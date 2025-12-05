> 旅遊 > 泰國曼谷新飯店│Cassia Rama 9 Bangkok Hotel曼谷卡西亞拉瑪九號酒店│五星級樓中樓公寓式飯店│頂樓高空無邊...

IMG_9520 (1).jpg

小資族有福了，平價就能就能入住泰國曼谷樓中樓套房，享受高空美景飯店，悅榕集團新開幕五星級公寓式酒店，擁有一房一廳，媲美小套房設施齊全，頂樓還有無邊際泳池和360度高空觀景台，欣賞百萬夜景，附設健身房、兒童遊戲室等應有盡有，一樓大廳旁有Lawson24超商，成為曼谷CP值超高的飯店。

IMG_9207 (2).jpg

 頂樓擁有高空無邊際泳池，超美的視角，來曼谷一定要到高空欣賞城巿景觀。

IMG_9208 (2).jpg

IMG_9231 (2).jpg

不用人擠人，花大錢，在家就可以欣賞百萬夜景。

IMG_9213 (1).jpg

IMG_9373 (1).jpg

白天呈現另一種不同的美，還設有座位區可以休憩放空，可惜當天下雨天候不佳，想必天晴時一定更美～ 

IMG_9393.jpg

一人享用360度高空觀景台欣賞天際線之美，可以在此放空超舒壓的～影片分享

IMG_9368 (2).jpg

 IMG_9369 (1).jpg

IMG_9189 (3).jpg

房間內大面採光落地窗營造舒適明亮氛圍。影片分享

IMG_9264 (1).jpgIMG_9293 (1).jpg

IMG_9302 (1).jpg 

IMG_9160 (2).jpg

IMG_9162 (1).jpg

光大廳就讓人驚豔，設有中島酒吧，每個角落都充滿時尚氣息，金碧輝煌奢華體驗。

IMG_9163.jpg

IMG_9165.jpg

IMG_9168 (1).jpg

IMG_9173.jpg

IMG_9171 (1).jpg

IMG_9172 (2).jpg 

到處都有泰國圖畫和流線型設計，充滿藝術氣息。

IMG_9174 (1).jpg

IMG_9300 (2).jpgIMG_9242 (1).jpg

IMG_9284 (2).jpg IMG_9287 (1).jpg

 

走進房間充滿家庭溫韾的氛圍。

IMG_9178.jpg IMG_9179.jpg

挑高樓中樓房型，擁有小客廳和廚房，還有大片的落地窗，樓上有獨立臥室、可以居高臨下欣賞城市美景，感覺像家一樣溫暖。

IMG_9181 (1).jpg IMG_9182 (3).jpg

客廳除了舒適的沙發區，還有室內陽台座位區可以一邊用餐一起欣賞高空美景。

IMG_9294 (2).jpg IMG_9296 (2).jpg

IMG_9185 (2).jpg

IMG_9186.jpg

IMG_9190 (3).jpg

酒店非常貼心，除了膠囊咖啡機，紅酒杯、咖啡杯、茶杯都有提供。

IMG_9192 (2).jpg

IMG_9194 (2).jpg

房內還有浴缸可以泡澡。

IMG_9196 (2).jpg

IMG_9199 (1).jpg IMG_9203 (2).jpg
  

最愛它高空無邊際泳池和360度高空觀景台，可以一覽無遺曼谷城巿景觀。

IMG_9209.jpg IMG_9211.jpg

 IMG_9214.jpg IMG_9215 (1).jpg
 IMG_9219.jpg IMG_9220 (1).jpg

上面設有酒吧和用餐座位區可以休憩賞景。

IMG_9222 (1).jpg IMG_9223.jpg

IMG_9224.jpg IMG_9225.jpg
 IMG_9226 (1).jpg IMG_9228 (1).jpg
 IMG_9229.jpg IMG_9233 (1).jpg

可以從各角度欣賞曼谷巿區不同的美～

IMG_9234.jpg IMG_9235 (1).jpg

IMG_9237 (2).jpg IMG_9238 (2).jpg
 IMG_9239 (2).jpg

IMG_9249 (2).jpg

IMG_9252 (2).jpg

一樓有平價泰式料理百元內就可享用。

IMG_9253 (2).jpg

IMG_9256 (1).jpg

IMG_9258 (1).jpg

IMG_9273 (2).jpg IMG_9274 (1).jpg

雙人景觀座位區，可以欣賞高空美景～

IMG_9265 (2).jpg IMG_9271 (2).jpg

IMG_9280 (1).jpg IMG_9283 (1).jpg

挑高樓中樓，除了冰箱、居然還有膠囊咖啡機、微波爐、電磁爐、電熱水壺、烤麵包機、廚具和餐具等相當齊全。

 IMG_9288 (2).jpg

IMG_9297 (3).jpg

IMG_9299 (3).jpg 

IMG_9511 (3).jpg

IMG_9514 (2).jpg

可以在房內隨時享用咖啡，超享受的～

IMG_9513 (1).jpg

 IMG_9515 (2).jpg

IMG_9519 (1).jpg

IMG_9303 (1).jpg

餐廳擁有大片的落地窗，還設計高腳座位區和酒吧，超美的用餐環境～影片分享

IMG_9304 (2).jpg

IMG_9306 (1).jpg IMG_9307 (3).jpg
 IMG_9308 (3).jpg IMG_9309 (2).jpg
 IMG_9310 (3).jpg

The Moon Cuisine 提供中西泰式料理，菜色相當豐富，有各種熱炒、水果沙拉、麵包鬆餅、優格麥片等營養又美味。

IMG_9312 (1).jpg

IMG_9313 (2).jpg IMG_9314 (2).jpg

IMG_9315 (2).jpgIMG_9331 (2).jpg

IMG_9317 (2).jpg IMG_9320 (1).jpg

IMG_9321 (2).jpg IMG_9322 (2).jpg

還有現煎荷包蛋、歐母蛋、米粉湯可以享用。

IMG_9324 (2).jpg IMG_9327 (2).jpg

用餐座位區相當明亮，寬敞舒適。

IMG_9329 (2).jpg

IMG_9333 (1).jpg

IMG_9341 (2).jpg IMG_9342 (2).jpg
 IMG_9344 (2).jpg IMG_9345 (2).jpg
 IMG_9346 (2).jpg

頂樓高空無邊際泳池，這裡的視野超級遼闊，白天與夜裡呈現不同的美，傍晚欣賞浪漫夕陽，夜晚俯瞰整個城市夜景。

IMG_9347 (2).jpg

IMG_9350 (2).jpg

IMG_9365 (1).jpg

IMG_9367 (3).jpg  IMG_9370 (1).jpg
 IMG_9375 (2).jpg

對曼谷的印象，從早到晚都在塞車，高速公路像停車場一樣，這次剛好住在高速公路旁，早上7:30就已經看到滿滿的車子。

IMG_9363 (2).jpg

IMG_9382 (1).jpg

IMG_9376.jpg

IMG_9377 (1).jpg IMG_9380.jpg
 IMG_9381.jpg

IMG_9388 (1).jpg

IMG_9390 (1).jpg IMG_9391.jpg
 IMG_9392 (1).jpg  

11月到曼谷天氣很涼爽，很舒服，如果沒有剛好碰到雨季，應該會更完美～

IMG_9394 (1).jpg

IMG_9403 (1).jpg IMG_9405.jpg
 IMG_9406 (1).jpg IMG_9407 (1).jpg
 IMG_9409.jpg IMG_9411 (1).jpg
 IMG_9412 (2).jpg

好喜歡頂樓環境及座位區，超有度假氛圍，感覺讓我在此一整天都行～

IMG_9525.JPG

立馬跟女兒老公分享

IMG_9527 (1).JPG  

IMG_9413 (1).jpg

IMG_9414 (1).jpg IMG_9415 (1).jpg
 IMG_9417 (1).jpg IMG_9419.jpg
 IMG_9420 (1).jpg IMG_9421 (2).jpg
 IMG_9422 (2).jpg IMG_9423 (2).jpg
 IMG_9424 (2).jpg

高空無邊際泳池開放時間：07:30～20:30

IMG_9425 (1).jpg

IMG_9426 (1).jpg IMG_9429 (2).jpg
 IMG_9435 (2).jpg

頂樓露天無邊際泳池，海天連成一線，利用建築設計，讓泳池與海面或天空視覺上融合，產生水池沒有邊界向外延伸的錯覺，可惜天氣不好，想必天晴時一定更美～

IMG_9439 (1).jpg

IMG_9442 (1).jpg IMG_9444 (1).jpg
 IMG_9445 (3).jpg  IMG_9460.jpg

想像一下漂浮在三十七樓高的感覺，在這裡游泳就好像飄浮在空中游泳一樣，超夢幻的～

IMG_9468 (1).jpg IMG_9469 (2).jpg

IMG_9473 (2).jpg IMG_9490 (1).jpg

用游泳池的視角欣賞高空美景

IMG_9491 (1).jpg IMG_9493 (1).jpg

 IMG_9498 (3).jpg IMG_9501 (3).jpg
 IMG_9504 (3).jpg

 IMG_9521 (1).jpg

IMG_9522 (1).jpg IMG_9154 (3).jpg

IMG_8832 (2).jpg IMG_8836 (1).jpg

 

車內欣賞曼谷城巿景觀

IMG_8837 (1).jpg IMG_8838 (1).jpg

 IMG_8840 (1).jpg IMG_8842 (1).jpg

LINE_NOTE_251106_1.jpg  

 

Cassia Rama 9 Bangkok 五星級公寓式飯店地址：395, 1063 Rama IX Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310泰國

IMG_7537 (1).jpg

【2025 最新曼谷必吃】朱拉隆功美食一條街/米其林必比登推薦/朱拉隆功美食攻略/曼谷平價住宿Koon Hotel Sukhumvit素坤逸坤飯店

IMG_8164 (3).jpg

泰國芭達雅平價五星級飯店│Mandarin Eastville Pattaya芭達雅東城文華飯店│雙戶外泳池度假飯店│超大房型還有浴缸及獨立景觀陽台│東方美學日式禪風│芭達雅CP值高飯店

IMG_8523 (2).jpg

泰國芭達雅最新網美景點│漁人村海鮮市場Pattaya Fisherman Village│歐美鄉村風格漁人碼頭│雙層郵輪7-11旗艦概念店│芭達雅全新打卡熱點

IMG_8419 (2).jpg

泰國芭達雅必遊景點│將軍山觀景台│芭堤雅的制高點│360度絕美山海美景│步行約10分鐘登頂│芭達雅公園海灘度假村│搭乘單軌列車欣賞芭堤雅絕美海景

IMG_7387 (1).jpg

 

曼谷水上之旅｜長尾船遊湄南河｜東方威尼斯美景｜鄭王廟曼谷寺廟｜泰國曼谷必遊景點

IMG_9063 (1).jpg 

泰國曼谷最新展覽│走進侏儸紀世界沉浸式體驗展│恐龍栩栩如生超逼真的│Asiatique 河濱碼頭夜市│風景如畫湄南河畔│泰國必去超有度假氛圍旅遊景點

IMG_7772 (3).jpg

泰國必遊景點|大城動物園|必看三大表演|吉普車近距離與長頸鹿合影|與老虎獅子合影|近距離餵長頸鹿|泰國親子景點 

曼谷Cassia Rama 9 BangkokCassia Rama 9 BangkokCassia Rama 9 Bangkok Hotel曼谷Cassia Rama 9 Bangkok Hote曼谷Cassia Rama 9Banyan曼谷卡西亞拉瑪九號酒店曼谷平價住宿曼谷主宿推薦
