開通，對於我這個鳥取控來說就更方便了。第一天來的及在米子吃個午餐，最後一天還可以悠閒的喝個下午茶。而「服部珈琲工房.」距離米子機場開車也只不過十來分鐘，完全可以悠哉悠哉的排在第一天或是最後一天。

一進門就聞到濃濃的咖啡香，介紹我們來的鳥取友人說，這裡的咖啡都是自家烘焙。

除了自家烘焙的咖啡豆外，這裡也有好多好多咖啡杯和咖啡餐具可以選購，非常適合咖啡控在此打發時間。

屋內是老屋改建，滿滿刻痕的木桌加上木紙窗，悠閒的氛圍也很適合旅人把時間浪費在這。

這裡咖啡豆的選項非常多，價格從500多到1800日幣。

除了咖啡外，這裡也有一些茶飲和果汁，以及簡單如三明治、土司等輕食和甜點。

招牌是水果聖代和烤蘋果。

咖啡方面我們點了兩杯，一杯是冰咖啡，一杯是手沖咖啡，冰咖啡很順口，手沖咖啡聞起來的花香很是誘人，感覺上是中深焙，有果酸也有苦韻。

燒林擒1000日幣，一整顆蘋果視覺上霸氣十足，搭配的是香草冰淋，再灑上一點肉桂粉。

這蘋果烤到很軟，刀子一下就能感受到嫩度，蘋果肉泥夾雜著蘋果汁一起湧出，首先是烤過的蘋果香氣，香得亂七八糟，帶點微酸的蘋果肉泥、肉汁單吃就飽嘴到不行，搭配冰涼的冰淇淋，冷熱交融，酸甜共鳴，真的是一口接一口完全停不下來....好吃得亂七八糟。

焦糖香蕉咖啡果凍聖代800日幣，焦糖醬帶著微微苦甘的香氣，除了香蕉切片外，底下還有咖啡凍和玉米脆片，上面也灑了磨碎的堅果，當然少不了聖代必備的香草冰淇淋和鮮奶油。

服部珈琲工房 米子站(官網):鳥取県米子市新開5-1-9，電話:+81 859-32-9010，營業時間:08:30-17:30

