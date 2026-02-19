2026高雄住宿懶人包！義大皇家、漢來、捷絲旅等高評價飯店推薦。

高雄一直是我們很喜歡的城市，不只美食多、景點豐富，住宿選擇更是從平價商旅到五星渡假飯店通通有。這篇整理我們實際入住過的「高雄住宿」名單，包括親子飯店、愛河港灣景觀飯店、義大世界渡假型酒店，以及交通便利的市區商旅。不論是家庭旅遊、情侶小旅行或商務出差，都能找到適合的落腳處。（持續更新中）
高雄住宿：高雄飯店TOP推薦
- 1.義大皇家酒店
- 2.捷絲旅高雄站前館
- 3.高雄漢來大飯店
- 4.康橋商旅覺民館
- 5.秝芯旅店駁二館
- 6.鈞怡大飯店
- 7.高雄福容大飯店
- 8.捷絲旅高雄站前館
- 9.麗馨精品商旅七賢館
- 10.Hotel Dùa
- 11.秝芯旅店六合館
高雄住宿：高雄飯店心得評價
高雄住宿推薦》「義大皇家酒店」真是台灣必住的酒店之一啊，上次入住義大皇家酒店親子主題套房印象深刻，這次二訪還是很開心，館內設施豐富，游泳池滑水道、室內水療SPA、兒……
這次來到「康橋商旅覺民館」是康橋離國道1號中山高九如交流道下的分館。大家知道嗎?? 原來康橋在高雄就有10來家分館，同樣是以平實的房價、舒適乾淨的住宿品質與供應豐富早餐……
入住「義大皇家酒店親子主題套房」的海洋冒險主題親子房，令我們驚喜連連、終身難忘啊！和旁邊的「義大遊樂世界」、「義大世界購物廣場」一起玩超讚。酒店的規模非常大，裏……
二訪Just Sleep「捷絲旅高雄站前館」，晶華酒店集團旗下的風格旅館，位在高雄市中心，是一處適合商務也適合親子的旅店，上次入住親子專屬樓層，非常喜歡。平易近人的房價，卻……
高雄住宿推薦》「鈞怡大飯店」是一家位於高雄女中附近愛河畔的飯店，門口看去就是愛河的美景!! 這裏的生活機能相當好，一旁也有相當多的餐飲店，咖啡店，非常便利!! 飯店的大……
高雄住宿推薦》「秝芯旅店」光從外觀就能看出它的獨特。內裝和外觀一樣非常豐富精采 !! 這裏的獨特之處在於每個房間都有獨一無二的圖案，除了之外，這也是個非常貼心的旅店……
高雄住宿推薦》「高雄漢來大飯店 三麗鷗主題房」超可愛！你也喜歡三麗鷗明星家族嗎!? 高雄漢來大飯店鄰近高雄港與駁二，本來是許多旅人們探索高雄的住宿首選，現在大手筆將26……
高雄福容大飯店位於鹽埕區，這一帶同時也是高雄最早發展的區域。景點、美食非常多，是我們來高雄入住的首選區域!! 入住高雄福容只要走幾分鐘就可以漫步愛河畔、光榮碼頭、海……
全台120家親子飯店大集合! 都是我們住過的飯店、民宿、露營心得，這篇收錄了親子友善住宿、渡假親子飯店、溜滑梯民宿…等，分成東部、北部、中部、南部親子住宿推薦，持續收……
Just Sleep 捷絲旅高雄站前館(晶華酒店集團旗下的風格旅館)位在高雄市中心，是一處適合商務也適合親子的旅店，平易近人的房價，卻擁有五星級的住宿品質，加上臨近火車站及捷運……
前陣子到了高雄，入住麗馨精品商旅(七賢館)，這裏的地理位置還滿不錯的，一旁是知名的立德棒球場，愛河也在不遠處，六合夜市也在附近而已，房價公道合理，房間也乾淨舒適，……
Hotel Dùa是在朋友臉書看到照片後下定決心要去的飯店，重點是這家在2011年聖誕節試營運的新飯店，位於高雄市區，對初次帶小孩造訪高雄的我們來說非常便利，不但離我們前一……
四天三夜的高雄之旅，我們在秝芯旅店住了兩晚。秝芯如同其名~~歷(秝)久彌新(芯)，位於高雄市前金區，鄰近六合夜市、美麗島捷運站，不論是逛街購物、品嚐美食，都很便利。重點……
高雄景點美食推薦
延伸閱讀
- 【2026高雄義大皇家酒店】泳池滑水道、水療SPA、兒童遊戲室一次擁有！順遊義大遊樂世界＋購物廣場
- 漢來大飯店》三麗鷗主題房、精緻下午茶令人驚喜，港灣美麗風情在眼前
- 【康橋商旅覺民館】四人房 3000有找含宵夜跟早餐，還有24小時甜點吃到飽，近美麗島站光之穹頂、中山高九如交流道、國立科工館、衛武營超方便
- 【高雄義大皇家酒店親子主題套房】兒童俱樂部、SPA水療池、戶外戲水池，搭配義大世界購物中心，好吃好玩又好逛
- 秝芯旅店駁二館》近鹽埕埔站駁二特區，彩繪圖案精緻有趣，房間免費飲料泡麵，交誼廳有免費飲料.咖啡.爆米花
- 捷斯旅高雄站前館》五星水準近高雄火車站及捷運美麗島站， 步行可至六合夜市
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點