想饗宅配晚餐！五星級主廚現煮四菜一湯直送到府，在家一起好好吃飯。

你有多久沒有和家人、或是另一半,一起在家中好好吃頓飯了呢?

又或是你有下廚的習慣,但常常為了菜色而傷透腦筋,備餐時間還遠超過坐在餐桌上的時間,吃完了又需要整理廚房,每天周而復始,心很累。

「想饗宅配晚餐」讓忙碌的你也能輕鬆享受美味與健康。每日菜色變化多元,只要前一晚九點前下單,隔天就能在家品嚐由五星飯店主廚親手製作的精緻晚餐,是忙了一天工作、想好好吃頓飯的你,晚餐的好選擇。

我平常一週大概有五餐是外食,但公司和家裡附近的餐廳幾乎都吃遍了,菜色也越來越沒新意,就連自助餐也是那幾樣菜輪流出現。

相較之下,「想饗宅配晚餐」每天都有四菜一湯,而且菜色每天都不重複。每週四晚上九點會在Facebook公布下週菜單,最晚只要前一天晚上九點前下單就可以,不用提前好幾天安排,彈性非常高。

配送備註:

1. 僅限平日供應,六日與颱風天不配送(依政府公告為主)

2. 配送地區:

• 全區配送(部分新北山區無配送,配送範圍請先詢問客服)

台北市:大同區

新北市:蘆洲區/三重區/新莊區/板橋區/永和區

• 部分區域配送

台北市:士林區

新北市:五股區/中和區/泰山區/土城

餐點送達的時間大概是晚間五點至七點之間,隔天也會是同樣時間取回洗淨的餐盒,如果是住在社區大樓,可以寄放在管理室也很方便。

四菜一湯被穩妥的放置在保溫袋內,看起來這尺寸應該是有精準丈量過,可以減少車輛行駛所造成的晃動潑灑,看起來也很整齊、賞心悅目。

打開保溫袋上頭有注意事項,包括用餐的注意事項,以及清潔餐具方式等等,很是貼心。

裝食物的保溫袋其實很容易有食物的湯水髒污或是不適的味道,但「想饗宅配晚餐」的保溫袋既新又乾淨,這點讓我對於餐點本身的品質更放心。

四道餐點穩妥地裝在透明保鮮盒中,看不出有任何搖晃或傾倒的痕跡,盒蓋也乾淨整潔,毫無油漬。

此外,「想饗宅配晚餐」於112年通過新北市餐飲衛生管理分級評核的優等認證,讓人對食品安全更能安心信賴。

另外如果不小心加班比較晚回家,食物已經放涼,盒子也可以開蓋直接放入微波爐中加熱,非常方便。

四菜一湯,四人份,含運費不到八百元的價格,一個人不到兩百塊的餐費,我覺得定價十分合理。再加上營養均衡、東西美味,更重要的是不用花費備料、清潔廚房的時間,可以一家人一起吃飯,多好。

剛拿到手食餐點還是熱騰騰的,保證當天現煮現送,和一般料理包相比,口味跟新鮮度都高出一大截。

雖不是大魚大肉,但每道都是有溫度的家常菜,而且在營養均衡上也有顧慮到,蛋白質、蔬菜量都很均衡。如果要搭配白飯,附近便當店或是自助餐買上一份就可以,份量靈活又便利。

當天的菜色有板烤椒麻雞、樹子蒸魚、三杯杏鮑菇、炒油菜以及薑絲蛤蜊湯,都是我很喜歡的菜色。

雖然自己平常也會下廚,但是光是備菜就費時費力,又不一定能做得好吃,所以對於一些比較不拿手的食材或是菜色,還是需要交給專業的「想饗宅配晚餐」。

主廚曾在五星飯店和知名台菜的歷練,在家就能用實惠的價格,享用到不輸餐廳的口味,真的很值得。

蒸魚是選用台灣鯛,肉質厚、口味不會過鹹,對於平常有在注意蛋白質攝取量的我來說,一片大概就能滿足一餐的蛋白質量。

椒麻雞以板烤方式取代油炸的烹調方式,更為健康但美味絲毫不減。而且醬汁部分也很貼心的採分開包裝,不僅不會造成容器因為運送所濕黏,也可以依照個人口味去添加。

這雞腿肉厚度也是值得嘉許,而且肉質多汁軟嫩,搭配酸甜微辣的椒麻醬汁,是無論男女老少都會喜歡的一道菜色。

湯品使用保溫瓶承裝,熱度大概像是剛從爐上移開,在轉冷的冬天喝上一碗熱湯,既暖胃又舒服。

「想饗宅配晚餐」雖價格親民,但用料絲毫不馬乎,吃上一餐就會忍不住再看看其他天的菜色,其美味度、方便性都會讓我等不及再次訂購。

用餐後僅需花幾分鐘清洗餐盒,隔天早上出門前放回保溫袋,晚上宅配人員即會準時回收。回收後會再經過清洗及消毒的工序,所以完全不用擔心拿到前一位客人的油膩餐盒。

「想饗宅配晚餐」現在首購享95折優惠,再搭配26送4活動,以四人份來算,平均每餐每人花費不到兩百元,價格實惠又兼具健康與便利,是忙碌現代人的理想晚餐選擇。

【本篇為與想饗宅配晚餐合作文章】

想饗宅配晚餐/ FB / IG / 官網

※備註:僅限平日供應,六日與颱風天不配送(依政府公告為主)/ 部分新北山區無配送,配送範圍請先詢問客服 / 訂購需於前一日晚間九點前完成