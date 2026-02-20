苗栗銅鑼炮仗花海公園，500公尺美麗的黃金瀑布絕美橘色花海綿延，季節限定美景 – 小珊珊WOW好吃好玩

春天不只賞櫻！

滿版金橘花瀑近距離大爆發！

苗栗銅鑼炮仗花海公園｜炮仗花、櫻花賞花期

炮仗花每年最佳觀賞時間：開花時間：2月中～3月上旬

苗栗銅鑼炮仗花海公園｜交通資訊

國道1號銅鑼交流道→苗140鄉道→119縣道→銅鑼炮仗花海公園(新興路與民有路交叉口)，銅鑼工業區旁的環保公園

苗栗銅鑼炮仗花海公園｜停車資訊

119縣道兩側白線路邊，或靠近銅鑼工業區道路都可以停放

這邊社區周圍部分路段為白線有規劃停車格，停車相當方便

苗栗銅鑼炮仗花海公園｜最新花況分享

炮仗花隧道，就在路邊的銅鑼環保公園，此處是長條形公園綠帶，設有涼亭、觀景台，可以眺望後龍溪溪谷與遠方的客屬大橋

遠遠可以看到這上下兩層的炮仗花

下層與中層(炮仗花瀑)：兩層並排的垂墜式炮仗花牆，形成綿延的花瀑布隧道，非常適合拍照

上層(山櫻花步道)：位於最上方，栽種整排的桃紅色山櫻花，若花期相遇，可同時欣賞橘色與粉色交織的美景

沒想到這裡比我想像中還美！

真的超壯觀，比我想像的還要大很多！

更多推薦｜炮仗花景點

永吉公園炮仗花走廊+立體3D彩繪〜親子特色公園，春節賞花熱點，遛小孩好去處！

小珊珊碎碎念：

苗栗銅鑼小城鎮一日遊！

炮仗花每年1月至3月間帶來令人驚豔的橘黃色視覺盛宴

年節期間，絕不能錯過限定花海美景〜

銅鑼炮仗花海公園｜景點資訊

▶地址：苗栗縣銅鑼鄉119縣道(苗栗銅鑼工業區旁)

▶營業時間：24小時

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(V需繫上牽繩、裝袋或放置於寵物推車中)