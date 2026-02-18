> 美食 > 壯圍特色肉桂捲與手工甜點天堂！文青必訪質感咖啡廳「很美咖啡」。

很美咖啡的名字很有趣，其實是取自Handmade的諧音，這間隱身於壯圍鄉的質感咖啡廳，以其標榜自家製作的精緻手工甜點聞名，尤其是那讓無數饕客「一試成主顧」的特色肉桂捲，更是文青與甜點愛好者必訪的理由。純白簡約的店面與溫潤木質調的文青風裝潢，營造出舒適又好拍的氛圍。如果你想品嚐美味的手工甜點與咖啡，那麼很美咖啡絕對是你不容錯過的推薦！

  • 名稱：很美咖啡 Handmade
  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉大福路二段337號
  • 營業時間：13:00–19:00 週二週三公休，FB為主
  • 電話：03 930 7030
  • 【內用須知】
    – 以現場位置為主，前10分鐘來電確認現場情況保留
    – 不接待7人以上客人，並且不提供拆桌
    – 低消為一杯飲品或200元點心/人
    – 有候位時，用餐時間為90分鐘

很美咖啡｜交通停車資訊

停車場：無停車場，路邊白線內臨時停車尚可

很美咖啡｜菜單價位

菜單主要是飲料單，甜點、麵包、則是在蛋糕櫃裏，價位還滿合理的

店內用餐低消則是一杯飲品，用餐時間限90分鐘，沒有提供插座唷!!

很美咖啡｜空間環境

很美 Handmade位於宜蘭壯圍鄉的大福路二段與永美路二段的十字路口轉角處
在一排的民房之中，純白色的外觀加上大片玻璃窗，非常明顯

內部也很簡約大方

半開放式的吧台後方是很有質感的紅色牆面，讓人眼睛一亮的視覺效果

大片的落地窗讓空間感變的很棒，加上溫潤質感的木桌，非常的文青風

雖然桌子不大，但有加強防滑，這點倒也滿不錯的

除了水泥花磚外，後方也可以看到老板娘工作畫面

培根馬鈴薯鹹派160，英式胡蘿蔔蛋糕130

焦糖布丁90，還有布朗尼140

竟然有香草乳酪口味的肉桂捲

很美 Handmade的肉桂捲很出名，它是常溫的，放在蛋糕櫃台，香味迷人

很美咖啡｜心得評價

英式胡蘿蔔蛋糕

其實我們是想來嚐嚐這裏厲害的肉桂捲的，沒想到這裏居然有英式胡蘿蔔蛋糕

這款英式胡蘿蔔蛋糕入口非常鬆軟，口中夾雜著胡蘿蔔和核桃的口感與香氣
上面的奶油則是增添溫潤的口感，真的好好吃

不過，可能是這款蛋糕的特性，組織比較鬆散，吃的時候要小心免得掉滿地

冰拿鐵

焦糖核桃肉桂捲

肉桂捲鬆軟可口，上頭的焦糖核桃醬與肉桂的香氣交織在一起，真的入口芳香，真的很不錯啊

茶飲-放

好喝的紅茶，還有塊瑪德蓮呢，還不錯

雖然桌子小了點XD~~但是甜點非常棒，值得大推的很美咖啡!!

很美咖啡｜附近景點美食

0