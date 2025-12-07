> 美食 > 埔里在地人激推名店！「李仔哥爌肉飯」爌肉入口即化、排骨更是厚到滿足。

埔里在地人激推名店！「李仔哥爌肉飯」爌肉入口即化、排骨更是厚到滿足。

2025-12-07 21:10文字：捲毛阿偉 

臨時繞進埔里的一餐，卻被李仔哥爌肉飯徹底收服。爌肉入口即化、排骨厚實過癮，連香菇赤肉羹都料多得驚人，是在地人也推薦的老味道。

走近信義路時，滷肉香會先撲上來，是那種地方小店最熟悉的味道。轉到「李仔哥爌肉飯」店門口，就能看到長長隊伍，從騎樓一路排到馬路邊。沒有特別裝潢、沒有華麗噱頭，只靠著穩定表現與多年口碑吸引在地人與遊客。這種安定感，就是老店最迷人的地方。

大塊爌肉軟而不散，滷汁鹹香輕輕黏舌

招牌爌肉一上桌就能看見亮點：肥瘦分布剛好，夾起來不散、入口仍然柔軟。肥肉細緻、瘦肉吸滿滷汁，味道濃而不死鹹。搭上酸菜、酸筍後，整碗的油香被收得剛剛好，吃到最後仍不膩。是屬於「看似樸實，但技術力藏在細節裡」的那種爌肉飯。

厚切排骨滷到入味，咬下去充滿紮實爽感

比爌肉更受不少客人喜歡的，是這份厚切排骨。份量大、厚度足，每一口都有明顯肉感。滷得透卻不乾柴，外層帶香氣、內層保持濕潤度，配飯特別下口。整體風味乾淨、直接，是老式便當最討喜的味道。

赤肉羹料多到驚人，筍絲香菇滿滿撈不完

香菇赤肉羹看似配角，實際上一點也不含糊。羹湯濃度剛好，不會稠得過重，入口帶微微鮮味。撈起來幾乎每匙都有滿滿配料：筍絲爽脆、香菇帶香氣、赤肉羹紮實不散。份量比預期更有誠意，吃完有種「這碗真的划算」的踏實感。

內用外帶都熱鬧，翻桌快但排隊依然瘋狂

店內空間大、桌位多，即便如此仍常客滿。翻桌率雖快，人潮還是一直進來。若不想排隊，外帶會省下不少時間，只是附近停車格較難找，需要多留意路況。能維持這樣的盛況，全靠穩定的味道吸引大家回訪。

李仔哥爌肉飯資訊

電話：0492983496
時間：06:00–15:00
地址：545南投縣埔里鎮信義路326號 

