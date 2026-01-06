> 旅遊 > 花蓮摩洛哥風「7-ELEVEN花蓮理想門市」仙人掌沙漠造景與湖景一次收!

花蓮摩洛哥風「7-ELEVEN花蓮理想門市」仙人掌沙漠造景與湖景一次收!

tiger Walker 玩樂季
2026-01-06 20:55文字：靜怡＆大顆呆 
說到花蓮的特色7-ELEVEN，很多人第一時間會想到海景、山景，但其實在壽豐藏著一間風格完全不一樣的門市。

「7-ELEVEN花蓮理想門市」是會讓人忍不住停下腳步的特色門市，因為這裡不是一般印象中的便利商店，而是充滿北非摩洛哥風情的特色門市。

這次花蓮旅遊，我們特別安排來理想PAARK水岸生活園區，到星巴克花蓮理想門市美拍、喝咖啡外，也一併將北非摩洛哥風7-ELEVEN收藏起來！

7-ELEVEN花蓮理想門市就位在理想PAARK水岸生活園區裡，距離花蓮市區大約半小時車程。

如果你有安排到附近的星巴克花蓮理想門市，兩個點可以一起走，步行就能到，非常順路。

📍 景點資訊｜7-ELEVEN花蓮理想門市

 地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段265號 

 營業時間：24小時

 電話：03-850-9100

外觀真的會讓人一秒出國，外牆以溫暖的沙漠粉系為主，牆面線條圓潤不規則，看起來就像是沙漠裡自然形成的土屋，藍色窗框、門框點綴其中，和粉嫩牆面形成強烈對比，隨手一拍都很有異國感。

不管是正門、側邊牆面，還是轉角的小窗與植栽，每個角度都很好取景，難怪會成為花蓮超熱門的打卡地標之一。

塔樓造型也很吸睛，拱形設計加上小鐘樓元素，視覺上非常有特色，怎麼拍都不無聊。

門市周圍的戶外空間同樣很有特色。搭配了沙漠風格的園藝造景，種了不少大型仙人掌，造型各有不同，非常有存在感。

配上藍天、白雲，再加上摩洛哥風建築背景，隨手拍都很有異國感，完全不像是在台灣，如果是大晴天來，光線更漂亮，很適合慢慢拍、慢慢逛。

除了建築與造景，這間門市最大的優點之一，就是它的位置。門市旁就是理想PAARK的湖景，視野相當開闊。

買杯咖啡或飲料，到戶外走一走，欣賞湖景、吹吹風，真的會不小心就待很久。

既然來了，非常推薦把星巴克花蓮理想門市跟這間7-ELEVEN一起安排。

一邊是童話感十足的湖畔星巴克，一邊是異國風情滿滿的摩洛哥風便利商店，兩種風格一次滿足。

不用特別趕行程，就在園區內慢慢走、慢慢拍，就可以待上大半天時間。

7-ELEVEN花蓮理想門市，完全顛覆我對便利商店的印象。

在這裡，買東西真的只是順便，真正吸引人的，是那份悠閒又帶著異國感的氛圍。

來到花蓮壽豐，理想PAARK水岸生活園區真的很值得一遊，是免門票景點好去處！

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！















































 

