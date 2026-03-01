京都旅行這天，我們一早先到 伏見稻荷大社 打卡千本鳥居，接著搭京阪電車前往下個景點「下鴨神社」。

從熱鬧鮮紅的鳥居世界，轉換到被森林包圍的古老神社，那種氛圍的轉變，真的會讓人覺得京都的層次好深，真的很值得一遊。

京都景點「下鴨神社」全攻略：最古老神社之一，必買四季限定御守及蕾絲御守，交通及參拜資訊！

交通方式｜出町柳站步行10分鐘

我們從伏見稻荷搭京阪電車，大約六站就抵達「出町柳站」。

搭乘方式：

•京阪線至「出町柳站」

•出站後往北步行約10分鐘即可抵達

景點資訊｜下鴨神社（賀茂御祖神社）

•地址： 〒606-0807 京都市左京区下鴨泉川町59

•電話： +81 75-781-0010

從車站走到神社這段路，其實也是一段風景。

會經過鴨川河畔，當天還看到鴛鴦在水邊嬉戲，河水靜靜流著，遠方是住宅與山景交織的畫面，很京都、很舒服。

下鴨神社正式名稱為「賀茂御祖神社」，位於京都市左京區，高野川與鴨川交匯之處。

神社四周被「糺之森」包圍，這片森林是京都在現代化改造過程中少數保留下來的原始林地。

走進神社前，先穿越這片森林，真的會有一種與城市隔絕的感覺，空氣都變得安靜起來。

下鴨神社歷史可追溯至六世紀，比京都成為日本首都還早，是日本最古老的神社之一。

它與上賀茂神社並列為京都的守護神社，並被列為世界文化遺產。

參拜前，很多人會到御手洗池進行淨身。

據說在這裡洗腳，象徵洗去罪惡與病痛，並保佑婦女順產。

看著清澈的水從竹管流出，小朋友也忍不住好奇伸手感受一下那股冰涼。

這種儀式感，讓旅程更有記憶點。

神社腹地廣闊，除了主殿外，還有許多小型神社散佈其中。

可惜我們造訪時正好遇到部分整修，只能在外圍參觀，但即便如此，還是能感受到它深厚的歷史氛圍。

說到下鴨神社，很多人第一個想到的就是御守。

尤其是「蕾絲御守」，細緻的鏤空花樣，加上柔和色系，很難不被吸引。

另外還有四季限定御守，會隨著季節變換設計，每次來都可能看到不同款式。

我們這次剛好碰上櫻花及梅花，就一起買了。

當天天氣很冷，參拜後我們就在神社內的「さるや」喝了碗暖心暖胃的紅豆湯。

下鴨神社雖然不是熱鬧打卡型景點，但是一個適合慢慢走、慢慢看的地方。

從出町柳站沿著鴨川散步過來，看鴛鴦嬉戲、吹著河風，再穿越糺之森走進古老神社，讓人充滿平靜感。

如果你也喜歡京都那種靜謐、古老又帶點精緻的感覺，建議你花半天時間過來走走。

