【好物分享】舒適的旅行神器,質感旅人的必備清單,讓旅程更輕鬆!Ruby 的 Travel Blue 旅途有型禮盒開箱分享...

tiger Walker 玩樂季旅行必備出國必備耳塞眼罩
2025-12-24 14:31文字：Ruby說美食享受旅行 
自從疫情過後，Ruby不管是國內小旅行還是出國旅遊，每一趟都想玩的開心又過癮。

所以 Ruby 特別入手了【Travel Blue 藍旅】旅途有型禮盒・經典款，

這裡面有親膚烤漆斜背包＋記憶棉支撐頸枕＋眼罩＋飛行耳塞，

旅行需要的全都有了！ Ruby 使用完一段期間真的有感，

就來寫文與大家分享一下使用上最真實心得～～

🎒【親膚烤漆斜背包】時尚又實用，一背上就愛上！

硬殼設計超挺、超保護，尤其放 3C 讓人很安心。

表面的親膚烤漆摸起來細緻又有質感，外型乾淨俐落，非常耐看。

✔ 防潑水：下小雨不用擔心裡面物品會溼掉。

✔ 大容量：手機、護照、行動電源通通輕鬆收。

✔ 防刮耐用：旅途中拉來拉去也不心疼。

✔ 外型百搭：旅拍穿搭不突兀、怎麼背都好看。

旅途中要拿東西超方便，有這種小包真的非常實用。

😴【寧靜頸枕-記憶棉支撐頸枕】

記憶棉真的有差！舟車勞度睡眠時真的很舒適。

旅行最需要的就是一顆好枕頭。不管是飛機上還是長途車程，

這顆記憶棉頸枕真的很可以！

✓ 服貼脖子曲線、不塌陷

✓ 天鵝絨表布可拆洗、柔軟好靠

✓ 人體工學支撐、駝峰設計，

不會壓脖子、不擠耳朵。連小朋友都跟我借來說想要戴看看。

Ruby 超怕睡醒脖子痛，但這次居然完全沒有！

靠上去的瞬間就像被溫柔包住，直接通過我超嚴格的舒適度測試。

😴【全套舒眠配件】旅行中的最奢侈，就是要睡得好。

禮盒裡有高質感眼罩＋飛行耳塞，

這兩樣完全提升了我旅途與日常睡眠品質！

🌙 眼罩：柔軟透氣、完整遮光、戴著不壓眼，

眼罩後方還貼心設計了調節扣，

可以依照每個人的頭型自由調整鬆緊度，戴起來更服貼，

不管睡多久都不會壓、不會卡，真的很加分！

🔕 耳塞：能隔絕交通噪音、飛機白噪音或深夜機車轟隆聲，

戴上後瞬間安靜許多，直接進入自己的睡眠小宇宙。

✈️ 旅行要舒服，就靠對的配件，

使用Travel Blue 的旅途有型禮盒後

好的旅行配件真的會讓整趟旅程質感大大提升！

如果你常常出國或需要長途交通工具，

真的很值得入手一組在身邊。旅途中你會謝謝自己帶著它，

真的有種“相見恨晚”的感覺 ❤️ 

Travel Blue 的旅途有型禮盒商品連結如下給大家參考一下👉

https://www.travel-blue.tw/products/tb-v3-gift-212/?sl-ref=tourruby&utm_medium=tourruby

✈️ Travel Blue 官方 Facebook

✈️ Travel Blue 官方 Instagram

圖片皆為Ruby拍攝與完成,

請勿盜用或是抄襲,否則依法追究請愛惜自己的羽毛 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
使用舒適度  ⭐⭐⭐⭐
回購率 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪,也非常喜歡一個人去旅行🛫,

目前住在台北,食記大部分的都在雙北地區,

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg


 💁️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊,

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信,

如3天內沒回應該是有遺漏,麻煩再重信寄信一次,感謝🥰🥰。

