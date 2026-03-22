南投中興新村老胡麵館！在地70年外省麵，招牌牛肉麵配滷味。

南投中興新村的「老胡麵館」，是擁有 70 年歷史的傳統外省麵老店。主打肉質軟嫩的招牌牛肉麵與各式眷村風味滷味，保留了最純粹的古早滋味。

南投中興新村匯聚了許多充滿歷史底蘊的眷村美食，其中這間外觀古樸的「老胡麵館」，更是飄香超過 70 年的在地老字號。無論是剛結束南投中寮粉紅山丘的賞花行程，或是專程前來尋覓古早味的饕客，皆會被這裡的麵香所吸引。店內主打份量十足的牛肉麵、清爽的餛飩麵，以及價格平實、滷得入味的豐富小菜拼盤。坐在戶外雅座品嚐一碗熱騰騰的外省麵，彷彿能瞬間重溫記憶中最純粹的眷村風情。

中興新村老字號，自行畫單免服務

老胡麵館的地理位置相當便利，周邊設有停車場，方便自駕旅客停放愛車。每逢假日，前來朝聖的用餐人潮總是絡繹不絕。店內的點餐方式相當隨性，採自助式入座，顧客需自行尋找戶外雅座或室內座位，並拿取菜單劃單後至櫃檯結帳。由於店內主打平價小吃且免收服務費，餐具與醬料皆需自行取用。需要留意的是，這裡僅收取現金，且室內冷氣較弱，若於炎夏時節造訪，建議穿著透氣輕便的衣物。

招牌人氣牛肉麵，肉質軟嫩帶軟筋

來到老胡麵館，定價 120 元的「牛肉麵（小）」是許多老饕的首選。湯麵一上桌，便能看見大塊且帶有厚度的牛肉塊。肉質燉煮得極度軟嫩，連筋帶肉的部位更是入口即化，口感絕佳。濃郁的牛肉湯底中已預先加入了酸菜提味，讓整體湯頭喝起來醇厚而不膩口，完美展現了傳統外省牛肉麵的扎實基本功。

清爽大份餛飩麵，添加白醋更提味

若偏好清淡口味，定價僅需 40 元的「餛飩麵（小）」擁有極高的性價比。餛飩採用薄皮包裹著沒有過度調味的純粹豬肉餡，僅以少許鹽與胡椒提味。麵體本身偏向軟爛口感，搭配豐富的蔬菜與清甜的高湯，整體風味十分清爽。許多在地人的私房吃法，是自行至醬料區拿取白醋與辣椒加入湯中，微酸微辣的層次感不僅毫不突兀，反而能讓溫潤的湯頭瞬間變得順口提味。

必點牛腱與豆干，自製辣油超夠味

除了各式麵條，店內單獨計價的滷味拼盤更是不可錯過的靈魂配角。定價 80 元的「牛腱」，肉質切得厚薄適中且紋理漂亮，單吃便能品嚐到迷人的滷汁香氣；搭配定價 30 元、色澤偏白卻滷得十分入味的「豆干」，以及 20 元的兩顆「滷蛋」，便是最經典的眷村小菜組合。強烈建議敢吃辣的顧客，務必沾取店家自製的辣油一同享用，能讓整體的香氣與風味更上一層樓。餐後不妨散步至隔壁購買一杯「王品桂花酸梅湯」，為這頓懷舊美食之旅畫下完美句點。