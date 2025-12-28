宜蘭羅東麵包店原麥森林烘焙坊！老麵製作無改良劑，招牌吐司、歐式麵包必買，下午茶推薦。

「原麥森林烘焙坊」現在搬到羅東國華國中旁的巷子裡，雖然不在大馬路上，但其實一點都不難找，老客人照樣一路追過來。重點是～好吃的麵包完全沒變！ 一樣堅持使用老麵製作，不加改良劑、不加人工香精，吃起來就是那種會讓人默默點頭的自然麵香。從以前在林場時期就一路吃到現在，真的是在地人口耳相傳、吃過都說讚的麵包店。

名稱：原麥森林烘焙坊

地址：宜蘭縣羅東鎮民有街21巷11號 ( 國華國中旁巷子裡)

營業時間：11:00-20:00 星期三公休

電話：03-9552677

原麥森林｜交通停車

自行開車：Google導航輸入「原麥森林烘焙坊」即可到達

停車場：無停車場，開車到國華國中門口附近，白線內臨停尚可

原麥森林｜空間環境

國華國中旁是條人潮還不少的培英路，「原麥森林烘焙坊」位於這附近的小巷子，有個自家的小庭院，感覺很悠閒，轉到小巷子裏也有點寧靜的感覺

這次的店面雖然沒有以前來的大，但空間規畫的很簡約、清爽。也有一些座位可以讓顧客坐下來享用美味的下午茶

原麥森林｜下午茶甜點菜單

如果想在店裏小坐一下，聞著麵包香、享用美味的蛋糕、飲料，來個下午茶，也很方便哦

鳳梨蘋果汁!

真材實料的哦，好喝

美味的莓果氣泡飲

芒果生乳捲!!! 蛋糕體非常細緻、奶油綿密不膩口，都是一分錢一分貨的好材料

這個提拉米蘇也很讚哦， 一入口就融化在口中了，滿嘴都是濃濃的巧克力香!!好棒

原麥森林｜心得評價

麵包種類真的超多，歐包選擇尤其豐富，而且大顆歐包平均大約 $100 左右，CP值很可以

這裏都是歐式麵包為主，只有少數比較像台式的麵包一樣加了不同的食材，讓品項更豐富

這一系列的土司是鎮店之寶，口味非常多樣

來買幾個美味麵包回家吃吧，好滿足啊

「原麥森林烘焙坊」歐式麵包表現穩定好吃，戚風蛋糕有點像古早味蛋糕，簡單卻耐吃；整體口感自然柔軟，沒有人工香精的味道，甜度也拿捏得剛剛好，吃起來清爽不膩。

吐司口味選擇多，三星蔥口味我個人很喜歡；紅豆芋頭小餐包就比較中規中矩。

法式長棍、法式蔓越梅亞麻子、活力系列都是會一直回購的品項，喜歡歐包的一定要試試！

