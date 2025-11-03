雲林古坑一日遊攻略｜創樂子手作、多肉DIY、華山陶壺烘咖啡豆DIY與在地美食完整行程推薦！！

偶爾想遠離城市的喧囂、找個地方療癒身心嗎？雲林古坑是一個充滿綠意與香氣的小鎮，從創樂子的多肉DIY與客製禮盆手作，到華山休閒農業區的咖啡烘焙體驗，再到在地特色的苦茶油雞與綠色隧道散步，一天就能玩遍創意、咖啡、美食與自然風景。

這篇文章整理了一日行程攻略，帶你玩遍古坑最療癒又好拍的景點，一次收錄手作、親子、咖啡與美食亮點！



創樂子

電話：05-582 9869

地址：雲林縣古坑鄉永昌村光昌路247號

臉書粉絲頁：創樂子

這裡不只是景點，更像是一個充滿創意與夢想的小宇宙。創樂子主打多元體驗空間，無論是多肉植物DIY、客製禮盆、乾燥花手作，或是咖啡下午茶，都能感受到滿滿的療癒氛圍。

小農特產有樹葡萄酒、樹葡萄康普等等～很適合當伴手禮。

在地青年手作商品，大家有喜歡的就可以購買回家喔！

乾燥花、永生花這邊也有且可以玩DIY唷！！

「創樂子」裡面還藏著一個超棒的「DIY自取機」！這台機器提供各式各樣的手作材料包，讓孩子們可以自己挑選、動手玩創意。更棒的是，孩子們沉浸在手作樂趣時，爸媽們就可以在一旁安心地喝杯咖啡，享受難得的悠閒時光，真的是一個讓大人小孩都能開心的好地方！

超好拍！創樂子的「白色光屋」，根本是多肉植物控的天堂！這裡有一間超吸睛的白色透明屋，裡面滿滿的都是植物！這裡有超過四百種多肉和觀葉植物，多到選擇障礙發作！除了可以把喜歡的植物帶回家，這裡還有植栽DIY可以玩，而且也有很多現成的精緻盆栽，想買來送人也很方便。喜歡植物的朋友，來這裡保證會逛到捨不得離開！

多肉組盆DIY順序請看圖下步驟，先挑選盆器、在挑選植物、登記費用、開始DIY，最後包裝結帳~~~

升遷、搬家送禮植栽這邊也有喔！！

以生態瓶來手作多肉DIY～

一旁雖然有完成的樣品可以看，但還是可照自己喜歡的方式來種植擺設，且你會發現DIY所使用的材料都是可在利用，更融入了環保與永續的教育理念，也讓小涼我創作出獨特且充滿個人風格的生態盆栽。

在「創樂子」的DIY課堂上，老師們真的都超級親切！一開始還有點害羞，但聊著聊著，就覺得好像跟好久不見的朋友重逢一樣，整段手作過程我們就是邊聊天、邊笑哈哈地完成，真的超級歡樂！

在這邊我們也用了泡過的咖啡粉和發泡煉石這兩種材料來打底，將這些原本要丟棄的材料再次利用，整個過程超有意義又有趣！

首先，在透明的生態瓶底部，我們依序鋪上兩層基底。先放入發泡煉石，作為排水層；接著再鋪上充滿咖啡香氣的回收咖啡粉，為植物提供養分。然後，用鑷子小心翼翼地將可愛的小植物植入瓶中，並輕輕壓實周圍的介質，讓植物穩穩地站好。最後，放上小白石、木材、可愛的蘑菇公仔等裝飾，一個屬於自己的療癒小盆栽就大功告成囉！

喔耶！我的可愛多肉生態瓶完成囉！！回去之後大約４－６天繳一次水就可以了喔！！

在戶外體驗多肉植栽後來到室內，當然要先來品嚐下在地手沖咖啡囉！冰涼小歇一下，才有動力在往下一個目標前進XD 創樂子的咖啡豆都來自在地高海拔的草嶺咖啡豆唷！

冰滴和手沖咖啡，用的都是珍貴的高海拔草嶺咖啡豆。有趣的是，雖然是同一款豆子，但用不同的沖煮方式，風味完全是兩回事！



冰滴咖啡，長時間低溫萃取，口感純淨、圓潤，能品嚐到草嶺咖啡的天然甘醇與花果香氣，彷彿喝下一杯帶著山林氣息的液態甜點。

手沖咖啡。相較之下萃取時間較短，水溫也不盡相同，能更直接地展現中淺烘焙咖啡豆的完整個性與香氣層次，風味直接，每一口都充滿了職人手沖的溫度與靈魂。

比較特別的是西西里是以在地的檸檬康普茶來做調飲，喝起來跟一般外面的西西里很不一樣，第一次來很建議可以試試唷！！

這一區有不少好書、資訊可參考

這是一款獨具匠心的竹編手札，將傳統工藝與現代文具巧妙結合。手札封面採用自然質感的竹片，以細膩精巧的編織技法呈現獨特圖案。其內部採用方便替換的活頁設計，裡面更是紀錄了不少雲林古坑好吃好玩的地方，以及不少優惠兌換卷喔！！

竹編手作是台灣雲林古坑華山地區的特色體驗活動之一，旨在傳承當地傳統工藝並融入現代生活。遊客可以透過這種體驗，親手將不同顏色的竹片或竹籤，編織成獨特的紀念品或實用小物喔。

接著我們就要來體驗竹編鑰匙圈，會有專業的老師來指導，一點都不用擔心做錯會跟不上喔！！

DIY流程解析，使用細長的竹片作為主要材料，並搭配不同顏色的編條增加設計感，可以依照自己的想法來搭配顏色，而後塗上白膠在利用活頁夾將竹籤固定成基礎的編織骨架，確保編織時結構穩固並將多餘的竹片剪掉，套上扣環固定，最後再以繩子固定四周以完成最終作品。

這竹編DIY活動不僅能體驗到手作的樂趣，也能更深入了解在地傳統工藝的文化價值呢～～

創樂子這邊也有提供場地租借、會議研討、展覽布置等空間喔！！

其實這邊寬闊的草地有很多片，小涼只不過是分享其中一區喔！很建議大家假日可以帶孩子來這邊跑跑跳跳玩樂，吸收大自然的芬多精比讓孩子在家裡玩平板要來的好！！

結束創樂子的手作時光後，肚子也開始咕嚕咕嚕叫。我們來到【古坑華山遊客中心】附近覓食，這一帶是古坑最熱鬧的地方之一。除了聞名的古坑咖啡外，這裡的另一項特色就是「苦茶油」，

不少在地餐館都推出苦茶油料理，其中最不能錯過的就是——苦茶油雞！

苦茶油雞，雞肉塊先炸至金黃酥脆，再以苦茶油、薑片等佐料大火快炒而成。煸得焦香的薑片與香醇的苦茶油結合，能帶出雞肉的鮮甜，口感扎實有嚼勁，是古坑地區非常受歡迎的特色菜，不只是單吃很涮嘴，也十分下飯。

不只是雞肉好吃，薑片也酥脆涮嘴，敢吃薑的朋友，建議你們可以試試唷！

炒龍鬚菜。口感鮮嫩，是小凉只要有見到就必點的時蔬之一。

竹筍切成片條狀，搭配蔥段一起拌炒，口感清脆爽口又下飯。

家常風味的肉燥飯！鹹香的肉燥醬汁搭配Q彈的米飯，樸實卻美味，是品嚐在地風味不可或缺的一部分。

吃飽後，我們前往【華山休閒農業區】參加咖啡烘焙DIY。這裡不只是喝咖啡，更能親手體驗一杯咖啡的誕生。

華山休閒農業區

電話：05-5900488

營業時間：08:00~17:00

地址：雲林縣古坑鄉華山村41號(華山遊客服務中心)

LINE ID：@258hvbre，加入好友、隨時關於古坑華山最新資訊！

臉書粉絲頁：華山休閒農業區

華山休閒農業區這邊有規劃超多DIY活動以及依照季節所推出的遊程，建議大家可以加入好友LINE ID：@258hvbre，隨時關於古坑華山最新資訊！

小凉跟姊妹這次是來玩”咖啡烘焙體驗DIY“由導覽老師黃巧緣來幫我們做講解，如果你本身對咖啡很有興趣、想要更了解古坑的咖啡豆，也可以參加戶外導覽，更親切古坑咖啡種植由來等等唷！！

您是否曾夢想過，擁有一杯從頭到尾都由自己親手製作的咖啡？在這裡，我們將帶您踏上這段美好的咖啡旅程。圖下是我們今天要體驗咖啡烘焙的器具，很特別的是以陶壺來烘豆唷！

圖下為處理過的生豆，都是華山休閒農業區的工作人員，在遊客中心旁邊親手種植、細心照料出來的喔！希望讓大家親身品嚐到最道地的華山咖啡，這種『取之於在地』的滋味，品質完全不輸國外知名產區的咖啡豆呢！

經過導覽老師的講解，我們戴上手套，開始用陶壺烘焙咖啡豆。當陶壺緩緩加熱，咖啡的香氣開始在空氣中瀰漫，那種溫暖又療癒的氣息，讓整個人都沉浸其中。在烘豆的過程中，我們需要以畫圓的方式，用穩定且均勻的力道不斷搖晃陶壺。只見咖啡生豆隨著溫度的升高，顏色從青綠色慢慢轉變成淺褐色。我們可以根據自己喜歡的風味，決定要烘焙到輕度還是中度。當然導覽老師會在旁隨時指導與協助，確保每一顆咖啡豆都能完美呈現，避免烘焙過度而影響風味。

當陶壺裡傳來「啵啵啵」的清脆聲響，這代表著咖啡豆的烘焙即將大功告成！此時的咖啡豆已完全轉變成迷人的褐色。接著，我們從陶壺的開口小心翼翼地將咖啡豆倒出。在這個過程中，咖啡豆上的銀皮會自然脫落，釋放出更純粹的香氣。

將所有咖啡豆倒出後，除了要用扇子快速降溫，也可以藉由扇風產生的風力，將脫落的銀皮和多餘的雜質一併去除，讓咖啡豆變得更加乾淨。

再來就是將新鮮咖啡豆裝入特製媽祖平安香包，將這份獨特的香氣裝入別具心意的「媽祖平安香包」，讓咖啡的溫暖與媽祖的祝福時刻相伴。最後親手磨好的咖啡粉填裝進濾掛包，帶回家與家人朋友分享這兩份充滿心意的幸福滋味。每一口，都喝得到您親手製作的溫度與故事。

這個體驗不僅有趣，還讓人更懂得一杯好咖啡背後的故事與用心。

在繁華喧囂的都市裡，能看見蝴蝶的蹤影已是奢侈，更別說是在華山遊客中心，那成群的紫斑蝶，輕盈地飛舞，將都市的硬朗線條點綴得柔和、夢幻！！

結束充實的陶壺咖啡體驗後，回程前我們特地繞到【古坑綠色隧道】走走。沿路綠蔭成排、空氣清新，是許多遊客喜歡散步、拍照的地方。在午後微風中慢慢散步，感受旅程最後的悠閒與甜蜜，為一天畫下最完美的句點。

結語｜雲林古坑，一日也能慢下來的幸福！

這趟雲林古坑輕旅行，從創樂子的創意手作、苦茶油雞的香氣，到陶壺烘咖啡的體驗與綠色隧道的悠閒，每一站都充滿驚喜與溫度。不論是親子出遊、朋友小旅行，或只是想放空、療癒一下，古坑都能讓你找到屬於自己的節奏。下次週末，不妨安排一天，來雲林古坑感受這份慢下來的幸福吧！