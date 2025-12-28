> 美食 > 宜蘭羅東麵包店原麥森林烘焙坊！老麵製作無改良劑，招牌吐司、歐式麵包必買，下午茶推薦。

宜蘭羅東麵包店原麥森林烘焙坊！老麵製作無改良劑，招牌吐司、歐式麵包必買，下午茶推薦。

2025-12-28 
紫色微笑

紫色微笑

原麥森林烘焙坊現在搬到羅東國華國中旁的巷子裡，雖然不在大馬路上，但其實一點都不難找，老客人照樣一路追過來。重點是～好吃的麵包完全沒變！ 一樣堅持使用老麵製作，不加改良劑、不加人工香精，吃起來就是那種會讓人默默點頭的自然麵香。從以前在林場時期就一路吃到現在，真的是在地人口耳相傳、吃過都說讚的麵包店。

  • 名稱：原麥森林烘焙坊
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮民有街21巷11號 ( 國華國中旁巷子裡)
  • 營業時間：11:00-20:00 星期三公休
  • 電話：03-9552677

📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店

 

原麥森林｜交通停車

自行開車：Google導航輸入原麥森林烘焙坊即可到達
停車場：無停車場，開車到國華國中門口附近，白線內臨停尚可

原麥森林｜空間環境

國華國中旁是條人潮還不少的培英路，原麥森林烘焙坊位於這附近的小巷子，有個自家的小庭院，感覺很悠閒，轉到小巷子裏也有點寧靜的感覺

這次的店面雖然沒有以前來的大，但空間規畫的很簡約、清爽。也有一些座位可以讓顧客坐下來享用美味的下午茶

原麥森林｜下午茶甜點菜單

如果想在店裏小坐一下，聞著麵包香、享用美味的蛋糕、飲料，來個下午茶，也很方便哦

鳳梨蘋果汁!

真材實料的哦，好喝

美味的莓果氣泡飲

芒果生乳捲!!!  蛋糕體非常細緻、奶油綿密不膩口，都是一分錢一分貨的好材料

這個提拉米蘇也很讚哦， 一入口就融化在口中了，滿嘴都是濃濃的巧克力香!!好棒 

原麥森林｜心得評價

麵包種類真的超多，歐包選擇尤其豐富，而且大顆歐包平均大約 $100 左右，CP值很可以

這裏都是歐式麵包為主，只有少數比較像台式的麵包一樣加了不同的食材，讓品項更豐富

這一系列的土司是鎮店之寶，口味非常多樣

=

來買幾個美味麵包回家吃吧，好滿足啊

原麥森林烘焙坊歐式麵包表現穩定好吃，戚風蛋糕有點像古早味蛋糕，簡單卻耐吃；整體口感自然柔軟，沒有人工香精的味道，甜度也拿捏得剛剛好，吃起來清爽不膩。

吐司口味選擇多，三星蔥口味我個人很喜歡；紅豆芋頭小餐包就比較中規中矩。
法式長棍、法式蔓越梅亞麻子、活力系列都是會一直回購的品項，喜歡歐包的一定要試試！

原麥森林｜附近景點美食

更多宜蘭美食推薦

精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！

更多宜蘭景點推薦

推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了

宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！

最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！

不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！

網羅宜蘭觀光工廠、宜蘭親子手作DIY景點，收錄了超夯的免門票室內景點，不論晴天雨天都能安心出遊！

「宜蘭特色溜滑梯20個」包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心

 

精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議

精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！

 

宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足

你會需要的宜蘭景點優惠券

以上是紫色微笑原麥森林烘焙坊文章推薦給你知道。

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

