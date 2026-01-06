神戶親子景點｜六甲山牧場一日遊，交通、門票及園區介紹，與可愛動物們零距離互動!

關西大阪旅遊 第二天，我們從京都自駕一路開到神戶的「六甲山牧場」。

這趟旅行我們除了在熱鬧的市區走走逛逛外，也安排到郊外走走、看看動物、呼吸新鮮空氣，整個人都覺得被療癒了。

抵達六甲山後，我們先到 六甲山 Q・B・B チーズ館 吃午餐，香濃的起司料理與牛排套餐意外地蠻不錯，吃飽後再進入牧場，開啟與動物們的互動時光。

六甲山牧場位在神戶六甲山上，是一座體驗型的牧場，特別適合親子同遊。

📍 景點名稱｜六甲山牧場

• 營業時間：09:00～17:00（最晚入場為閉園前30分鐘）

• 公休日：每週二

• 地址：〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町中一里山1-1

• 電話：078-891-0280

• 官網：https://rokkosan.jp

📍交通方式｜

自駕前往：

我們這次是自駕，整體路況還算好開，只是山路彎道多，記得放慢速度。

• 從三宮出發：約40分鐘

• 從大阪出發：約60分鐘

• 從京都出發：約95分鐘

導航可以直接輸入牧場名稱，即可順利抵達。

大眾運輸：

沒有自駕的話，也可以搭乘大眾交通工具前往。

• 從三宮：約1小時20分鐘

• 從大阪：約1小時45分鐘

（實際時間依班次、時段略有不同）

詳細交通資訊請參考→ 六甲山牧場大眾運輸

六甲山牧場有兩個出入口，一個在北邊、一個在南邊，我們是由南邊入口。

如果你也想先到 六甲山 Q・B・B チーズ館 用餐的話，建議跟我們一樣將車子停放在南邊停車場，餐館就在停車場旁。

📍入場費｜

• 3～11月：大人 600円／小・中學生 200円／幼兒免費

• 12～2月：大人 400円／小・中學生 200円／幼兒免費

📍停車費｜

• 平日：普通車 500円

• 週末與國定假日：普通車 1,000円

• 機車：100円

• 巴士：2,000円（需事先預約）

從南側進來後走沒多久迎面而來一大片放牧的羊群，可以享受被羊咩咩包圍的美好，讓人忍不住聯想到台灣的清境農場。

同樣有著大片草原、親人的羊群以及悠閒的步調，讓人不自覺慢下腳步。

六甲山牧場的羊不是遠遠看那種，而是真的會在你身邊走來走去，有時還會主動靠近人，跟羊咩咩拍照也特別容易。

一旁有飼料販賣機，像扭蛋一樣的飼料一份¥200，份量不多，感覺不便宜但也可以避免大家過度餵食。

一旁還有小小孩會喜歡的天竺鼠及兔子。

逛完羊群後，我們就開始慢慢往園區其他地方散步。

整座牧場雖然占地不小，但園區規劃得很清楚，邊走邊欣賞美景、邊拍照，其實不會覺得累，反而很享受。

一路上邊走邊找動物，其實也蠻有探險感的，因為不知道接下來會碰上什麼動物。

六甲山牧場的動物們雖然都很親近人，但也提醒大家保持距離、注意安全。

六甲山牧場的魅力除了親近動物外，還有就是有機會與各種動物互動，園區內也有些小遊戲可以玩樂。

騎馬體驗¥800繞場一圈，2至4歲兒童可選擇親子騎馬，加一位大人¥1200。

除了綿羊，六甲山牧場內也有很多山羊可以互動及餵食。

還可以體驗給天竺鼠餵食胡蘿蔔，開放餵食時間是固定的，胡蘿蔔數量也有限量，想要體驗的話可以參考官網資訊。

動物餵食體驗時間及數量都是固定的，大概是10-30組不等（依照動物而定），餵完就沒了。

飼料費用給付方式則是採自行投進料金箱模式。

這頭乳牛身形超大的，鈞鈞在一旁顯得特別渺小，餵食乳牛一次¥300。

也可以體驗給小牛餵奶，大約兩個月的小牛超有活力，也超愛喝奶水，會搶食喔。

草原、木柵欄、紅色屋頂的牧場建築，再加上遠方山景，隨手一拍都很有牧場氛圍，完全不用特別找拍照點。

走累了就坐下來休息，看孩子跑、看動物發呆，這種什麼都不趕的時間，真的很舒服。

六甲山牧場非常適合慢慢散步、邊走邊拍照邊與動物互動。園區道路平緩寬敞，帶孩子一起走，不會太辛苦，推車也適合。

六甲山牧場實在太放鬆，讓我們不知不覺在園區內待了好長一段時間。

由北邊返回南邊後，因為還有些飼料，於是我們又來跟羊咩咩互動與餵食，看牠們搶食的模樣真的很療癒。

出牧場後，我們來位於停車場旁的賣店逛逛，除了可以採買伴手禮外，還有咖啡廳可以用餐。

牧場的冰淇淋也很有名，顧不得天氣寒冷說什麼也要來一支。

更讓人驚喜的是，最後一刻居然下起雪來了，讓孩子興奮的大喊：「下雪了。」

六甲山牧場不是刺激型景點，但卻是一個會讓人記很久的地方。

可以慢慢散步、跟動物互動、拍很多照片，不管是親子旅遊、情侶或朋友出遊，都很適合。

如果你的神戶行程裡，想安排一個比較悠閒、親近自然的景點，「六甲山牧場」真的很值得來一趟。

詳細行程資訊: 日本關西九天八夜自由行,京阪神奈行程、租車資訊及日本上網SIM卡分享!

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！














































































































