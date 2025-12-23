基隆鮮樂炸雞，團購名店獨家天婦羅，脆皮雞排65元高CP值宵夜推薦。

基隆在地推薦的「鮮樂炸雞」，是知名甜不辣團購名店的炸雞品牌。主打獨家小卷天婦羅、牛蒡天婦羅與 65 元高 CP 值脆皮雞排。所有炸物皆經脫油處理，清爽不油膩，是逛完廟口夜市必買的宵夜首選。

來到基隆廟口夜市附近，絕對不能錯過這間在地人極力推薦的「鮮樂炸雞」。它不只是一間普通的炸雞店，更是網路上評價極佳的甜不辣團購始祖品牌。店內主打多款獨家炸物，如真材實料的牛蒡天婦羅與全台少見的小卷天婦羅，這些都是在別處吃不到的美味。最令人讚賞的是店家對健康的堅持，所有炸物起鍋後皆會經過脫油處理，確保口感酥脆清爽不油膩。無論是想解饞還是當作宵夜，這裡絕對是值得收藏的口袋名單。

鄰近廟口夜市，信義區熱鬧核心

「鮮樂炸雞」地理位置優越，位於基隆廟口夜市、基隆女中與信義區的中心地帶，周邊環境相當熱鬧。對於剛逛完夜市仍意猶未盡，或是想要外帶炸物回家追劇、配酒的遊客來說，這裡是非常便利的選擇。雖然在網路上的評論數量不算多，但憑藉著真材實料與在地人的口耳相傳，已累積了一群死忠的顧客，是內行人才知道的隱藏版美食。

團購名店實體化，甜不辣天婦羅必點

身為基隆甜不辣團購的始祖，這裡的魚漿製品絕對是鎮店之寶。菜單內容豐富，涵蓋了無肉不歡的炸雞系列、招牌天婦羅系列、健康蔬食以及各式點心。其中最受推崇的莫過於「牛蒡天婦羅」，每一口都能吃到滿滿的牛蒡絲，口感彈牙且魚漿香氣濃郁。許多顧客吃過後都念念不忘，甚至想直接團購回家囤貨，在家也能輕鬆品嚐這份來自基隆的鮮美海味。

獨家小卷天婦羅，整尾新鮮海味包進去

來到這裡，絕對要嚐嚐全台獨家的「小卷天婦羅」。這是鮮樂炸雞利用基隆在地漁獲優勢所研發的特色商品，將整尾新鮮小卷裹上魚漿與麵衣油炸。剛炸好的天婦羅外皮酥脆，內裡則包覆著鮮甜彈牙的小卷，一口咬下滿滿的海味在嘴裡爆發。這道料理是老闆娘強力推薦的隱藏版美味，若是錯過就真的太可惜了。

脆皮雞排只要65元，厚實多汁不乾柴

在物價飛漲的年代，鮮樂炸雞的雞排竟然只要 65 元，CP 值高到破表。雞排分為脆皮與傳統兩種口味，各有擁護者。脆皮雞排的麵衣酥脆，肉質厚度誠意十足，將近 10 元硬幣厚，咬下去爽度滿分。雖然肉厚卻一點也不乾柴，反而保留了豐富的肉汁與軟嫩口感。搭配老闆獨家研發的胡椒鹽，香氣獨特不死鹹，讓人忍不住一口接一口。

個人超值套餐百五元，脫油清爽不膩口

想一次品嚐多種美味，推薦點選「個人超值套餐」。只要 150 元就能吃到炸雞腿、炸雞翅，還能從甜不辣、薯條、蔬菜或雞軟骨中任選一樣搭配。店家的炸功了得，麵漿比例精準，且堅持定期更換油品並使用脫油機處理，即使外帶回家經過一小時車程，外皮依然保持酥脆，完全沒有油耗味或回軟的現象，展現了極高的炸物水準。