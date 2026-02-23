【中和港式點心】中和必吃平價港點「上手食客-中和福祥店」，提供免費無限續點的珍珠甜湯(寵物友善) – 小珊...

想吃現點現蒸的港點，不必飛香港，在中和大全聯周邊就能遇見

還有宵夜場時段，一整天都可以來吃港點唷！

上手食客-中和福祥店｜交通資訊

位於中和五叉路口的天橋，中山路、中和路、連城路、福祥路在此交會，交通方面四通八達，相當便利

步行9分鐘可達環狀線中和站，臨近大全聯、迪卡儂，逛完街吃美食剛剛好〜

上手食客-中和福祥店｜關於

「上手食客」一個以「庶民港味」為核心的快餐品牌，希望用平實的價格與上手的手藝，讓港式好味不再遙不可及

上手食客-中和福祥店｜開幕優惠

現在消費滿500現折50，滿1000現折100(以此類推)

加碼贈！！滿500送餐點招待券(送完為止)

上手食客-中和福祥店｜寵物友善咖啡廳

是寵物友善餐廳，毛小孩只要能配合基本禮儀、不影響其他客人，都歡迎寵物與主人共享溫馨時光

上手食客-中和福祥店｜店內空間

整體空間以乾淨的木質調搭配純白色系鋪陳，營造出明亮而不失溫度的氛圍

環境簡約、乾淨明亮，沒有太多浮誇裝潢，給人一種溫暖又清新的感覺

包廂座位，聚餐、約會或一個人來都很舒服

上手食客-中和福祥店｜菜單

菜單有各種蒸籠點心、湯品、粥品、腸粉、炸點、港式甜品等等，超過50道港式美味任你點

餐點選擇種類多，而且價格很親民

點餐的方式是掃描QR Code點餐，可以重複點餐與送單，最後再至櫃台結帳

上手食客-中和福祥店｜珍珠甜湯免費無限續

內用竟然還有「珍珠甜湯無限喝到飽」

以溫熱的珍珠搭配香甜湯底，餐後的一碗小甜湯，享用完蒸籠港點後多了一份剛剛好的滿足

自助醬料區是提升港式點心風味的靈魂所在，提供多種醬料依個人喜好取用，讓餐點風味更添層次

廚房區可以看到一層層高高疊起的蒸籠，一籠籠熱氣騰騰的

這裡所有的港點都是現點現蒸，所以需要一些等待時間，熱騰騰的吃完它著實享受啊〜

美味是值得等待與慢慢享受！！

酥脆蘿蔔糕

炸蘿蔔糕有夠厚、有夠大塊這樣也才賣78元！

蘿蔔糕就是要這樣吃！外表酥酥脆脆，一口咬下吃得到蘿蔔清甜〜

脆脆的內餡還吃得到一點點蘿蔔絲+蝦米，有吃辣捧友一定要加他們家的辣椒

每一口都滿滿的料，口感鬆綿香氣十足！

上手金錢蝦

金錢蝦餅外皮酥脆厚實，圓滾滾的造型看起來真的很討喜！

表面金黃香酥，滿滿的蝦仁和花枝內餡，全都真材實料

咬下去的每一口更是吃得到新鮮彈嫩的蝦仁，蝦香濃郁並且口感很Q彈

胡椒豬肚雞煲湯

以白胡椒為基底，煲出一鍋湯頭濃郁的湯品，豬肚、胡椒、白果等等食材加在一起的超完美組合！

豬肚細膩柔韌，每一口都帶著細緻的咀嚼感，獨特的胡椒香氣讓人很難忘〜

湯頭鮮美無腥味，濃郁胡椒香，入口滑順細膩，天冷喝上一大碗，不僅暖身又暖胃

鼓汁鳳爪

港式飲茶的靈魂點心「豉汁鳳爪」

浸潤獨門豆豉醬汁，特調醬汁以細火慢煨，風味醇厚，鹹香入味

鳳爪Q彈軟嫩、膠質滿滿，入口即化的銷魂口感，每一口都讓人吮指回味

蟹香繡球

以豬肉、鮮蝦為內餡，外層裹上細碎的蟹肉絲，外型如彩球般

口感非常Q彈，內餡有非常紮實，有加入芹菜、香菜提味，整個吃起來鮮味十足

魚子鮮蝦燒賣

魚子鮮蝦燒賣是小編去港式飲茶的經典必點點心

豬肉的鮮甜與香甜的蝦味散發而來〜一顆接著一顆停不下來！

咬下一口紮實內餡滿足你的味蕾，每一口都能感受到濃郁的鮮美，保證讓你意猶未盡！

上手絲瓜湯包

可以看到晶瑩剔透的薄皮下透出綠色絲瓜，內餡更吃得到翠綠、清脆且鮮甜的絲瓜丁

絲瓜的自然清甜，黃金比例的肉餡，皮薄餡多，鮮美清爽爆多湯汁〜

鼓汁排骨

鼓汁蒸排骨是我最喜歡的一道港式點心，每次吃飲茶都一定要點

蒸出嫩滑口感，上桌滿滿豆豉香！

入味非常透徹，豆豉香整個鑽進肉裡餒，排骨肉香和豆豉鹹鮮真是絕配，口感滑嫩又不油膩

流沙爆漿包

一口咬下就會爆漿！

流沙爆漿包一定要趁熱吃，內餡呈現濃郁香甜、微鹹的流沙滿滿狂流像瀑布般流出來！

吃流沙爆漿包的時候千萬要小心…….燙啊……

飽滿的餡料，奶香濃而細緻，吃在嘴裡口感不僅滑順，也有甜蜜的滋味〜

這款港式經典，你一定要試試！

楊枝甘露

楊枝甘露是一道源自香港的經典甜品，它獨特而迷人的口感，大人小孩一喝都會愛不釋口

酸甜芒果搭配西米露、柚子與椰奶的南洋風味，口感酸甜濃郁，清爽果香在口中層層綻放

完全就是飯後的完美甜點！

椰漿西米露

椰奶香氣非常濃郁，晶透的西谷米浸潤其中，甜湯質地清爽可口

真的是濃〜醇〜香〜，香甜滑順的滋味超級美味！

小珊珊碎碎念：

想吃港點又不想花太多錢的人，上手食客絕對是中永和人心目中平價港式飲茶的首選

價格落在68-128元之間，和其他港式飲茶餐廳相比相當平價

這次是不太餓的時候去淺嚐幾道經典港點，覺得都蠻好吃的〜

港點控必訪！

上手食客【港式點心專賣店】中和福祥店｜店家資訊

▶地址：新北市中和區福祥路30號

▶營業時間：11:30–01:00

▶電話：02 2248-8883

▶官方FB：上手食客-港式點心專賣店

▶官方IG：上手食客（@sssk.hkfood）• Instagram 相片與影片

V提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(繫好牽繩或坐寵物籃/推車)