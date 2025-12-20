挑戰全台最強素食年菜！蔡老師蔬食，沒想無肉居然可以這麼好吃。 

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

蔡老師蔬食 品牌介紹

▼【蔡老師蔬食】是來自台北的三十多年蔬食老店，以平價美味的素食便當聞名，是許多蔬食老饕的口袋名單，因為農曆新年更推出超豐盛的駿馬奔騰福迎春年菜，就算不吃肉也能享受大餐!

▼【蔡老師蔬食】駿馬奔騰福迎春年菜嚴選植物性食材，不使用五辛蛋奶，以原型食物呈現，每道菜都經過細火慢滷、現炒現封。

▼【蔡老師蔬食】採用冷藏宅配到府，只要家裡有烤箱和電鍋，簡單加熱即可輕鬆圍爐上桌!

蔡老師蔬食 2026素食年菜《駿馬奔騰福迎春》 如何購買

2026素食年菜《駿馬奔騰福迎春》套組原價💰4,288元 優惠價💰3,988元

▼2026素食年菜《駿馬奔騰福迎春》套組共有七道料理，總共限量300組售完為止，現在年菜有早鳥價優惠，12/19前預購即可享優惠價。線上訂購:https://www.vegetsai.com.tw/newyearmeals.html

▼購買套組還有贈送保冷袋，超喜氣的紅色超有過年感。

蔡老師蔬食 2026素食年菜《駿馬奔騰福迎春》餐點介紹

《駿馬奔騰福迎春》琥珀糖醋咕咾肉

▼讓人口水直流的琥珀糖醋咕咾肉，如果閉眼睛吃，真的以為在吃一般的糖醋咕咾肉欸，將烤麩與豆腱裹上琥珀色糖醋醬，咬起來外酥內嫩，口感讓人著迷，酸甜開胃尬上彩椒、蓮藕、鳳梨、多汁爽脆層次豐富！

《駿馬奔騰福迎春》鹽之花杏仁芋泥鴨

▼餡料滿滿滿的鹽之花杏仁芋泥鴨，是我最愛的一道料理，外層杏仁粒酥脆好咬，內餡有著滿滿芋泥+素鴨肉，每一口都讓人感到大滿足。

《駿馬奔騰福迎春》椒麻川味口水雞

▼香氣撲鼻的椒麻川味口水雞，以腐竹麵腸取代雞肉，!酸、麻、香完美交織，吸滿醬汁咬下超過癮，還能吃到杏鮑菇和玉米筍超豐富!

《駿馬奔騰福迎春》一品山海佛跳牆

▼超澎湃的一品山海佛跳牆，給料霸氣不手軟，可以吃到白菜、白蘿蔔、芋頭、筍、猴頭菇、香菇、栗子、全素丸子、全素野菜揚、小麥蛋白，湯頭濃郁鮮美讓人停不下來。

《駿馬奔騰福迎春》蒲燒曼餘佐猴頭菇米糕

▼以獨門秘方料理的蒲燒曼餘佐猴頭菇米糕，嚴選台灣糯米古法蒸炊，每一口都超級入味，搭配特級猴頭菇、純手工製作蒲燒曼餘，軟嫩綿密的口感，真的就像在吃鰻魚一樣，很讓人驚艷欸!

《駿馬奔騰福迎春》海味鮮菇筍絲羹

▼同樣毫不遜色的海味鮮菇筍絲羹，使用傳統工法熬製十味食材，口感細緻柔滑充滿甜香，喝起來濃郁又不失清爽。

《駿馬奔騰福迎春》黑松露小魚乾/甜點雙拼

▼全家大小都超愛的黑松露小魚乾/甜點雙拼，酥香口感尬上松露醬，卡滋卡滋不油膩，涮嘴到會一口接一口，還有甜點控不能錯過的雪中月，內餡吃得到紅豆與綠豆，甜香滋味實在大滿足。

從來沒想過素食可以這麼好吃欸!【蔡老師蔬食】大顛覆我對無肉料理，無聊又普通的印象，用創意和專業打造出華麗年菜，讓愛吃肉我的也愛到吃光光!

蔡老師蔬食 店家資訊

線上訂購 : https://www.vegetsai.com.tw/newyearmeals.html

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food