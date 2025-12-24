台中燒肉吃到飽！台中宮廷風墨妃家京品燒肉，六百元找超狂海陸食材任你吃!!!

這絕對是我吃過ＣＰ值最高的燒肉吃到飽，台中超人氣宮廷風燒肉【墨妃家京品燒肉】，竟然推出六百元有找的吃到飽活動，牛豬雞和海鮮通通吃得到，還會贈送招牌中式料理＋沙拉＋甜品，以及飲品＋霜淇淋無限讓你吃，隨便吃個幾盤就回本了！

✨12月優惠✨

1. 壽星優惠：本人出示證件享 95 折(限本人)，再送壽星盤抽聖旨券

2. 聖誕扭蛋任務 12/22～12/31

滿$2,000可扭一次扭蛋，IG限動打卡再加碼多扭一次

可現場直接兌換指定甜點，人人有獎！

墨妃家京品燒肉 環境分享

▼【墨妃家京品燒肉 】台中南屯區黎明路2段，鄰近台中好市多和ＩＫＥＡ，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【墨妃家京品燒肉 】用餐環境古色古香，很有來到古裝劇的場景感覺，有四人桌和包廂空間，不管是朋友聚餐或團體活動都很適合！

▼【墨妃家京品燒肉 】超有趣的地方，就是可以免費換古裝拍攝呦，吃肉肉也能打卡拍美照！

▼【墨妃家京品燒肉 】自助區提供多款飲品以及霜淇淋可取用！

墨妃家京品燒肉菜單

墨妃家京品燒肉餐點介紹

四人燒肉吃到飽?3690元 平均每人?923元

▼湯品很酷的居然提供鮮魚湯，清爽中有著鮮甜海味，喝不夠還可以無限續加，冬天超適合這個~

薄切牛舌 醬燒牛腹肉 安格斯薄切牛 厚切煎排牛 薄切牛小排 薄切霜降牛 PR極上雪花牛

▼光是牛肉就有七款不同選擇，真的超豐富!安格斯薄切牛口感軟嫩帶點咬勁，單吃或是沾醬就很美味，牛腹肉烤過後油脂香氣好誘人，每一樣牛肉的表現都很不錯，隨便點都不會踩雷。

上等豬梅花 薄切豬肩排 台灣雞腿肉 松阪豬 伊比利豬梅花 瑞克洛豬梅花 櫻桃鴨胸 孜然小羔羊

▼除了牛肉外也有雞豬羊鴨可以點，居然還有松阪豬、櫻桃鴨胸和伊比利豬梅花 ，彈牙肉質讓人超喜歡!

雞軟骨 香草豬香腸

▼比較特殊的像是雞軟骨和香腸也有，滿足大家多變的肉肉需求~

白蝦 花枝 柳葉魚 蛤蠣 小干貝 魚下巴

▼海鮮部分更是超大氣!我個人推薦這個魚下巴，烤起來酥酥香香，裏頭的魚肉更是細嫩多汁!

香菇 杏鮑菇 季節時蔬

▼想吃菜菜的話也不用擔心，繽紛營養的蔬菜讓大家無限吃!

沙拉 蝦仁煎 豬舌

▼除了燒肉還吃得到像蝦仁煎、豬舌、沙拉等經典中西式料理，可以換換口味不無聊!

主廚甜點

▼最後再來一塊布朗尼收尾，整體不會太甜，當甜點相當加分!

墨妃家京品燒肉 用餐心得

這個價格真的讓人不可思議！【墨妃家京品燒肉】有別於以往單點形式，以吃到飽讓大家更滿足，不過品質一樣是單點店水準，各位肉肉控可以放心衝了～

墨妃家京品燒肉 店家資訊

地址：台中南屯區黎明路2段212號,

營業電話：04-23808208

營業時間 : 12:00-22:00（週三公休）

可刷卡、加收10%服務費