苗栗銅鑼炮仗花海公園，500公尺美麗的黃金瀑布絕美橘色花海綿延，季節限定美景 – 小珊珊WOW好吃好玩

春天不只賞櫻！
滿版金橘花瀑近距離大爆發！
苗栗銅鑼炮仗花海公園｜炮仗花、櫻花賞花期
炮仗花每年最佳觀賞時間：開花時間：2月中～3月上旬
苗栗銅鑼炮仗花海公園｜交通資訊
國道1號銅鑼交流道→苗140鄉道→119縣道→銅鑼炮仗花海公園(新興路與民有路交叉口)，銅鑼工業區旁的環保公園
苗栗銅鑼炮仗花海公園｜停車資訊
119縣道兩側白線路邊，或靠近銅鑼工業區道路都可以停放
這邊社區周圍部分路段為白線有規劃停車格，停車相當方便
苗栗銅鑼炮仗花海公園｜最新花況分享
炮仗花隧道，就在路邊的銅鑼環保公園，此處是長條形公園綠帶，設有涼亭、觀景台，可以眺望後龍溪溪谷與遠方的客屬大橋
遠遠可以看到這上下兩層的炮仗花
下層與中層(炮仗花瀑)：兩層並排的垂墜式炮仗花牆，形成綿延的花瀑布隧道，非常適合拍照
上層(山櫻花步道)：位於最上方，栽種整排的桃紅色山櫻花，若花期相遇，可同時欣賞橘色與粉色交織的美景
沒想到這裡比我想像中還美！
真的超壯觀，比我想像的還要大很多！
更多推薦｜炮仗花景點
永吉公園炮仗花走廊+立體3D彩繪〜親子特色公園，春節賞花熱點，遛小孩好去處！
小珊珊碎碎念：
苗栗銅鑼小城鎮一日遊！
炮仗花每年1月至3月間帶來令人驚豔的橘黃色視覺盛宴
年節期間，絕不能錯過限定花海美景〜
銅鑼炮仗花海公園｜景點資訊
▶地址：苗栗縣銅鑼鄉119縣道(苗栗銅鑼工業區旁)
▶營業時間：24小時
X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(V需繫上牽繩、裝袋或放置於寵物推車中)