台南安平文青咖啡廳，7間推薦清單！今年配合台南建城400年，在台南推出許多文青活動、可愛打卡點，吸引許多文青、愛打卡的網美到台南朝聖。其中在安平更推出少女心「My Melody & Kuromi 台南探險之旅」打卡活動，拍完可愛打卡照，窩客島再幫你推薦7間台南安平咖啡廳，讓你美照連發、咖啡下午茶喝起來。







#超有個性 安平文青咖啡廳

安平靠海，海岸風情的咖啡廳是許多人必衝的亮點。在碼頭旁的「河岸咖啡Riverbank café」前身是安平海關，復古老屋建築，簡單吃個銅錢餅，體驗台南的在地風情。安平老街附近的「冬日」極簡風格，在咖啡廳裡還提供飯類、早午餐等鹹食餐點，是許多網美的早午餐收藏。





▲圖片來源：上圖「快樂雲」、下圖「沾墨點落」於窩客島分享之文章。



#超浪漫 安平異國風咖啡廳

台南安平的「異國文化」也是在地特色之一，包含網路超夯、預約困難店「La Belle Maison Cafe」是定居台南的法國爺爺所開的，超療癒法式可頌、提拉米蘇搭配超美小花園，就是美照打卡熱點。另一間「猛男咖啡2.0」則帶有日系街頭風格、還有日系庭園造景，除了喝咖啡也有主食可以吃飽飽。





▲圖片來源：上圖「沾墨點落」、下圖「Jason's Life」於窩客島分享之文章。

#超人氣 安平必拍咖啡廳

安平有許多人氣風格咖啡廳，都建議要提前訂位，「Meller墨樂咖啡」以森林系風格、大量植栽打造舒適空間，主打小戚風蛋糕更方便下午茶享用、拍可愛美照。此外，「秤秤咖啡」更結合咖啡、甜點與二手選物店，讓人喝咖啡逛街一次滿足。華麗網美風格的「IMOMENT CAFÉ」，更有粉嫩花牆、熊熊冰磚，讓人美照打卡狂拍。





▲圖片來源：上圖「冠婷｜生活趣」、下圖「Daisy」於窩客島分享之文章。





台南安平咖啡廳推薦 河岸咖啡Riverbank café

地址：台南市安平區安平路97之15號

電話：06-221-4233



台南安平咖啡廳推薦 冬日 Dongri

地址：導航設定台南市安平區延平街12號

電話：僅提供instagram預約



台南安平咖啡廳推薦 La Belle Maison Cafe

地址：台南市安平區中興街6巷1號

電話：僅接受email、訊息訂位



台南安平咖啡廳推薦 猛男咖啡2.0安平店

地址：台南市安平區安平路42號

電話：06-280-1966



台南安平咖啡廳推薦 秤秤咖啡

地址：台南市安平區郡平路274巷20弄20號

電話：0971-820-880



台南安平咖啡廳推薦 Meller墨樂咖啡

地址：台南市安平區安北路53號

電話：06-229-4367



台南安平咖啡廳推薦 IMOMENT CAFÉ 享當下 台南旗艦店

地址：台南市安平區永華路二段139號

電話：06-298-2300