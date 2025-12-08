> 旅遊 > 三麗鷗粉絲注意！南港最新免費快閃開展，凱蒂貓、美樂蒂全員到齊超好拍。

三麗鷗粉絲注意！南港最新免費快閃開展，凱蒂貓、美樂蒂全員到齊超好拍。

2025-12-08 21:10文字：饅頭弟 

輕鬆散步到南港，就能遇見凱蒂貓、美樂蒂、酷洛米與布丁狗的大型派對場景。「Hello Sanrio 三麗鷗明星派對」以免費入場吸引滿滿粉絲，從打卡禮到巨型拍照牆，完全是本週台北最療癒的快閃活動。

活動限時於 12/5～12/7 登場，地點位於南港瓶蓋工廠 M 棟，早上十點開始便陸續湧入粉絲。展區不大但動線流暢，人員會控管進出，蓋章後即可自由拍照，氣氛熱鬧又不擁擠。

打卡就有禮物  貼紙、紙袋一次帶走

完成現場指定打卡，即可獲得美樂蒂、酷洛米貼紙，另外還能領到限定紙袋。正面是 Sanrio 全明星集合，背面則是布丁狗的專屬圖案，設計可愛到讓人想多拿幾個回家收藏。

巨大角色登場  像走進迷你三麗鷗樂園

走進展區彷彿掉入夢幻樂園，凱蒂貓、美樂蒂、酷洛米、布丁狗與雙子星全部以巨型公仔亮相，可愛到讓附近直接充滿尖叫音量。每個場景都很用心，從牆面到展示台都超好拍。

夢幻主題牆  IG 版面一次拍好拍滿

展場準備了多面拍照牆，粉色、紫色、星空系全部都有，完全就是為 IG 而生。想再多蒐集一張回憶照，只要當天穿戴三樣三麗鷗商品，就能免費兌換拍貼機體驗券，粉絲絕對不能錯過。

親子、情侶都適合  台北最療癒的免費小旅行

這場三日限定活動不只免費、好拍，還超適合親子出遊、情侶約會、姊妹逛街行程。每個角色都萌到讓人融化，走一圈就能拍滿手機相簿，是年底最值得衝一波的台北限定可愛盛會。

Hello Sanrio!三麗鷗明星派對

時間：12/5~12/7 10:00~18:00
地點：台北南港瓶蓋工廠Ｍ棟（台北市南港區南港路二段13號）

