全台最FUN親子路跑！苗栗飛牛牧場跑酷障礙賽，石虎獎牌市集超好玩。

苗栗通霄的飛牛牧場不僅是北台灣熱門的度假勝地，更是全台最具特色的親子路跑舉辦地。邁入第五屆的「MIAOLI FUN YOUNG 跑酷越野障礙賽」於 12/13 盛大開跑，吸引近 2,500 名跑者共襄盛舉。賽事結合了大自然的越野地形與 11 道趣味障礙關卡，讓參賽者在奔跑中挑戰自我。完賽後不僅有超可愛的石虎獎牌與豐富好禮，現場更設有特色市集與 FUN 電樂園，是一場集結運動、公益與親子同樂的年度嘉年華。

飛牛牧場年度盛事，近三千人熱血開跑

飛牛牧場以優美的自然環境與可愛動物互動聞名，是親子同遊的首選。今年第五屆跑酷越野障礙賽在此盛大舉行，賽事分為 3 公里與 12 公里兩組，無論是專業跑者還是親子家庭都能參與。活動現場熱鬧非凡，苗栗縣副縣長邱俐俐也親臨致詞並鳴槍起跑，期許透過這類活動推動「跑旅」概念，讓更多人因運動愛上苗栗的好山好水。

鳳凰競技啦啦隊熱場，石虎獎牌超吸睛

活動由精彩的鳳凰競技啦啦隊揭開序幕，高難度的拋接與整齊劃一的動作讓現場驚呼連連。隨後帶領全員進行熱身操，為接下來的挑戰做好準備。本次賽事的完賽禮相當豐富，包含機能排汗衫、運動毛巾與野餐墊等，最令人期待的莫過於以苗栗保育類動物「石虎」為設計主角的完賽獎牌，可愛的造型極具紀念價值。

十一道障礙關卡，考驗體能與勇氣

賽事核心亮點在於結合了長跑與體能挑戰的 11 道障礙關卡。從第一區的水管工人、獨木橋、攀登木板矮牆到巨木障礙，每一關都在考驗參賽者的肌耐力與協調性。特別是重達 50 公斤的「推牧草圈」，需要大人小孩合力完成，展現親子間的默契。後段的輪胎拖拉、攀岩抱石與扛沙包更是對體力的終極考驗，但也看見了孩子們跌倒後笑著爬起來的勇氣與毅力。

氣墊遊戲匍匐前進，孩子放電無極限

除了硬派的體能關卡，也有讓孩子玩瘋的趣味項目。氣墊遊戲關卡考驗身體平衡感，小朋友們在氣墊床上跳躍穿梭，玩到捨不得離開。經典的「匍匐前進」則需要參賽者在草地上快速爬行，展現柔軟度與協調性。通過重重考驗抵達終點的那一刻，每位選手臉上都洋溢著滿足的笑容，這不僅是一場比賽，更是一場充滿歡笑的冒險。

賽後市集美食補給，視障按摩好舒壓

完賽後，主辦單位貼心準備了苗栗在地的美味炒米粉讓選手補充體力。現場更集結了超過 17 攤特色市集，囊括文創小物、手作美食與國民小吃，好逛又好買。最特別的是設有視障按摩服務，專業師傅為跑者舒緩緊繃的肌肉，讓身心快速充電。這場賽事更結合了公益，每跑 1 公里主辦方就捐贈 10 元，最終累積捐款達 42,000 元，讓運動更具意義。

FUN電樂園玩不夠，明年相約再挑戰

除了路跑與市集，現場還打造了專屬小朋友的「FUN 電樂園」，設有大型氣墊床與投籃機，保證讓孩子徹底放電。這場活動成功將運動樂趣融入親子互動中，許多家長在賽後紛紛表示明年一定還要再來參加。透過這樣的活動，不僅促進了健康，也讓親子感情在共同挑戰中更加緊密。