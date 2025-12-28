宜蘭羅東麵包店原麥森林烘焙坊！老麵製作無改良劑，招牌吐司、歐式麵包必買，下午茶推薦。

「原麥森林烘焙坊」現在搬到羅東國華國中旁的巷子裡，雖然不在大馬路上，但其實一點都不難找，老客人照樣一路追過來。重點是～好吃的麵包完全沒變！ 一樣堅持使用老麵製作，不加改良劑、不加人工香精，吃起來就是那種會讓人默默點頭的自然麵香。從以前在林場時期就一路吃到現在，真的是在地人口耳相傳、吃過都說讚的麵包店。
- 名稱：原麥森林烘焙坊
- 地址：宜蘭縣羅東鎮民有街21巷11號 ( 國華國中旁巷子裡)
- 營業時間：11:00-20:00 星期三公休
- 電話：03-9552677
📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店
原麥森林｜交通停車
自行開車：Google導航輸入「原麥森林烘焙坊」即可到達
停車場：無停車場，開車到國華國中門口附近，白線內臨停尚可
原麥森林｜空間環境
國華國中旁是條人潮還不少的培英路，「原麥森林烘焙坊」位於這附近的小巷子，有個自家的小庭院，感覺很悠閒，轉到小巷子裏也有點寧靜的感覺
這次的店面雖然沒有以前來的大，但空間規畫的很簡約、清爽。也有一些座位可以讓顧客坐下來享用美味的下午茶
原麥森林｜下午茶甜點菜單
如果想在店裏小坐一下，聞著麵包香、享用美味的蛋糕、飲料，來個下午茶，也很方便哦
鳳梨蘋果汁!
真材實料的哦，好喝
美味的莓果氣泡飲
芒果生乳捲!!! 蛋糕體非常細緻、奶油綿密不膩口，都是一分錢一分貨的好材料
這個提拉米蘇也很讚哦， 一入口就融化在口中了，滿嘴都是濃濃的巧克力香!!好棒
原麥森林｜心得評價
麵包種類真的超多，歐包選擇尤其豐富，而且大顆歐包平均大約 $100 左右，CP值很可以
這裏都是歐式麵包為主，只有少數比較像台式的麵包一樣加了不同的食材，讓品項更豐富
這一系列的土司是鎮店之寶，口味非常多樣
=
來買幾個美味麵包回家吃吧，好滿足啊
「原麥森林烘焙坊」歐式麵包表現穩定好吃，戚風蛋糕有點像古早味蛋糕，簡單卻耐吃；整體口感自然柔軟，沒有人工香精的味道，甜度也拿捏得剛剛好，吃起來清爽不膩。
吐司口味選擇多，三星蔥口味我個人很喜歡；紅豆芋頭小餐包就比較中規中矩。
法式長棍、法式蔓越梅亞麻子、活力系列都是會一直回購的品項，喜歡歐包的一定要試試！
原麥森林｜附近景點美食
更多宜蘭美食推薦
精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！
更多宜蘭景點推薦
推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了
- ⇒ 礁溪溫泉平價湯屋
宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！
最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！
- ⇒ 宜蘭景點推薦
精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議
- ⇒ 宜蘭室內景點推薦
精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！
- ⇒ 宜蘭親子景點
宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足
你會需要的宜蘭景點優惠券
以上是紫色微笑的「原麥森林烘焙坊」文章推薦給你知道。
延伸閱讀
- 【羅東林場一日遊】十大必玩景點！kids扣屋.森林鐵道.車廂咖啡館.日式木造屋，環池步道輕鬆好走
- 【2026宜蘭必吃美食】宜蘭20間人氣麵包店＋宜蘭手工包子店
- 【龍潭包子店】宜蘭老店凌晨五點開賣，每顆密封袋包裝才15元 還能宅配好方便
- 【函館居酒屋】羅東必吃煲仔菜、串燒、熱炒！高CP值家庭、朋友聚餐、深夜食堂首選
- 【莢麵包】宜蘭冬山麵包推薦！鄉野間文青麵包必吃招牌可蔥，吐司.巧克力貝果.可頌.葉子佛卡夏.乳酪麵包都推薦
- 【棗稻田休閒農場】三公頃庭園玻璃屋麵包店、米披薩DIY、油畫吐司，苔球與生態瓶體驗
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點