田中窯蜀葵花海藝術季！DIY手作玩翻天、餐點好好吃，親子、閨蜜過年走春就來這。

彰化田中窯創藝園區一年一度的蜀葵花海藝術季又回來了。今年花況還在慢慢暖身中，還沒到整片炸開的時候，但其實這種「正在醞釀」的感覺也很迷人。如果打算過年期間安排走春，花況會更好，到時候整排蜀葵一路盛開，那畫面一定更壯觀，也會是最美的時候。

文化部公布「第一屆百大文化基地」，彰化共有5處入選，其中田中窯創意園區榮獲首屆入選證明，為地方文化寫下重要里程碑。由無形文化資產保存者葉志誠老師創立的田中窯，在彰化縣文化局的支持下獲選為「台灣工藝之家」，多年來深耕柴燒藝術，將傳統工藝揉合當代美學，打造出一處適合親子、也適合多代同遊的文化園區。近年更以「貓咪陶藝」與「蜀葵花祭」打響知名度，結合花海景觀、展演活動與DIY體驗，不只成功活化農村文化，也帶動在地觀光發展。來到這裡，不只是拍照打卡而已，而是多了一份文化底蘊與手作創作的溫度。

除了園區入口處可以停放幾台汽車以外，路邊也都可以停放唷！！

入園門票100元可折抵餐飲50元，身高100公分以下免入場費！（以售票亭為主）

很喜歡田中窯這邊有大片的綠意草地，給人一個很愜意的空間，帶孩子來亦可讓他們在這邊奔跑也不用擔心安全問題唷！

園區裡的手作體驗課程相當熱門，建議提前預約，才不用現場久候、掃了興致。



從好玩的「手拉坯」、療癒系「磁盤彩繪」、超人氣的「彩繪貓咪撲滿」，到充滿自然氣息的「植物敲拓染」，以及適合大小朋友的「手捏陶」，每一項都能親手完成屬於自己的作品。來這裡，不只是走走看看，而是真的把美好回憶帶回家。

這次我們也安排了幾項手作體驗，而且都是當天完成、當天就能帶回家的。圖下是2026馬年限定純手工材料組合包限量100組，樣式皆不同，皆以盲盒模式，一組三百元！

我們先體驗了彩繪動物撲滿，是超可愛的貓咪造型。拿起畫筆的那一刻，其實還有點小緊張，但很快就沉浸在配色的樂趣裡。從底色慢慢鋪陳，再一筆一筆上色，每個人都可以依照自己的喜好創作出獨一無二的貓咪。完成後，還可以直接把彩繪好的貓咪撲滿帶到園區外，和真的可愛貓咪一起拍照。

自己畫的貓咪＋現場療癒系貓咪同框，那畫面真的超萌，也特別有紀念感。

園區內有不少可愛的貓咪，這些都是葉老師夫婦收養的浪貓；但都有幫忙結紮打預防針，幾乎都不怕生，超萌的~~

而姊妹們則體驗植物敲拓染，同樣可以當天完成並帶回家。首先挑選自己喜歡的植物與葉子，每片葉子的形狀、大小、紋路都不同，彷彿在挑選作品的主角。接著將葉片平鋪在布面上，用小槌子敲打，植物本身的顏色慢慢滲入布中，葉脈紋路也清晰浮現，留下大自然最美的印記。完成後的布料可以做成專屬自己的外出袋，實用又充滿手作溫度。



這些手作不只讓人動手，也很療癒，每一步都帶著期待感。無論是親子一起，還是閨蜜出遊，都能在花海之餘帶回一份專屬於自己的紀念。

這是其他客人完成的瓷盤彩繪。

當日還能看到工作人員在忙碌的處理這些作品!

在田中窯創藝園區裡，其實不只可以賞花、玩手作，還能坐下來好好吃一頓。園區內有提供咖啡、點心、窯烤麵包，逛累了來杯咖啡配麵包，真的很愜意。但如果說到最特別、也是一定要提前預訂的，那絕對是這套古早味桶仔雞套餐。

小凉這邊先提供田中窯內的菜單給大家參考！

這個桶仔雞烤的金黃油亮的色澤超吸睛！

整份套餐一上桌就很有份量感。窯烤全雞外皮烤得金黃油亮，還沒動手撕就先聞到那股炭火香氣；雞肉保有肉汁，熱熱吃真的很過癮。搭配一鍋暖呼呼的雞汁芋頭粥，入口綿密帶著芋頭香氣，喝起來特別舒服，完全就是古早味辦桌的那種熟悉感。配菜也很有誠意，當日有炒時蔬、鮮蝦，以及滷豆干（我們當天是炸杏鮑菇），整桌吃下來不會只有肉，搭配得剛剛好，份量也很適合多人一起分享。



帶孩子玩手作後，再回來圍著桌子分食一隻桶仔雞，那種熱鬧又溫馨的感覺，真的很適合家人或朋友一起來。如果有打算來賞蜀葵花海，這套桶仔雞套餐可以一起安排起來，記得一定要先預訂，才不會撲空！

不得不說這邊的西西里咖啡好好喝，且杯子很有巧思是貓咪的杯蓋捏！

除了適合多人共享的桶仔雞套餐，園區內其實也有推出個人套餐，一個人來也能吃得很滿足。



個人套餐是以園區自家窯烤麵包為基底製作的窯烤雞腿堡餐，以及窯烤鮮蝦堡餐。麵包帶著窯烤特有的香氣與微酥外皮，夾入主食後整體份量感十足，不會只是簡單的輕食，而是真的能吃飽的那種。

每份套餐均附上一球綿密薯泥，以及一杯80元飲料。坐在園區裡慢慢吃漢堡、配著飲料，看著花海與綠意，其實也是另一種悠閒的享受。而且飲料杯子還有小巧思，杯蓋是可愛的貓咪造型，拿在手上瞬間多了一點童趣感，不只好喝，還很好拍。

吃飽喝足後，當然要和姊妹們往蜀葵花海區走走拍照。目前花況還在慢慢醞釀中，還沒有整片盛開的壯觀畫面，不過已經能看到幾株蜀葵悄悄綻放，在綠葉間點綴出粉嫩色彩。這時候來，其實多了一種清新感，也比較不用人擠人，可以慢慢拍、慢慢取景。



過年期間來，花況會更好，到時候整排蜀葵一路綻放，畫面一定更熱鬧、更繽紛，也會是最漂亮的時候。花海區裡也設置了不少拍照造景，就算花還沒全開，也能找到好看的角度打卡。和姊妹們一邊聊天、一邊拍照，光是這樣的春日午後，就已經很療癒了。

小小穿搭提醒一下：來之前也可以先留意一下蜀葵花本身的色澤，多半是紅色、桃紅或粉色系為主，建議衣服可以錯開這些色系，避免整個人融進花海裡。例如選擇白色、牛仔藍、米色或淺色系，都會更顯眼、拍起來也更有層次感。

田中窯創藝園區多了不少全新亮點。最吸睛的，就是那片超過500坪的綠色大草坪，視野一下子變得開闊起來。大片草地搭配藍天白雲，走在上面特別放鬆，小朋友可以自在奔跑，大人也能坐著聊天放空，整個氛圍更有度假感。(一旁的落羽松非園區種植)

另外還新增了一條長達百米的「許願藤廊道」，藤蔓垂掛交織成一條綠意長廊，走進去彷彿被溫柔包圍。陽光從縫隙間灑落下來，光影交錯的畫面怎麼拍都好看，也迅速成為園區的新打卡地標。

最後，當然不能錯過田中窯創藝園區的窯烤麵包囉。



來這裡，如果沒有帶幾顆窯烤麵包回家，總覺得好像少了點什麼。剛出爐時，空氣裡會飄著淡淡麵香，外皮帶著窯烤特有的微微焦香，看起來樸實卻很有份量。

逛完花海、體驗完手作，再拎幾顆窯烤麵包回家，這趟田中窯的小旅行，才算真正畫下完美句點。

窯烤麵包咬下去外層微酥，裡頭卻是扎實又帶點彈性的口感，不是鬆軟到空空的那種，而是越嚼越有麵香、越吃越順口。那種柴燒窯烤的香氣，會慢慢在嘴裡散開，單吃就很好吃，也很適合沾上蜂蜜一起吃一唷!

賞花、手作、再加上美味餐點，田中窯創藝園區的蜀葵花海藝術季真的是一次能把春日樂趣全收的好去處。不管是過年走春、親子聚餐、家庭出遊，甚至帶長輩來，都能找到自己的小確幸：小朋友可以盡情彩繪撲滿或敲拓染，親手完成的作品還能帶回家；大人可以在花海裡慢慢散步、拍照，或享受窯烤麵包、桶仔雞套餐的美味。



走一趟園區，不只賞花打卡，更是一次親子互動、家人同樂的完整體驗。春天就該這樣過——用眼睛欣賞、用手創作、用味蕾滿足，留下屬於自己的春日時光。

田中窯創藝園區

電話：0985-572610

園址：彰化縣田中鎮斗中路2段230巷248號

臉書粉絲頁：田中窯創意園區