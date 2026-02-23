> 旅遊 > 北橫賞櫻秘境-夏蝶冬櫻山谷園地，滿山滿谷絕美櫻花季，漫步在粉嫩櫻花樹下，滿開隨風飄落的粉紅花雨 – 小珊...

春天最浪漫的事，就是開車在北橫，轉個彎就遇見粉紅驚喜！

桃園復興櫻花秘境，高義蘭部落「夏蝶冬櫻」櫻花盛開〜

夏蝶冬櫻山谷園地櫻花秘境原本是座落於溪谷中是個小巧精緻的隱密露營區，因為櫻花紅粉佳人和八重櫻開的太美了，園主開放給一般遊客入園賞花，每位只要清潔費100元

不必花大錢飛出去日本，同樣能擁有媲美日本賞櫻的極致美景〜

從新北永和區開車到這約兩小時山路，道路也相當蜿蜒，會車相當不容易，但沿路都能欣賞到北橫山櫻花盛開的壯麗景色，一切都很值得

不妨把握機會到山區走走看看，來個賞櫻之旅，花況正美，錯過等明年！

夏蝶冬櫻山谷園地｜經營理念簡介

誠摯邀請大家走進高義蘭〈卡維蘭〉部落，漫步在粉嫩櫻花樹下，感受部落山林的寧靜氛圍與泰雅文化的溫度，一起迎接春日最浪漫的風景

夏蝶冬櫻山谷園地主要以栽種粉紅佳人(香水櫻，同武陵農場品種)、八重櫻、山櫻花為主，並有福爾摩莎櫻及富士櫻等品種，形成桃紅與粉紅交織的雙色櫻花海

夏蝶冬櫻山谷園地｜交通資訊

位於桃園市復興區高義部落，海拔830公尺，Google導航搜尋即可到達

山區道路較狹小，水泥路已鋪設完成，路很平順但會車時要慢行，需互相禮讓以策安全

夏蝶冬櫻山谷園地｜停車資訊

園區內設有免費停車場供賞櫻遊客使用，停車位不多，大約可以停10台左右，若停滿工作人員會引導則會停在入口周邊空地100元/次

夏蝶冬櫻山谷園地｜門票

入園酌收清潔維護費100元/人(用於園區環境整理與維護)

夏蝶冬櫻山谷園地｜寵物友善

寵物友善園區，但狗寶貝務必請牽好繩，便便自行清理喔，勿影響他人賞櫻活動為主喔

夏蝶冬櫻山谷園地｜香水櫻花領先爆開了

入口處

入口處除了有收費人員，還設有販售礦泉水和炸臭豆腐等簡單餐點

往溪流

上百棵粉嫩櫻花、有粉紅佳人(香水櫻)與八重櫻、以及部分富士櫻，滿山粉色花海交織的美景

一陣微風拂來，將開了滿山滿園的櫻花落成雨，嬌嫩的粉吹雪一片片從眼前飄逸而下

這天也有不少來散步的大小朋友在這階梯上拍照，光是這裡就超級值得拍照了啦！！！

草地區

大草皮與溪流環繞〜

營地位於溪谷中，有許多的大樹可遮陽，在夏季非常的清涼，有木棧板營位、草皮營位、碎石營位

棧板

一直在尋找滿開的櫻花，結果它就在我們身邊！

粉嫩的花顏帶著淡淡的香味，不僅征服了我們的心，也滿足了的視覺

鱒魚池

園區特色包含有天然溪流及豐富的鱒魚、五月桃等在地美食體驗

更多推薦｜2026北橫櫻花散步地圖

悠然秘境小屋。桃園賞櫻新秘境，2000株櫻花海「櫻花炸開」美景驚人！每車只要100元拍到飽！

【遊。桃園】中巴陵。櫻木花道VS拉拉山。恩愛農場～迷你隱藏版武陵農場滴家啦！

《遊記—桃園》拉拉山恩愛農場～千島櫻盛開中(2/26花況)

 

小珊珊碎碎念：

北橫櫻花季浪漫已展開，隨著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻「趣」！

夏蝶冬櫻步道兩旁種植了櫻花，當櫻花盛開時就像進入了美麗的櫻花隧道，全程輕而易舉到美照，粉嫩垂椏隨風搖曳

露營區就在櫻花林中，風一吹來就有櫻花雨落在身上，超唯美〜

夏蝶冬櫻山谷園地景點資訊

地址：桃園市復興區高義蘭道路36-1號

營業時間：09:00 – 17:00

服務電話：0930-896-017/0911-912-241

FB愛露營 夏蝶冬櫻山谷園地-保羅先生 

官方網站夏蝶冬櫻山谷園地-保羅先生 

X提供WIFI  X一成服務費 V攜帶寵物入內(V需繫上牽繩)

