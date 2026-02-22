2026集集燈會！7米金馬主燈霸氣登場，復古街景回憶殺，一秒穿越80年代。

每年都在想，今年燈會要看哪一場？如果你也想找一個不一樣的新年夜晚，那這場真的可以筆記起來。2026集集燈會將於2月15日至3月3日盛大登場，今年直接把「時空穿越」搬進小鎮裡，一邊是超未來感的氣膜藝術主燈區，一邊是復刻1980年代的懷舊老街燈區，現代與復古正面對決，白天好逛、晚上更驚豔。

集集火車站前高達7米的「金馬」主燈霸氣昂首，搭配銀河蒸氣火車與超萌石虎兄妹，整個畫面科幻感拉滿；轉個彎走進武昌宮燈區，又像一秒掉進童年時光機。農曆初一到初五天天送燈籠，加上貼心接駁服務，今年過年，不用飛遠，來集集就很可以。

集集燈會很貼心的是現場還有免費接駁車可搭，親子、長輩都可以安心玩樂！

小涼真心建議大家可以中午就先來集集慢慢玩。白天的燈區，在藍天與山景襯托下，多了一份清新與可愛感，主燈與裝置藝術的細節看得更清楚，拍起來是明亮又活潑的氛圍；等到夕陽漸漸落下，燈光一盞盞亮起，整個場域瞬間轉為浪漫模式，光影流動之間，多了層次與故事感。



同一個場景，白天是熱鬧歡樂的節慶感，夜晚則是夢幻迷人的光影秀。從午後一路玩到入夜，你會發現，這場燈會其實有兩種截然不同的美。

萌翻天的石虎兄妹他們不只是裝置藝術，更象徵著守護在地生態的重要意義，也像是這場燈會的小小嚮導，帶著大家一起走進花藝與光影交織的世界。來到這裡，記得先和石虎兄妹合照一張，

2026集集燈會就由長官致詞開啟序幕，一系列的表演活動將從初一延續到初五，而燈會展示到3月3日。

開幕夜的人潮真的不少，不只是表演豐富、還有摸彩活動，讓在地鄉親；觀光客都歡樂不已。

走到集集民權路前，視線真的會被這座主燈牢牢吸住。高達7米的金馬主燈，在夜色中閃耀發光，整體線條流暢俐落，馬身昂首前行的姿態充滿力量感，象徵奔騰向前、勇往直前的精神。燈光隨著節奏變化，從溫暖金黃到層次光影交錯，氣勢十足卻不失細膩。

站在主燈前，會感受到一種開場級的震撼感，也替整場燈會揭開最亮眼的序幕。這不只是一座燈飾，更像是集集今年最有代表性的光影地標。

充滿未來感的銀河蒸氣火車，彷彿載著大家穿梭時空，從集集的鐵道記憶駛向嶄新的未來。而超萌石虎則化身最佳代言人，不只可愛吸睛，更象徵在地生態與守護土地的意義。更貼心的是，每一座燈飾旁都設有設計理念說明牌，讓遊客在拍照打卡之餘，也能了解創作背後的故事與象徵意義。

賞燈不只是走馬看花，而是一場結合藝術、文化與地方記憶的光影展演。這樣的集集燈會，真的更有深度也更值得細細欣賞。

不得不說這石虎真的超級可愛又萌，也是大家必拍打卡點之一，光在這裡我就殺了不少記憶卡。

走進集集星雨廊道，第一個感覺就是好壯觀。整條廊道高掛著約800至1000顆彩繪燈籠，這些燈籠不是制式量產，而是集結在地學子與社區居民親手繪製完成。每一筆色彩、每一個圖案，都藏著屬於創作者的小心意。

當燈光同時亮起，整片燈海在夜色中閃耀發光，不只是好看，更多了一份溫度。因為每一盞燈，都承載著對新年的祝福與對家鄉的情感。走在其中，會發現這不只是一條燈廊，而是一段屬於集集的溫柔光景。

迎賓大道以在地農產為靈感，把大家熟悉的香蕉、芭樂、鳳梨、火龍果，化身成一座座充滿活力的氣膜使者。造型超Q又吸睛，不只好拍，更把集集的農產特色用最可愛的方式呈現出來。



這一區不只是單純的入口意象，更像是一場燈會的暖身開場。用最在地、最甜美的元素，替整場燈會揭開序幕，也讓旅人一走進來，就感受到屬於集集的熱情與生命力。

燈區裡藏著好幾朵「會開花」的感應花燈，真的會讓人玩到停不下來。

只要站在指定位置，花朵就像被施了魔法一樣，慢慢甦醒、緩緩綻放，那一瞬間真的會忍不住「哇～」一聲。我幾乎每看到一朵就停下來試一次，看著花再次為自己盛開，莫名有種小小成就感。這一區不只是拍照打卡而已，而是能親自參與的互動體驗，讓整場燈會多了幾分童趣與溫度。

水資局的太空人

拍照打卡區，立馬跟朋友說我跟太空人合影了XD

光影聚車站・集集亮起來，火車站前廣場到了晚上，真的會讓人驚呼一聲「好美！」整片燈串從高空垂掛而下，像銀河瀑布傾瀉而落，和古樸的鐵道場景相互映襯，多了一種復古又浪漫的氛圍。抬頭是滿天星光，低頭則是另一個驚喜。

地面打造出一座充滿童趣的「光之森林」，感應光球一顆顆閃爍發亮，搭配可愛的迷你馬與石虎家族裝置，畫面療癒又好拍。只要輕輕互動，燈光就會隨著動作變化，讓人不只是站著賞燈，而是真正走進光影裡。

這一區越夜越迷人，燈光亮起後整個集集小鎮都變得閃閃發光，也讓人忍不住多停留一會兒。

集集火車站的前方還有燈海街道，真的是越晚越美～

逛燈會也少不了小吃美食的陪伴啦！

接著我們走到了副燈區｜時光倒流，武昌宮變身「1980年代老街」。

鏡頭一轉來到武昌宮廣場，氛圍瞬間變得好有味道。這裡直接把場景拉回1980年代，熟悉到讓人嘴角上揚。不只是拍照打卡而已，中央還設置了童玩互動區，古早味遊戲通通回歸，讓大人找回記憶，小孩也能體驗那個沒有3C、卻充滿笑聲的年代。

兵整中心馬躍新程這區規劃了兩隻超萌馬來駕駛戰車，很威風卻又很可愛捏！

理髮廳內的椅子、器具都有著濃厚的年代，讓我不經想起小時候、跟著爸爸去剪髮的場景。

柑仔店玻璃罐裡裝滿童年零食，還有那一輛以前媽媽的機車拉~~~

每一幕都像走進老照片裡的意境

6、7年級的回憶，總是喜歡下課後窩在漫畫出租店!!

當然也少不了廟口小吃，每到夜晚總是人客不少的來到廟口吃美食、熱炒~~

教室裡的木桌椅整齊排列，還有提供學生帽讓大家拍照留念唷！

走在燈光與懷舊場景交織的老街裡，好像真的穿越時空。這一區，不只是副燈區，更是一段關於台灣日常的溫柔時光。

泰順廊橋這一區真的美到會停下腳步。整片LED燈海鋪滿地面，閃耀得像星光墜落人間；古樸的廊橋輪廓，在燈光映襯下更顯溫柔。傳統與現代交織在一起，畫面怎麼拍都很有氛圍。

走完2026集集燈會，會發現這不只是一場賞燈活動，而是一段把「創新光影」與「懷舊記憶」串在一起的夜晚旅程。新春期間來集集燈會還有機會將獨家設計的馬年開運吊飾帶回家喔！

2026集集燈會

地址：南投縣集集鎮吳厝里民生路75 號

時間：2026/2/15~2026/3/3

主燈區：集集火車站、民權路

副燈區：武昌宮前廣場

停車場：集集火車站前公有地下停車場

延伸閱讀

帶孩子走進自然教室！桃米休閒農業區，魚蝦生態體驗；玩出知識與樂趣！！

藏在山城裡的療癒系民宿｜漫漫暖暖一天只接待一組客人，網美感房型、獨享大空間、好拍又好住！

埔里兩天一夜綠色旅遊全攻略｜一次走訪10家特色景點，新打卡步道、手作、生態、茶香、在地美食通通有！！

南投埔里新打卡點！鰲頭山步道全新啟用，924階健行賞埔里美景。