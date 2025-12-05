泰國曼谷新飯店│Cassia Rama 9 Bangkok Hotel曼谷卡西亞拉瑪九號酒店│五星級樓中樓公寓式飯店│頂樓高空無邊...

小資族有福了，平價就能就能入住泰國曼谷樓中樓套房，享受高空美景飯店，悅榕集團新開幕五星級公寓式酒店，擁有一房一廳，媲美小套房設施齊全，頂樓還有無邊際泳池和360度高空觀景台，欣賞百萬夜景，附設健身房、兒童遊戲室等應有盡有，一樓大廳旁有Lawson24超商，成為曼谷CP值超高的飯店。

頂樓擁有高空無邊際泳池，超美的視角，來曼谷一定要到高空欣賞城巿景觀。

不用人擠人，花大錢，在家就可以欣賞百萬夜景。

白天呈現另一種不同的美，還設有座位區可以休憩放空，可惜當天下雨天候不佳，想必天晴時一定更美～

一人享用360度高空觀景台欣賞天際線之美，可以在此放空超舒壓的～影片分享

房間內大面採光落地窗營造舒適明亮氛圍。影片分享

光大廳就讓人驚豔，設有中島酒吧，每個角落都充滿時尚氣息，金碧輝煌奢華體驗。

到處都有泰國圖畫和流線型設計，充滿藝術氣息。

走進房間充滿家庭溫韾的氛圍。

挑高樓中樓房型，擁有小客廳和廚房，還有大片的落地窗，樓上有獨立臥室、可以居高臨下欣賞城市美景，感覺像家一樣溫暖。

客廳除了舒適的沙發區，還有室內陽台座位區可以一邊用餐一起欣賞高空美景。

酒店非常貼心，除了膠囊咖啡機，紅酒杯、咖啡杯、茶杯都有提供。

房內還有浴缸可以泡澡。

最愛它高空無邊際泳池和360度高空觀景台，可以一覽無遺曼谷城巿景觀。

上面設有酒吧和用餐座位區可以休憩賞景。

可以從各角度欣賞曼谷巿區不同的美～

一樓有平價泰式料理百元內就可享用。

雙人景觀座位區，可以欣賞高空美景～

挑高樓中樓，除了冰箱、居然還有膠囊咖啡機、微波爐、電磁爐、電熱水壺、烤麵包機、廚具和餐具等相當齊全。

可以在房內隨時享用咖啡，超享受的～

餐廳擁有大片的落地窗，還設計高腳座位區和酒吧，超美的用餐環境～影片分享

The Moon Cuisine 提供中西泰式料理，菜色相當豐富，有各種熱炒、水果沙拉、麵包鬆餅、優格麥片等營養又美味。

還有現煎荷包蛋、歐母蛋、米粉湯可以享用。

用餐座位區相當明亮，寬敞舒適。

頂樓高空無邊際泳池，這裡的視野超級遼闊，白天與夜裡呈現不同的美，傍晚欣賞浪漫夕陽，夜晚俯瞰整個城市夜景。

對曼谷的印象，從早到晚都在塞車，高速公路像停車場一樣，這次剛好住在高速公路旁，早上7:30就已經看到滿滿的車子。

11月到曼谷天氣很涼爽，很舒服，如果沒有剛好碰到雨季，應該會更完美～

好喜歡頂樓環境及座位區，超有度假氛圍，感覺讓我在此一整天都行～

立馬跟女兒老公分享

高空無邊際泳池開放時間：07:30～20:30

頂樓露天無邊際泳池，海天連成一線，利用建築設計，讓泳池與海面或天空視覺上融合，產生水池沒有邊界向外延伸的錯覺，可惜天氣不好，想必天晴時一定更美～

想像一下漂浮在三十七樓高的感覺，在這裡游泳就好像飄浮在空中游泳一樣，超夢幻的～

用游泳池的視角欣賞高空美景

車內欣賞曼谷城巿景觀

Cassia Rama 9 Bangkok 五星級公寓式飯店地址：395, 1063 Rama IX Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310泰國