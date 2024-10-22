阿里山，一片充滿壯麗風景的天地，以雲海日出、星空、神木與楓紅的美景吸引著眾多旅人。為了讓更多人認識這裡的美，嘉義分署攜手林業及自然保育署，推出了一系列主題旅行，名為「熱血限定」。四款風格各異的活動，從「春，櫻與音的對話」開始，延續到「夏，星空電影院」、「秋，黑森林派對」以及「冬，森林咖啡沙龍」，每一季都展現了不同的山林之美。這些活動不僅結合了山林的自然魅力，還融合了當代設計美學，並且邀請了來自不同領域的藝術團隊與品牌參與，為阿里山創造出獨特的旅行新體驗。
冬季的「森林咖啡沙龍」將於11月9日舉辦，這是一場專屬於阿里山的咖啡體驗活動，吸引了許多對咖啡有興趣的旅人參與。阿里山以其得天獨厚的氣候和海拔高度，成為台灣咖啡產區中的翹楚。此次活動將邀請知名咖啡品牌Mojo Coffee的創辦人Scott陳俞嘉，親自帶領旅人一同品嚐阿里山的特色咖啡，並示範手沖技術。這場活動不僅僅是品嚐咖啡，更是透過咖啡，深入探索阿里山的風土特色，感受這座山所蘊藏的自然與人文故事。
活動的另一亮點是「森林跑咖」活動，將邀請多家知名品牌現場擺攤，包括阿豐杉商店、ABEES、日日製造、木葉粗食、熳珈琲和飛鼠咖啡等。這些來自台灣各地的優質品牌將帶來各自風格獨特的咖啡，搭配以當季食材製作的甜點，讓旅人在這片靜謐的山林間，感受視覺、嗅覺與味覺的多重享受。這些美食不僅是味蕾的享受，更是一次生活美學的體驗，讓參加者在自然中找到片刻的寧靜。
阿里山的冬天，以其特有的雲霧景致成為大自然的畫布。當水氣凝結，山間雲霧飄渺，仿若給整片森林披上了一層神秘的面紗。手捧一杯咖啡，置身其中，體驗山嵐的流動與雲海的變幻，讓人從繁忙的日常生活中得到釋放。阿里山冬季的美，不僅僅是一帖解壓的良藥，更是一場心靈的修行。在這裡，咖啡不僅僅是一杯飲品，更是一種與自然連結的方式，帶領旅人進入阿里山的詩意世界。
這場「冬，森林咖啡沙龍」的活動，將於2024年11月9日上午9點到下午2點舉辦，地點選在阿里山著名的櫻王平台。參加者不僅能享受到最頂級的咖啡，還能在雲霧繚繞的自然美景中，放鬆身心，感受阿里山帶來的獨特魅力。
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阿里山 冬，森林咖啡沙龍
活動日期：2024年11月9日（六）
活動時間：9:00-14:00
活動地點：阿里山櫻王平台
指導單位：農業部林業及自然保育署
主辦單位：農業部林業及自然保育署嘉義分署
設計統籌：伊德設計
贊助單位：台灣啤酒、Abees
合作單位：Mojo Coffee、Abees、日日製造、木葉粗食、熳珈琲、飛鼠咖啡、阿豊杉商店、靜宜大學台文系、嶺東科大視傳系
特約廠商：高峰大飯店、登山別館、阿里山美食舘、山芝鄉風味館、香姨小吃、茶田35號、阿豊杉商店、日出商店、馬羊家茶X森2488