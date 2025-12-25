台中聚餐必收藏今夜有局串燒餐酒館，飛鏢、熱炒、銅板價串燒，周末加碼中午營業一早開始嗨。 

台中人聚會餐廳再加一 ! 有得吃有得喝又有得玩的【今夜有局串燒餐酒館】，主打可以自己拿的銅板價串燒，現在周末加碼中午就開始營業，推出超划算百元套餐組合，還有生啤酒買二送一活動，讓你一大早就開始嗨!

▼【今夜有局串燒餐酒館】位於臺中市北屯區南興路，鄰近台中北屯好市多，附近有很多收費停車場可停放。

▼【今夜有局串燒餐酒館】用餐環境共有兩層樓，整體時髦又不失沉穩，搭配燈飾點綴超有氛圍感，有兩~八人桌位，二樓大包廂空間可容納多人，跨年、尾牙春酒或是新年家人聚餐都很適合。

▼【今夜有局串燒餐酒館】二樓還有付費飛鏢機，很適合三五好友一起玩樂。

▼【今夜有局串燒餐酒館】串燒採取自助式服務，想吃什麼自己拿，有很多特殊的創意品項，幾乎都是佛心銅板價!

▼【今夜有局串燒餐酒館】提供多款調味粉自取使用。

▼【今夜有局串燒餐酒館】提供生啤酒和各式精釀啤酒，選項很豐富齊全，也有無酒精可以飲用。

▼【今夜有局串燒餐酒館】入座就會招待一份毛豆開開胃。

今夜有局串燒餐酒館 菜單

今夜有局串燒餐酒館 餐點介紹

鹽烤鱸魚💰350元

▼每桌必點的鹽烤鱸魚 ，食材都是當日新鮮採買，吃起來肉質細膩，而且非常多汁，重點是沒有腥味，整尾直接被我們吃光光!

串燒

▼他們串燒幾乎是外面兩倍大， 而且只要$35起很佛心，醬汁都是自己調， 不會死鹹非常剛好，採用炭火烤到香噴噴，吃起來香氣十足，必點水蓮牛肉捲咬下會爆汁😍

海鮮烏龍麵💰

▼這道海鮮烏龍麵有讓我驚艷欸，麵條吃起來超級彈牙，鹹甜鹹甜好涮嘴，還有超大蟹肉棒和肉肉，讓人大滿足!

松阪豬炒水蓮💰280元

▼身為專業水蓮控表示有達到水準，松阪豬炒水蓮吃起來爽脆多汁，而且帶有鍋氣我很喜歡，松阪豬更是每塊都超肥美彈牙!

麻油松阪豬💰

▼香氣十足的麻油松阪豬，還沒吃就聞到明顯麻油香，伴隨Q彈大塊的松阪豬，每一口都是無比享受!

清炒白蝦💰200元

▼大火快炒過的清炒白蝦，香味撲鼻很過癮，而且蝦肉口感有新鮮！

鮭魚味噌湯💰

▼超適合冬天的鮭魚味噌湯，熱呼呼喝起來超暖胃，湯頭是日式鹹甜調味很耐喝，裏頭可以吃到大塊鮭魚肉，非常真材實料!

黑糖流心糕💰

▼甜點大推咬下會爆漿的黑糖流心糕，外酥內軟又香甜的滋味，上桌就馬上被嗑光光!

今夜有局串燒餐酒館 用餐心得

【今夜有局串燒餐酒館】不只餐點平價好吃，氣氛超級好還能打鏢，各位酒咖趕快收藏起來，如果在我家附近一定去爆!

今夜有局串燒餐酒館 店家資訊

地址：臺中市北屯區南興路679-3號

營業電話：0933-969-551

營業時間 : 17:30-01:30；週五六營業到02:30（最後點餐時間為閉店前30分鐘）

酌收一成服務費

